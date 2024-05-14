Жена и девушка не поделили “русского Серкана Болата”, устроив драку за него

Жена уверена, что у неё нет конкуренток.
Никита Волков - российский актёр, который сыграл "русского Серкана Болата" в отечественной адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь". У него есть жена Елена и маленький сын, а также судьба свела Никиту с Лианой, которая стала его партнёршей по фильму. Никакие больше отношения их не связывали, а в семье Волкова царила гармония. До декабря 2023 года.
По данным Telegram-канала SHOT, жена и партнёрша схлестнулись на вечеринке ещё в декабре 2023 года. Встреча была посвящена окончанию половины съемок сериала "Постучись в мою дверь" в Даниловской мануфактуре в Москве. На мероприятии Елена и Лиана повздорили. Причём поводом стало сердце Никиты.
Актриса пыталась доказать супруге партнёра, что экранные чувства "русских Серкана и Эды" переросли в реальные, Никита влюбился в неё и надо с этим что-то делать. Елена в шутку сказала Лиане: "Где ты и где я?", намекая, что ей явно ничего не светит. Это вывело из себя актрису и она набросилась на Елену. Та пыталась ответить, но у неё не получилось.
Жена актёра написала заявление в полицию. В нем она рассказала, что Гриба повалила её на землю и в течение 40 минут била руками и ногами по голове, лицу и груди. После вечеринки Елена сняла побои и теперь намерена обратиться в полицию. У девушки даигностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Это говорит о том, что драка была неслабая.
Источник:
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