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Егор Крид не стал дожидаться уголовного дела и выплатил все налоги

Егор Крид не стал дожидаться уголовного дела и выплатил все налоги

Автор:
05 мая 2023 13:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Егор Крид   ФНС   деньги   интересное   нaлоговая   фото   шоу бизнес   
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В России продолжаются облавы на блогеров. Блиновскую и Лерчек посадили под домашний арест, счета Инстасамки были заблокированы, а Митрошина быстро погасила все свои долги. Другие знаменитости, посмотрев на своих коллег, тут же бросились делиться деньгами с налоговой.

Российский певец и блогера Егор Крид погасил задолженность перед налоговой. SHOT сообщает, что артист за апрель заплатил налоговой более 1 млн рублей. Предполагается, что артист решил оперативно избавиться от задолженности, чтобы избежать проблем с МВД и ФНС. Молодец, вовремя подсуетился!

Сейчас Егор Крид находится в США. По его словам, в Америке Крид навещает свою сестру.

Источник сообщил SHOT, что текущие проверки блогеров станут регулярными и уже проводятся в отношении множества знаменитостей, "счёт которых идёт на сотни". Судя по всему, сейчас проверяют знаменитых блогеров, но в след за ними пойдут другие, которые не так известны.

Источник:

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Метки: Егор Крид   ФНС   деньги   интересное   нaлоговая   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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14k
FatZilla Полчаса назад
Мне на этих блогеров и инфоцыган плевать. Хочется спросить людей, который им такое бабло накидали, вы зачем это делаете?!
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9k
Пётр 12 минут назад
А что, неплохая схема отьема денег у населения, одни продают воздух, другие его покупают, главное делись с налоговой...
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Copycat 16 минут назад
Очень надеюсь что следом так же громко возьмутся за не чистых за руку чиновников, а то в областях сидят понимаешь феодальные помещики
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10k
Алексей Полчаса назад
Ну что хайпанули?))))
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PokemonKa
Pika-Pika?
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