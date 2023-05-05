Егор Крид не стал дожидаться уголовного дела и выплатил все налоги

В России продолжаются облавы на блогеров. Блиновскую и Лерчек посадили под домашний арест, счета Инстасамки были заблокированы, а Митрошина быстро погасила все свои долги. Другие знаменитости, посмотрев на своих коллег, тут же бросились делиться деньгами с налоговой.
Российский певец и блогера Егор Крид погасил задолженность перед налоговой. SHOT сообщает, что артист за апрель заплатил налоговой более 1 млн рублей. Предполагается, что артист решил оперативно избавиться от задолженности, чтобы избежать проблем с МВД и ФНС. Молодец, вовремя подсуетился!
Сейчас Егор Крид находится в США. По его словам, в Америке Крид навещает свою сестру.
Источник сообщил SHOT, что текущие проверки блогеров станут регулярными и уже проводятся в отношении множества знаменитостей, "счёт которых идёт на сотни". Судя по всему, сейчас проверяют знаменитых блогеров, но в след за ними пойдут другие, которые не так известны.
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Чиновники и устроили эту облаву, т.к. им с бюджета воровать стало нечего. Вот, пополняют.