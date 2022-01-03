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18 случаев, когда дизайнеры постарались на славу

18 случаев, когда дизайнеры постарались на славу (19 фото)

Автор:
03 января 2022 09:15
Метки: вещи   дизайн   дизайнеры   интересно   креатив   подборка   
2392
19

Талантливый дизайнер способен превратить даже самую обычную вещь в маленькое произведение искусства. Перед вами подборка интересных дизайнерских проектов, на которые стоит взглянуть.

Благодаря живому воображению талантливых дизайнеров вокруг нас появляется множество любопытных деталей: необычные вывески, здания и упаковки, забавные предметы интерьера и другие повседневные вещи, которые так интересно рассматривать. Вот несколько примеров, когда дизайнеры постарались на славу.

Логотип компании, которая занимается перевозкой животных

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Одна вывеска для стейков и для скейтов — это реально

Идеальная упаковка для ананасовых пирожных

50 лёгких рецептов из шоколада. Вкусно!

Так номер комнаты виден издалека

Значок wi-fi в ресторане с бургерами

Всё хорошо, но почему нет полоски для сыра?

На крышке люка можно увидеть фрагмент карты Сиэтла

Шикарная дверная ручка ювелирного магазина

Обложка DVD с сериалом «Кремниевая долина»

Стол, созданный специально для любимых книг

 Когда хочется привнести немного музыки в уборку

Чем ещё придерживать дверь булочной, если не цементным батоном?

Пешеходный переход на случай осени

Несмотря на кленовые листья, это не в Канаде, а в России!

Велопарковка рядом с McDonald’s

Офис в виде коробки — логичное решение для склада

Весёлые японские носки

Неочевидное место для рекламы казино

Светильники в ресторане морской кухни

Да, когда за дело берутся люди с фантазией, получается действительно здорово!

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Метки: вещи   дизайн   дизайнеры   интересно   креатив   подборка   
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6  комментариев
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12k
U55R 2 часа назад
Комментарий к фото
Именно "кревниевая"? Там кревний добывают?
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2k
azuver 59 минут назад
Подборка понравилась. Где можно купить весёлые японские носки ?
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
61k
Опиум для народа Час назад
Вполне может иметь место не дизайнерского решения,а обычного разъ"байства. Даже скорее так и есть.
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