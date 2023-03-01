Неписаные правила разных стран: об этом вы еще не знаете!

В чужой монастырь со своим уставом не ходят. А монастырей этих, между прочим, не меньше, чем стран на нашей планете. И в каждой есть собственные правила жизни, о которых не знают и не могут знать чужаки. Давайте учить их, чтобы турпоездки не оборачивались неприятностями!
"Я из Ирландии. Даже если вы - плод любви Майкла Коллинза и Имон Де Валеры, если вы не родились и не выросли в Ирландии, никогда не называейте себя ирландцем".
"Германия. Приходи на встречу вовремя, или я очень разозлюсь".
"Плавай только там, где разрешено, или умрешь. Австралия".
"Великобритания. Поблагодарите водителя автобуса за поездку, когда выходите на своей остановке".
"Италия
1. Всегда ешьте предложенную еду в гостях
2. Всегда соглашайтесь на предложенный кофе.
3. Не бойтесь физического контакта. Люди будут прикасаться к вам, обнимать вас, целовать вас.
4. Предложите купить кофе. Это обязательно, если вы хотите, чтобы вас уважали.
5. Всегда разговаривайте с людьми. В очереди, в автобусе, в банке, на почте".
"Южная Африка - Никогда не подбирайте автостопщиков!"
"Таиланд. Всегда платите за товары банкнотой, поворачивая ее головой короля вверх. То же самое касается Индии и банкнот с Ганди. Большинство и глазом не моргнет, так как вы явно иностранец, однако некоторые очень обидятся. Удивительно, но многие путешественники никогда не слышали об этом".
"Англия. Спокойно стойте в очереди, не толкайтесь и не пытайтесь пролезть".
"Северная Ирландия: не упоминайте религию и шотландские футбольные команды в пабе, если вы не хотите драки".
"Норвегия: не садитесь рядом с человеком в автобусе, если можете этого избежать. Не разговаривайте с незнакомцами".
"США: Когда кто-то в поезде или метро говорит: «Всем доброе утро.. Меня зовут..», отвернитесь, - иначе вам расскажут слезливую историю и начнут клянчить деньги".
"В Сан-Франциско ничему не удивляйтесь. Старик, одетый в кожаные ремни, с кляпом во рту? Тучная бездомная дама с электронным скелетом, играющим на банджо? Три молодые женщины в одних сандалиях? Робин Уильямс? Независимо от того, с чем вы сталкиваетесь, вы должны притворяться, что видеть это — часть вашей повседневной жизни. Приезжих быстро идентифицируют по их склонности смотреть, комментировать или иным образом обращать внимание на эксцентричные виды и звуки города, после чего их быстро обуют уличные торговцы барахлом".
"Англия: Всегда жалуйтесь на погоду. Хорошей она не бывает. Вам либо слишком жарко, либо слишком холодно, либо слишком влажно, либо слишком сухо, либо слишком ветрено. Три снежинки упали - все, буран, теперь вся страна замрет!"
"Швеция. Уважение к личному пространству здесь, пожалуй, на первом месте по важности".
"Всегда снимайте обувь в гостях у эстонцев. Они могут ничего не сказать, если вы этого не сделаете, но вы физически почувствуете их неодобрение".
"США: Если вы подрезаете кого-то в пробке, помашите рукой — и все будет в порядке. У меня может быть лобовое столкновение по вине соседа по дороге, но если бы он потом помахал, я бы даже, возможно, не назвал его гребаным придурком".
«Юг США: Если кто-то предлагает вам что-то или предлагает что-то сделать для вас, откажитесь как минимум трижды. Три раза обязательно. Если после этого продолжают предлагать, то это верное предложение, а если после третьего отказа говорят: "Вы уверены?" - вы говорите да, и разговор на этом заканчивается.
Кроме того, «да» означает «да», «конечно» означает «может быть», «может быть» означает «нет», «нет» означает «как ты мог быть таким грубым, чтобы продолжать приставать ко мне, пока я не откажусь?»
"Тринидад и Тобаго. Скажите: "Доброе утро/добрый день/добрый вечер!", когда садитесь в общественный транспорт".
"Индия: на дорогах есть полосы, но нет движения по полосам".
"Пуэрто-Рико: пуэрторианец на улице у себя на родине? Враг. Пуэрторианец на улице в любой точке мира? Давно потерянный лучший друг. Так я познакомился со своим нынешним соседом по комнате. Я был в спортзале и заметил, что у него на руке был вытатуирован пуэрториканский флаг и остров. Я сказал: "Борикуа?" (это родное слово для пуэрторианцев), и мы сразу нашли общий язык. С тех пор мы лучшие друзья".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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