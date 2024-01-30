FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2798 постов • 555 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
13 "нормальных" ситуаций, которые редкость для некоторых стран

13 "нормальных" ситуаций, которые редкость для некоторых стран

Автор:
30 января 2024 22:02
Сообщество : Путешествия
Метки: нормальные   путешествия   редкость   ситуации   страны   традиции   
2958
14

Каждый знает, что все страны мира имеют свои традиции. Что может показаться нормальным для одного народа, является очень серьезным проявлением неуважения для другого. Поэтому никогда не помешает пополнение копилки знаний в этой области, чтобы не попасть впросак во время путешествий.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: нормальные   путешествия   редкость   ситуации   страны   традиции   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Aleksei 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
mosfan 14 минут назад
В Германии, если сотрудник не опаздывает на работу, уже считается хорошим работником.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 16 минут назад
А собаки на Филлипинах не обижаются, что их подзывают как проституток?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Алекс 55 минут назад
Комментарий к фото
Но если вы опоздаете в Германии, это воспримут как неуважение.

Это как в России медведи по улицам ходят. Такая же байка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

274465



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
История Пата Секи — бесправного раба, у которого был собственный гарем
История Пата Секи — бесправного раба, у которого был собственный гарем
Американской пицце в СССР быть
Американской пицце в СССР быть
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#люди#позитив#история#факты#улыбнуло#кот#полиция
#животные#автомобили#Прикол#интересное#аварии#Россия#Автовсячина#Разное#милота#забавно
#Юмор#автомир#интересно#ДТП#авто аварии#новости#кино#Жизнь#собака#КИтай
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Походы на кладбище и драки: странные новогодние обычаи других стран Походы на кладбище и драки: странные новогодние обычаи других стран Жизнь юношей острова Мангаиа: курс молодого любовника Жизнь юношей острова Мангаиа: курс молодого любовника Что обычно дарят на Новый год в разных странах Что обычно дарят на Новый год в разных странах Дикие свадебные традиции разных стран Дикие свадебные традиции разных стран Правила содержания животных в разных странах Правила содержания животных в разных странах

На что жалуетесь?

Вернуться