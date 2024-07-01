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Особенности жизни в Индии, которые туристам из других стран покажутся дикими

Особенности жизни в Индии, которые туристам из других стран покажутся дикими

Автор:
01 июля 2024 14:35
Сообщество : Факты
Метки: Индия   индусы   интересно   путешествия   страны   традиции   
2003
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Индия — удивительная страна с богатой культурой, древними традициями и разнообразным наследием. Её жители уважают свои обычаи и законы, которые могут показаться странными или даже дикими для туристов. В этой статье собраны интересные и необычные факты о жизни в Индии.

Вакцинация против змей

В некоторых регионах Индии люди дклают вакцину от укусов змей. Это связано с высоким уровнем змеиных укусов в стране и необходимостью защиты.


Священные коровы

В Индии коровы считаются священными животными. Они свободно гуляют по улицам и могут блокировать движение на дорогах.


Поклонение крысам

В храме Карни Маты в Джайпуре проводится поклонение крысам, тоже считая их священными животными. Это является уникальным аспектом индийской религиозной практики.


Аюрведа

Традиционная индийская медицина, известная как аюрведа, представляет собой комплексный подход к лечению, включающий диету, массаж и травяные препараты.


Фестивали девственности

В некоторых регионах Индии проводятся фестивали девственности, где девушки и женщины собираются для поклонения богине и празднования своей чистоты.


Система каст

В Индии до сих пор существует система каст, которая влияет на социальную структуру и взаимодействие людей. Туристы могут удивиться, узнав, что касты могут определять выбор профессии и брак.


Поедание с рук

В традиционной индийской культуре еда часто употребляется с рук, что считается более гигиеничным и уважительным по отношению к пище.


Местное такси

Рикши (такси) и тук-туки являются распространёнными видами общественного транспорта в городах Индии, особенно на узких и переполненных улицах.


Многоязычие

В Индии официально признаются 22 официальных языка, что делает её одной из самых многоязычных стран в мире.


Священные реки

Реки Ганг и Ямуна считаются священными в индуизме, и многие люди приезжают, чтобы совершить обряд омовения в их водах, несмотря на их экологические проблемы.


Уважение к старшим

В индийской культуре уважение к старшим играет важную роль, и молодые люди часто выражают его, касаясь старших родителей или родственников ногами и принимая благословение.


Долговечность фильмов Болливуда

Индийское кино, известное как Болливуд, производит большое количество фильмов ежегодно, что делает его одной из самых продуктивных кинематографических индустрий в мире. Этот феномен может удивить туристов своей масштабностью и разнообразием жанров.


Законы хирургии

В Индии существует закон, запрещающий аборты (из-за пола ребенка). Этот закон был введён для предотвращения дискриминации по половому признаку, потому что часто аборты делали, когда должна была родиться девочка.




Закон о моральных ценностях

В некоторых штатах Индии существуют законы, которые регулируют поведение в общественных местах и могут включать в себя запрет на продажу алкоголя в определенные дни и времена, а также на проведение праздников и музыкальных мероприятий.

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Метки: Индия   индусы   интересно   путешествия   страны   традиции   
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64k
turyst 2 часа назад
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Ego sum qui sum 53 минуты назад
а еще это страна, в которой ни у кого нет твердого стула
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Григорий Бабкин 2 часа назад
"У Ивана Кузина в жопе кукурузина..." Из народных частушек.
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turyst 2 часа назад
Какой кривой перевод.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1776 постов (1727 в горячем)

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