15 дизайнеров, которым срочно нужен выходной

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Почти каждого человека иногда посещают безумные идеи. А вот дизайнеры каждый день генерируют новые проекты, один креативней другого. В этом посте вы увидите некоторые творения художников, которым похоже нужно как следует отдохнуть...
Для тех, кто хочет себя почувствовать настоящей коровой
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Что это?
Туалетная бумага для очень богатых
Новый тренд
Любите ли вы стейки, как люблю их я?
Некоторые готовы на всё, чтобы выделиться из толпы
Туалет в стоматологической клинике
Не очень приятно выглядит
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