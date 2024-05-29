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«Мы это делали по фану»: в столичном парке нашли «надгробия для непослушных детей»

«Мы это делали по фану»: в столичном парке нашли «надгробия для непослушных детей»

Автор:
29 мая 2024 15:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   дети   кладбище   надгробия   парк развлечений   подростки   
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На них обратили внимание родители ребятишек и испугались.

В московском парке «Сказка» нашли «кладбище для тех, кто себя плохо вёл». Из земли там торчат плиты с надписями: «Топтал газон», «Мешал всем отдыхать», «Лез без очереди», «Громко кричал» или «Не слушал родителей».

Посетительница парка сняла это «кладбище» на видео и рассказала, как теперь пугают детей.

На такой «пиар» оперативно отреагировали в пресс-службе парка - сообщили, что ничего страшного тут нет. Это шуточные надгробия и это пространство сделано не для совсем малюток, а скорее для подростков. Поэтому и юмор соответствующий.

Вот это пространство находится возле Дома страха, это некий арт-объект, который вписан в нашу хоррор-локацию. Он существует второй сезон. До этого мы никаких комментариев от наших гостей не получали, мы постоянно работаем с обратной связью, общаемся после каждого посещения. Никто ничего не присылал, наоборот, всем нравилось. Мы это делали по фану, чтобы и добавить мотивации, и при этом мы прекрасно понимаем, что все эти хоррор-истории, Дом страха, их посещает молодёжь, те, кто постарше. Чисто фановая история. У нас парк большой. Для маленьких детей у нас совершенно другие пространства, аттракционы, тематические зоны с животными, куда можно пойти с совсем малышами.

И попросили расслабиться тех, кто в любой мелочи ищет какой-то тайный или жуткий смысл.

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Метки: Видео   Москва   дети   кладбище   надгробия   парк развлечений   подростки   
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5  комментариев
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Алекс Лом 2 часа назад
Надо было еще вот такую скульптуру поставить с табличкой "те кто выжил после шалости"
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17k
Типа граф 6 минут назад
Ой , ой , ой , какие мы нежные !
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
это такие же ублюдки которые культивируют культ смерти у детей в интернете и призывают прыгать с многоэтажек..резать вены и т.д.
*закрыть нахрен эту прозападлоидную помойку сатанинскую..
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1k
DuckTales 2 часа назад
Ну а что , норм
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2986 постов (2939 в горячем)

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