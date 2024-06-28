Глава СК Бастрыкин выступил за возращение смертной казни

После вчерашнего выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), где Александр Бастрыкин много и жестко говорил о проблемах миграции и даже устроил небольшой скандал, назвав Госдуму "Государственной дурой", глава СК сегодня вновь сделал "сенсационное" заявление, назвав себя сторонником смертной казни.





В ходе выступления председатель Следственного комитета предложил рассмотреть возможность снятия моратория на смертную казнь. Свою позицию он объяснил тем, что в России увеличивается число тяжких и особо тяжких преступлений и привёл в пример недавний теракт в "Крокус Сити Холле", где погибли более 140 человек.



