«Мы это делали по фану»: в столичном парке нашли «надгробия для непослушных детей»

На такой «пиар» оперативно отреагировали в пресс-службе парка - сообщили, что ничего страшного тут нет. Это шуточные надгробия и это пространство сделано не для совсем малюток, а скорее для подростков. Поэтому и юмор соответствующий.

Вот это пространство находится возле Дома страха, это некий арт-объект, который вписан в нашу хоррор-локацию. Он существует второй сезон. До этого мы никаких комментариев от наших гостей не получали, мы постоянно работаем с обратной связью, общаемся после каждого посещения. Никто ничего не присылал, наоборот, всем нравилось. Мы это делали по фану, чтобы и добавить мотивации, и при этом мы прекрасно понимаем, что все эти хоррор-истории, Дом страха, их посещает молодёжь, те, кто постарше. Чисто фановая история. У нас парк большой. Для маленьких детей у нас совершенно другие пространства, аттракционы, тематические зоны с животными, куда можно пойти с совсем малышами.

И попросили расслабиться тех, кто в любой мелочи ищет какой-то тайный или жуткий смысл.