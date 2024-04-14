В России хотят запретить детям ездить на электросамокатах

Как только в городах сходит снег, на улицах начинают появляться они... самокатчики.
С каждым днем их становится все больше и больше. Пока общественность думает, можно ли использовать против них антидроновые ружья, в МВД уже поступило письмо с весьма дельным предложением.
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предлагает запретить несовершеннолетним гражданам пользоваться средствами индивидуальной мобильности. Проще говоря, нечего детям и подросткам создавать опасные ситуации на дорогах.
В настоящее время дети с 7 до 14 лет имеют полное право кататься на электросамокатах, не выезжая на проезжую часть. Все, кто старше, могут ездить и по обочине, но, как показывает практика, обочиной обычно дело не заканчивается.
"Доступность электросамокатов, их растущие технические возможности создают всё больше угроз для жизни и здоровья подростков... В связи с изложенным предлагаю рассмотреть вопрос об исключении возможности использования СИМ лицами, не достигшими совершеннолетнего возраста! - говорится в обращении.
Источник:
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Разогнались в пьяном виде,
А навстречу из машины
Полицейский вышел к вам,
Отвернитесь, не смотрите
На него нетрезвым взглядом,
Тормозите в пешеходов,
Пешеходы все простят.
Если вы на самокате
Поместились всей семьей,
Неплохой семейный бизнес
Вам удастся запустить.
Направляйте по маршруту
Безразмерный самокат.
Набирайте, как в троллейбус,
Пассажиров по пути.
Г. Остер "Вредные советы".
https://www.fontanka.ru/2024/04/14/73461545/https://www.fontanka.ru/2024/04/14/73461545/
Проблема не в самокатах, а в быдло-муд...ках, воспитанных системой.
Дрочили вприсядку, истерили по поводу того, что "..нам нужен квалифицированный потребитель..", вот жрите, не подавитесь.
Быдло-потребитель никому ничего не должен, делает что хочет, имеет право! А вот ему все должны! Поэтому будьте добры обеспечить ему возможность творить любой произвол. А не истерите, что нужно что-то запрещать.
Ну либо меняйте систему, на человеческую, но ни один юрист никогда на это не пойдёт. Иначе с чего он будет бабло рубить.
а электросамокаты объявите вне закона
Пусть ЦОДД собирает урожай в виде неправильно припаркованных самокатов
Зы. Еслиерьезно, то проблема решается элементарно. Разрешать без ограничений не тяжелые самокаты с невысокой скоростью. Ну научились же как-то уживаться с велосипедистами. И скейтерами. Это если самокат весит под 60+вес райдера да под 50 км в час-реально страшно
На самокате. В наушниках. Через перекресток. По диагонали и на красный свет. По дороге с односторонним движением сколько вылетали мне в лоб.
А может стоит прививать культуру вождения? Учить детей ПДД соблюдать!
Учить людей думать и задумываться. Нести ответственность в конце концов!
А вы попробуйте!
Спасибо, поржал. Я такого наивняка давненько не встречал.
В той же европе люди очень редко серьезно нарушают правила. Потому что думают и задумываются? Нет... Потому что такие ответственные? И снова нет. Так почему же? А потому , что их за нарушение пздят, как тех крокодильчиков. Битие определяет сознание.
Это все стало доступнее, цены снижаются, плюс мода на них продолжает расти, вот и катаются дети и подростки.
Я бы не рискнул на таком пепелаце даже прокатиться, не то что передвигаться ежедневно.
Выводы таковы: своим детям не позволять пользоваться петушачим транспортом, а на дорогах держаться от них подальше