13 "нормальных" ситуаций, которые редкость для некоторых стран

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Каждый знает, что все страны мира имеют свои традиции. Что может показаться нормальным для одного народа, является очень серьезным проявлением неуважения для другого. Поэтому никогда не помешает пополнение копилки знаний в этой области, чтобы не попасть впросак во время путешествий.
1. Чаевые
В Китае, Южной Корее, Японии и Сингапуре оставлять чаевые не принято, более того, они даже запрещены и могут быть расценены, как оскорбление. Обслуживающий персонал в этих странах получает хорошую зарплату и считает своим долгом как можно лучше делать свою работу.
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2. Садиться на заднее сиденье в такси
В таких странах, как Австралия, Новая Зеландия и Израиль, пассажиры обычно садятся рядом с водителем, а не на заднее сиденье.
3. Жест палец вверх
В Афганистане, Иране, Западной Африке и даже в некоторых местах Италии и Греции показывать жест пальцем вверх очень оскорбительно. В Греции это означает "заткнись", а в мусульманских странах - неприличный жест.
4. Поманить пальцем
Если вы хотите попросить кого-нибудь подойти к вам на Филиппинах, поманив его пальцем, то лучше этого не делать.Там это считается очень серьезным оскорблением и используется для проституток или этим жестом подзывают собак.
5. Левая рука
На большей части Ближнего Востока и Африки, в Индии и Шри-Ланке считается грязным пользоваться левой рукой. Дарить подарок этой рукой - полное оскорбление, и пищу левой рукой тоже не едят.
6. Знак мир
В Великобритании, Ирландии, Австралии и ЮАР этот жест, только ладонью к себе, считается грубым и означает-"отвали".
7. Голова у буддистов
В странах, исповедующих Буддизм, запрещено прикасаться к голове людей. Хотя у нас жест "погладить по голове" считается доброжелательным.
8. Опоздания
Опоздания в Испании - это закон жизни, здесь даже принято опаздывать не только на личные встречи, но и на работу. Но если вы опоздаете в Германии, это воспримут как неуважение.
9. Смех с открытым ртом
В Японии считается очень неприятным смеяться с открытым ртом, особенно если вы женщина.
11. Подошва обуви
В арабской культуре считается отвратительным показывать собеседнику подошву обуви, так как она воспринимается арабами как квинтэссенция грязи духовной и физической.
12. Подарки
В Индии считается невежливым открывать подарок сразу после того, как он вам вручен, и на глазах у человека, который его вам подарил. Это акт жадности.
13. Сморкаться на публике
В некоторых местах, таких как Корея, Франция, Турция и Япония, высморкаться на публике считается очень грубым.
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