Неписаные правила разных стран: об этом вы еще не знаете!

"Италия

1. Всегда ешьте предложенную еду в гостях

2. Всегда соглашайтесь на предложенный кофе.

3. Не бойтесь физического контакта. Люди будут прикасаться к вам, обнимать вас, целовать вас.

4. Предложите купить кофе. Это обязательно, если вы хотите, чтобы вас уважали.

5. Всегда разговаривайте с людьми. В очереди, в автобусе, в банке, на почте".



