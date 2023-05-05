Егор Крид не стал дожидаться уголовного дела и выплатил все налоги

Российский певец и блогера Егор Крид погасил задолженность перед налоговой. SHOT сообщает, что артист за апрель заплатил налоговой более 1 млн рублей. Предполагается, что артист решил оперативно избавиться от задолженности, чтобы избежать проблем с МВД и ФНС. Молодец, вовремя подсуетился!

Сейчас Егор Крид находится в США. По его словам, в Америке Крид навещает свою сестру.