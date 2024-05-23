Бритни Спирс может вернуться под опеку родственников, от которой избавилась с таким трудом

Многие знают о долгой борьбе Бритни за свою свободу. У неё есть все шансы вернуться под опеку, ведь ведёт себя Спирс очень странно.
В 2008 году у Бритни Спирс случился нервный срыв, и вышла из больницы она уже под опекой отца. Как оказалось, родитель взял опеку над дочерью отнюдь не ради того, что бы наладить её жизнь. Джейме Спирс принялся контролировать жизнь дочери, запретил ей вступать в брак, запретил рожать и пытался всеми силами вернуть её популярность, чтобы заработать денег. Бритни Спирс избавилась от опеки своего отца с большим трудом.
Когда наконец все суды кончились, Бритни стала свободной. Певица вышла замуж и даже ходили слухи о её беременности. Но всё изменилось. Бритни Спирс развелась с Сэмом Асгари. Причиной развода он назвал измены и постоянные скандалы. Развод был тяжёлым, а недавно стали известны подробности.
«Во время одного из конфликтов она накинулась на него с топором. Инцидент произошел, когда она не принимала лекарства. Разговор о возобновлении опекунства определенно несет смысл», — поделился инсайдер с изданием In Touch.
После ссоры Сэм съехал и подал на развод. Теперь стало ясно, что причиной развода стало домашнее насилие, причём со стороны Бритни. Спирс нельзя назвать безобидной. Совсем недавно она устроила дебош в отеле. Певица подралась с персоналом, со своим парнем и повредила ногу. После всего этого она обвинила мать в том, что та хочет взять её под опеку. Позже стало известно, что лечить перелом Бритни не собирается. На своей странице она заявила, что ждёт, пока её тело исцелится само.
Близкие Бритни Спирс снова начали говорить об опеке. Тут уже дело не в деньгах, так как они имеют свойство заканчиваться, а в безопасности певицы. Правда пока официальных заявлений не было. Всё только на уровне слухов.
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