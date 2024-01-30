13 "нормальных" ситуаций, которые редкость для некоторых стран

Каждый знает, что все страны мира имеют свои традиции. Что может показаться нормальным для одного народа, является очень серьезным проявлением неуважения для другого. Поэтому никогда не помешает пополнение копилки знаний в этой области, чтобы не попасть впросак во время путешествий.