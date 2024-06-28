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Глава СК Бастрыкин выступил за возращение смертной казни

Глава СК Бастрыкин выступил за возращение смертной казни

Автор:
28 июня 2024 18:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ПМЮФ   Смертная казнь   александр бастрыкин   мораторий   предложение   
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Свое предложение он объяснил увеличением числа тяжких преступлений.

После вчерашнего выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), где Александр Бастрыкин много и жестко говорил о проблемах миграции и даже устроил небольшой скандал, назвав Госдуму "Государственной дурой", глава СК сегодня вновь сделал "сенсационное" заявление, назвав себя сторонником смертной казни.


В ходе выступления председатель Следственного комитета предложил рассмотреть возможность снятия моратория на смертную казнь. Свою позицию он объяснил тем, что в России увеличивается число тяжких и особо тяжких преступлений и привёл в пример недавний теракт в "Крокус Сити Холле", где погибли более 140 человек.

"Смотрите, что получается. Вот последний пример — «Крокус сити». 145 погибших. Теракт. Если в советское время за убийство при отягчающих обстоятельствах двух или трех лиц могла быть назначена смертная казнь, то вот эти 15 обвиняемых получат максимум пожизненное лишение свободы.


Это что значит? Трехразовое питание, двухчасовые прогулки. Я себе не могу позволить погулять, у меня нет времени на это, иногда пообедать не успеваю. Медосмотр, включая стоматолога. Не болят ли у вас зубки?" — заявил Бастрыкин.

Также Бастрыкин заявил, что на содержание каждого заключённого тратится порядка 30 тысяч рублей в год. Другие участники сессии его поправили, предположив, что эта сумма раз в десять больше.


"Поэтому я — сторонник смертной казни. Хотя я говорю о гуманизме, я думаю, что будет очень гуманно, когда маньяк убил 70-80-100 человек, и он приговорен к высшей мере наказания — расстрелу. <...> При наличии такой криминогенной ситуации с детьми в некоторых случаях надо было бы применять смертную казнь", — добавил глава СК.


Добавим, что буквально два дня назад председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подготовил доклад, в котором отметил незыблемость моратория на смертную казнь. Ранее в комитете Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству заявили, что для возвращения "высшей меры" необходимо вносить поправки в Конституцию.

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Метки: Видео   ПМЮФ   Смертная казнь   александр бастрыкин   мораторий   предложение   
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11k
Alex 44 минуты назад
Бастрыкина в президенты!
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Василий Афиногенов 53 секунды назад
всё правильно сказал!
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153k
parallax 7 минут назад
Ещё вопрос рецидива давно требует решения. Всякие генетические отбросы отсидев срок выходят выходят на свободу (зачастую досрочно) и практически сразу же совершают новое преступление. Таких надо оставлять за решёткой пожизненно, чтобы не мешали законопослушным гражданам нормально жить.
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Burzum
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Лесник
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