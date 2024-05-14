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Жена и девушка не поделили “русского Серкана Болата”, устроив драку за него

Жена и девушка не поделили “русского Серкана Болата”, устроив драку за него

Автор:
14 мая 2024 18:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актёры   драка   интересное   ревность   ссора   фото   шоу бизнес   
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Жена уверена, что у неё нет конкуренток.

Никита Волков - российский актёр, который сыграл "русского Серкана Болата" в отечественной адаптации турецкого сериала "Постучись в мою дверь". У него есть жена Елена и маленький сын, а также судьба свела Никиту с Лианой, которая стала его партнёршей по фильму. Никакие больше отношения их не связывали, а в семье Волкова царила гармония. До декабря 2023 года.

По данным Telegram-канала SHOT, жена и партнёрша схлестнулись на вечеринке ещё в декабре 2023 года. Встреча была посвящена окончанию половины съемок сериала "Постучись в мою дверь" в Даниловской мануфактуре в Москве. На мероприятии Елена и Лиана повздорили. Причём поводом стало сердце Никиты.

Актриса пыталась доказать супруге партнёра, что экранные чувства "русских Серкана и Эды" переросли в реальные, Никита влюбился в неё и надо с этим что-то делать. Елена в шутку сказала Лиане: "Где ты и где я?", намекая, что ей явно ничего не светит. Это вывело из себя актрису и она набросилась на Елену. Та пыталась ответить, но у неё не получилось.

Жена актёра написала заявление в полицию. В нем она рассказала, что Гриба повалила её на землю и в течение 40 минут била руками и ногами по голове, лицу и груди. После вечеринки Елена сняла побои и теперь намерена обратиться в полицию. У девушки даигностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины. Это говорит о том, что драка была неслабая.

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Метки: актёры   драка   интересное   ревность   ссора   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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Мангуст Полчаса назад
40 минут била на ВЕЧЕРИНКЕ?! А окружающие не видели или снимали видео?
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4k
vfrcbvec 3 минуты назад
Я хз кто это и че там телки делят? Хоть бы известные личности а это хто?? Ну или видео 40 минутного избиения для приличия... пост говно!
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18k
Majul 13 минут назад
Боже да откуда вечно покемонка это говнище тянет. Как и где можно такое убожество выискивать постоянно? Что в голове...
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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