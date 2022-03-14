15 вещей, над которыми дизайнеры основательно поломали голову

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Талантливые художники постоянно придумывают что-то новое, чтобы сделать нашу жизнь удобнее и приятнее. В этом посте вы увидите увлекательные и красивые вещи, которые родились благодаря креативности авторов.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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