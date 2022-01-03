18 случаев, когда дизайнеры постарались на славу

Талантливый дизайнер способен превратить даже самую обычную вещь в маленькое произведение искусства. Перед вами подборка интересных дизайнерских проектов, на которые стоит взглянуть.
Благодаря живому воображению талантливых дизайнеров вокруг нас появляется множество любопытных деталей: необычные вывески, здания и упаковки, забавные предметы интерьера и другие повседневные вещи, которые так интересно рассматривать. Вот несколько примеров, когда дизайнеры постарались на славу.
Логотип компании, которая занимается перевозкой животных
Одна вывеска для стейков и для скейтов — это реально
Идеальная упаковка для ананасовых пирожных
50 лёгких рецептов из шоколада. Вкусно!
Так номер комнаты виден издалека
Значок wi-fi в ресторане с бургерами
Всё хорошо, но почему нет полоски для сыра?
На крышке люка можно увидеть фрагмент карты Сиэтла
Шикарная дверная ручка ювелирного магазина
Обложка DVD с сериалом «Кремниевая долина»
Стол, созданный специально для любимых книг
Когда хочется привнести немного музыки в уборку
Чем ещё придерживать дверь булочной, если не цементным батоном?
Пешеходный переход на случай осени
Несмотря на кленовые листья, это не в Канаде, а в России!
Велопарковка рядом с McDonald’s
Офис в виде коробки — логичное решение для склада
Весёлые японские носки
Неочевидное место для рекламы казино
Светильники в ресторане морской кухни
Да, когда за дело берутся люди с фантазией, получается действительно здорово!
Источник:
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