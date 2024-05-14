Жена и девушка не поделили “русского Серкана Болата”, устроив драку за него

Актриса пыталась доказать супруге партнёра, что экранные чувства "русских Серкана и Эды" переросли в реальные, Никита влюбился в неё и надо с этим что-то делать. Елена в шутку сказала Лиане: "Где ты и где я?", намекая, что ей явно ничего не светит. Это вывело из себя актрису и она набросилась на Елену. Та пыталась ответить, но у неё не получилось.