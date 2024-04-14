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В России хотят запретить детям ездить на электросамокатах

В России хотят запретить детям ездить на электросамокатах

Автор:
14 апреля 2024 09:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   МВД   Электросамокаты   дети   запрет   подростки   
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Как только в городах сходит снег, на улицах начинают появляться они... самокатчики.

С каждым днем их становится все больше и больше. Пока общественность думает, можно ли использовать против них антидроновые ружья, в МВД уже поступило письмо с весьма дельным предложением.


Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предлагает запретить несовершеннолетним гражданам пользоваться средствами индивидуальной мобильности. Проще говоря, нечего детям и подросткам создавать опасные ситуации на дорогах.


В настоящее время дети с 7 до 14 лет имеют полное право кататься на электросамокатах, не выезжая на проезжую часть. Все, кто старше, могут ездить и по обочине, но, как показывает практика, обочиной обычно дело не заканчивается.


"Доступность электросамокатов, их растущие технические возможности создают всё больше угроз для жизни и здоровья подростков... В связи с изложенным предлагаю рассмотреть вопрос об исключении возможности использования СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста! - говорится в обращении.


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Метки: Видео   МВД   Электросамокаты   дети   запрет   подростки   
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37  комментариев
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27k
сеньор Леонсио 23 часа назад
Самокат транспортное средство. Надо законодательно заставить владельцев, нести административную и уголовную ответственность, за инциденты с участием этих транспортных средств! Пусть страхуют эту ответственность, и включают её в стоимость аренды! Только и всего!
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1k
Михаил 49 минут назад
А можно ли это говно на придомовой территории ставить пачками? Задрали, устроили парковку о дворе!!! Была бы газель своя, отвез бы в неизвестном направлении...
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7k
Lexx 10 часов назад
Если вы на самокате
Разогнались в пьяном виде,
А навстречу из машины
Полицейский вышел к вам,
Отвернитесь, не смотрите
На него нетрезвым взглядом,
Тормозите в пешеходов,
Пешеходы все простят.

Если вы на самокате
Поместились всей семьей,
Неплохой семейный бизнес
Вам удастся запустить.
Направляйте по маршруту
Безразмерный самокат.
Набирайте, как в троллейбус,
Пассажиров по пути.
Г. Остер "Вредные советы".
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9k
Гвоздь 14 часов назад
нынче дизлайки так яростно друг дружке ставят, будто на украинском сайте очутился
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433
Murych 16 часов назад
Правильно. Только сегодня случилось:
https://www.fontanka.ru/2024/04/14/73461545/https://www.fontanka.ru/2024/04/14/73461545/
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9k
mbr 17 часов назад
Пора уже юристам запретить запрещать. Им дай волю, они всех расстреляют.
Проблема не в самокатах, а в быдло-муд...ках, воспитанных системой.
Дрочили вприсядку, истерили по поводу того, что "..нам нужен квалифицированный потребитель..", вот жрите, не подавитесь.

Быдло-потребитель никому ничего не должен, делает что хочет, имеет право! А вот ему все должны! Поэтому будьте добры обеспечить ему возможность творить любой произвол. А не истерите, что нужно что-то запрещать.

Ну либо меняйте систему, на человеческую, но ни один юрист никогда на это не пойдёт. Иначе с чего он будет бабло рубить.
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15k
Vital Idol 18 часов назад
дятям?! долбопи*доры по 100кг летают на этих говновениках по пешеходным дорожкам!!! совсем там чтоль отупел урист?!
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5k
SmartCat101 18 часов назад
да поснимайте моторы с самокатов - делов то
а электросамокаты объявите вне закона
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7
Пух SmartCat101 Час назад
Они и без моторов зажигают.
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2k
Igor Grishaev 21 час назад
Спохватились. Два года назад надо было думать над этим.
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306
Joe Igor Grishaev 19 часов назад
Джина выпустили из бутылки...
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19k
Роберт Шекли 21 час назад
Сначала нужно заставить парковать самокаты на спецпарковках, а не бросать посреди тротуара. За*бали. Сваливают в кучу возле входа в метро или у подъезда
Пусть ЦОДД собирает урожай в виде неправильно припаркованных самокатов
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47
Рокер 21 час назад
а теперь такую же подборку но с автомобилями
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8k
tamin 22 часа назад
Блин, вот уже не знают какой дебилизм придумать. Я предлагаю начать с роллеров! Самые опасные. И саночники зимой.
Зы. Еслиерьезно, то проблема решается элементарно. Разрешать без ограничений не тяжелые самокаты с невысокой скоростью. Ну научились же как-то уживаться с велосипедистами. И скейтерами. Это если самокат весит под 60+вес райдера да под 50 км в час-реально страшно
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9k
perekrestok 22 часа назад
Давно пора! Только для контроля надо в ГИБДД создавать новые "самокатные" отделы? Чтобы проверять наличие прав, возраста и промилле в крови? А то камеры все зафиксируют, штрафы выпишут, бюджет пополнят и чиновники на этом успокоятся!
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2k
Димыч 22 часа назад
Это какая-то эпидемия новая:
На самокате. В наушниках. Через перекресток. По диагонали и на красный свет. По дороге с односторонним движением сколько вылетали мне в лоб.
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233
igm_1963 22 часа назад
Просто дайте природе делать своё дело.....
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7
Пух igm_1963 Час назад
Да если бы они в столбы влетали. А то ведь под машины лезут, и посадят автомобилиста, как человека, управляющим средством повышенной опасности, а петух и дальше будет гонять по дорогам.
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−7
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10k
Trenzel2003 23 часа назад
Запретить, отнять, убрать, заблокировать. Почему всегда все так радикально???
А может стоит прививать культуру вождения? Учить детей ПДД соблюдать!
Учить людей думать и задумываться. Нести ответственность в конце концов!
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1k
surgy 23 часа назад
Самокат и без двигателя страшное средство передвижения, а тут на электротяге его ускоряют и до 50 и до 60 км/ч.
Это все стало доступнее, цены снижаются, плюс мода на них продолжает расти, вот и катаются дети и подростки.
Я бы не рискнул на таком пепелаце даже прокатиться, не то что передвигаться ежедневно.
Выводы таковы: своим детям не позволять пользоваться петушачим транспортом, а на дорогах держаться от них подальше
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12k
Ligov 24 часа назад
Давно пора. Проблема только в том, что решения на бумаге мало когда соответствуют жизни...
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344
Dmitry N 24 часа назад
Детям однозначно запретить. До 18. Ввести в программе тест пдд, только потом допускать!
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7
Пух Игорь Час назад
В том то и проблема. В воспитании. Тут родителям надо люлей вставлять.
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  • Дата регистрации: 16.02.2020
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