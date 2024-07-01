Особенности жизни в Индии, которые туристам из других стран покажутся дикими

Вакцинация против змей

В некоторых регионах Индии люди дклают вакцину от укусов змей. Это связано с высоким уровнем змеиных укусов в стране и необходимостью защиты.

Священные коровы

В Индии коровы считаются священными животными. Они свободно гуляют по улицам и могут блокировать движение на дорогах.

Поклонение крысам

В храме Карни Маты в Джайпуре проводится поклонение крысам, тоже считая их священными животными. Это является уникальным аспектом индийской религиозной практики.

Аюрведа

Традиционная индийская медицина, известная как аюрведа, представляет собой комплексный подход к лечению, включающий диету, массаж и травяные препараты.

Фестивали девственности

В некоторых регионах Индии проводятся фестивали девственности, где девушки и женщины собираются для поклонения богине и празднования своей чистоты.