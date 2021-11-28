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15 дизайнеров, которым срочно нужен выходной

15 дизайнеров, которым срочно нужен выходной (16 фото)

Автор:
28 ноября 2021 23:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: безумные   выходной   дизайнеры   креатив   проекты   срочно   
1884
16
Почти каждого человека иногда посещают безумные идеи. А вот дизайнеры каждый день генерируют новые проекты, один креативней другого. В этом посте вы увидите некоторые творения художников, которым похоже нужно как следует отдохнуть...
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Метки: безумные   выходной   дизайнеры   креатив   проекты   срочно   
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Сергей Ковалев 53 минуты назад
Туалетная бумага для очень богатых после использования идет на серьги ?
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Александр Полчаса назад
В посте много туалетной бумаги и унитазов.
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