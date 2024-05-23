Бритни Спирс может вернуться под опеку родственников, от которой избавилась с таким трудом

После ссоры Сэм съехал и подал на развод. Теперь стало ясно, что причиной развода стало домашнее насилие, причём со стороны Бритни. Спирс нельзя назвать безобидной. Совсем недавно она устроила дебош в отеле. Певица подралась с персоналом, со своим парнем и повредила ногу. После всего этого она обвинила мать в том, что та хочет взять её под опеку. Позже стало известно, что лечить перелом Бритни не собирается. На своей странице она заявила, что ждёт, пока её тело исцелится само.