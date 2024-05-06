Бритни Спирс снова затеяла драку в отеле и уехала в больницу

Бритни Спирс, которая пару лет назад избавилась от опеки отца, снова может попасть под опеку. Виной всему недавний скандал в отеле Chateau Marmont. Сообщается, что туда Бритни приехала со своим любовником - Полом Солизом, бывшим заключённым. Спустя пару часов начался дебош. Сотрудники отеля уверяют, что Бритни бегала за сотрудниками и гостями, угрожая расправой.

Полиция, приехавшая на место, признаков преступления не усмотрела и уехала. Правда, спустя час к отелю подъехала скорая помощь. Оказалось, Бритни успела подраться со своим парнем. Прибывшие медики застали полуголую певицу, которая выходила из отеля, завернувшись в одеяло. Фотографии быстро разлетелись по сети.