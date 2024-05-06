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Бритни Спирс снова затеяла драку в отеле и уехала в больницу

Бритни Спирс снова затеяла драку в отеле и уехала в больницу

Автор:
06 мая 2024 18:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   больница   бритни спирс   драка   интересное   отель   скандал   фото   
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После в социальных сетях она заявила, что всё подстроила её мать.

Бритни Спирс, которая пару лет назад избавилась от опеки отца, снова может попасть под опеку. Виной всему недавний скандал в отеле Chateau Marmont. Сообщается, что туда Бритни приехала со своим любовником - Полом Солизом, бывшим заключённым. Спустя пару часов начался дебош. Сотрудники отеля уверяют, что Бритни бегала за сотрудниками и гостями, угрожая расправой.

Полиция, приехавшая на место, признаков преступления не усмотрела и уехала. Правда, спустя час к отелю подъехала скорая помощь. Оказалось, Бритни успела подраться со своим парнем. Прибывшие медики застали полуголую певицу, которая выходила из отеля, завернувшись в одеяло. Фотографии быстро разлетелись по сети.

Позже Бритни в своих социальных сетях опубликовала видео с опухшей ногой. Очень сбивчиво она рассказала, что ей необходима зубная щётка и эспрессо. После необычного вступления Бритни рассказала, что всего лишь повредила лодыжку, а скорую вызвали незаконно её родственники. Бритни также заявила, что ее мать имеет отношение к случившемуся. По мнению Бритни, именно её мать вызвала медиков, чтобы доказать несамостоятельность певицы и снова взять под опеку дочь и её деньги.

Один из источников выразил обеспокоенность по поводу того, что Спирс может начать злоупотреблять психоактивными веществами, сообщает Daily Mail.

«Мне неприятно это говорить, но то, как все происходит, — это то, чего мы боялись», — отмечают в окружении артистки.

Сейчас Бритни переживает не самые лучшие времена. Она недавно развелась со своим третьим мужем, которые обвинил её в измене. Узнав о случившемся в отеле, Сэм Асгари предложил Бритни свою помощь.

«Сэм проходил через это с Бритни и знает, какой она может быть. Его ужасно огорчает, когда его бывшую жену не окружают позитивные люди, и что он всегда готов прийти на помощь, если та будет в нем нуждаться», — сообщает Daily Mail.


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Метки: Видео   больница   бритни спирс   драка   интересное   отель   скандал   фото   
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9  комментариев
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2k
Bobbus Час назад
Бедная Бритни.
Человек со сломаной психикой, интересный своим предкам лишь как ходячий кошелек.
Я никогда не бвл больгим фанатом её творчества, но, ведь, ни одна скотина из её фан- клуба не встала на сторону певицы, когда ец нужна была помощь.
Выжали как тряпку и выкинули.
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173
Самуил Маршак 12 минут назад
Её оттуда и не надо выпускать
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4k
РАТНИК Полчаса назад
В США почти все сидят на разных препаратах успокаивающие нервы - эта страна психов и бомжей.
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5k
Overkill245 36 минут назад
Старушка Бритни даёт джазу)))
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18k
GROMOZEKA Час назад
Драка с ножами была, или без?
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7k
Трям Час назад
Бритни уже не торт!
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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