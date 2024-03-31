FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8574 поста • 1055 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Террористов из "Крокус Сити Холла" могут судить в Беларуси

Террористов из "Крокус Сити Холла" могут судить в Беларуси

Автор:
31 марта 2024 09:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Беларусь   Видео   Россия   Смертная казнь   мораторий   террористы   
1739
2
1

Дело в том, что во время теракта погибли белорусы и Минск имеет точно "такое же право на суд", ну и бонусом в стране разрешена смертная казнь.

По словам депутата РФ Марии Бутиной, сейчас проходят переговоры между двумя странами "по линии компетентных органов".



"Я достаточно хорошо осведомлена о вашем законодательстве, в том числе о смертной казни, которая присутствует. В данном случае это — убийство двух и более лиц, поэтому вы имеете ровно такое же право на суд над этими людьми, как и РФ. Я думаю, что по линии компетентных органов уже идет по этому поводу обсуждение"

Дело в том, что пока в России только ведут разговоры о снятии моратория на смертную казнь, в Беларуси этот вопрос давно решен.

Лидер белорусской псевдооппозиции Тихановская оперативно встала на защиту террористов и потребовала отменить такой вид наказания в стране, заявив, что не может позволить Беларуси превратиться в "камеру наказаний для России".


По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Беларусь   Видео   Россия   Смертная казнь   мораторий   террористы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Сергей 2 часа назад
Зачем на Батьку такой груз вешать.
Пора у самих ВЫШКУ возвращать, а то кандидатов на неё уже много набралось, сидят скучают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
a6m5 2 минуты назад
Ну уж нет. Хрен вам, а не лёгкая сметная казнь. Эти ушлёпки должны сдохнуть по той же же схеме, как и чеченские и арабские террористы. Сначала они должны почувствовать себя в положении животных, а потом мучительно сдохнуть от "невыносимых условий". Они всё должны это прочувствовать. А нашим ФСИНцам не впервой их так наказывать. Примеров много. Ни одна скотина не является живой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
202
Чубака 13 минут назад
В данном случае надо самим отменять мораторий, выносить справедливый приговор и приводить его в исполнение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Majul 24 минуты назад
И почему эта шмара до сих пор на свободе?
А вообще отправить ее к таджикам в самый отдаленный аул, пусть с ними поживет месяцок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
202
Чубака Majul 16 минут назад
Надеюсь ты не про Бутину, а про тихановскую?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Бомбардир Полчаса назад
Смерть для таких мразей - это слишком легко. Их надо пытать и не давать умереть. Как можно дольше. И что бы это видели потенциальные такие же ублюдки. Транслировать в прямом эфире. Мы же империя зла, и так уже осудили во всех грехах. Нам терять нечего. Я не маньяк. Но такие мысли появились, после того, что эти твари совершили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
Петр Петров Бомбардир 16 минут назад
Чтобы смерть, для них, Была спасением!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
202
Чубака Бомбардир 11 минут назад
Приведение приговора в исполнение дает облегчение пострадавшим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Роберт Шекли 38 минут назад
А какой смысл отправлять в Белоруссию?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Shtoppi 42 минуты назад
тихановскую и пр. ей подобных стоит заочно приговорить там где есть к "вышке", где нет к "пожизненному" за оправдание терроризма, помимо всего прочего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Миша 45 минут назад
Суд как правило происходит на территории той страны где совершено преступление. Минск может приговорить их заочно. Мораторий на смертную казнь в таких случаях конечно себя не оправдывает, но его принимали, чтобы угодить западным либерастам, что в итоге себя не оправдало. Мораторий следует отменять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
BiZ 46 минут назад
не надо их казнить - это слишком гуманно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Matrosskin 58 минут назад
Да, у Батько не забалуешь... Но лучше на пожизненное в психушку, с обязательным ежедневным куском сала в меню. ПБСТИН умеет выращивать овощи, вот где настоящее наказание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Владимир Час назад
а в америке против смертной казни она не хочет на защиту встать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Maldini Час назад
Моё мнение на этот счёт - вышка для них будет подарком. По статистике в том самом легендарном "черном дельфине" 80% осужденых теряют рассудок в первые 10 лет отсидки. Жесточайший режим (можно почитать в сети все особенности условий содержания) настолько ломает этих ублюдков, что они ,после первого года отсидки, будут умолять чтобы им пустили пулю в лоб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
202
Чубака Maldini 9 минут назад
С ухом четко опера грамотно работу .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Alex Час назад
Ништяк!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ntvl Час назад
не, так не интересно. получить в подвале пулю в затылок- это для них слишком лёгкая смерть. Надо вешать публично, желательно на красной площади с прямой трансляцией на весь мир! вот тогда будит эффект!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1062 поста (1053 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103020



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и пояснили, кто тут хозяева
"За своих горло перегрызём": в Хабаровском крае активисты навестили мигрантов и...
В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов
В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Классический красный маникюр: вечная мода или временный тренд?
Классический красный маникюр: вечная мода или временный тренд?
Поэт Николай Заболоцкий — ОБЭРИУ, 5 лет лагерей, «Слово о полку Игореве», Орден Трудового Красного Знамени, «Не позволяй душе лениться...»⁠⁠
Поэт Николай Заболоцкий — ОБЭРИУ, 5 лет лагерей, «Слово о полку Игореве», Орден...
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 30 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#Россия#интересно#СССР#истории#собака#задержание#позитив
#животные#в мире#люди#машина#Китай#автомир#США#природа#Индия#шоу бизнес
#забавно#Юмор#факты#автомобили#мигранты#Прикол#Суд#полиция#кино#Смертная казнь
"По-любому трофей" "По-любому трофей" В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе" В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе" "Включите свою голову": Тимати записал сообщение с просьбой не раскачивать в России межнациональную обстановку "Включите свою голову": Тимати записал сообщение с просьбой не раскачивать в России... Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов «Никто её не отменял»: в Госдуме обсуждают снятие моратория на смертную казнь для террористов «Никто её не отменял»: в Госдуме обсуждают снятие моратория на смертную казнь для террористов «Мы любим смерть»: уехавший актёр Дмитрий Назаров* записал видео, посвящённое теракту в «Крокус Сити Холлу» и в Госдуме заявили, что он окончательно выжил из ума «Мы любим смерть»: уехавший актёр Дмитрий Назаров* записал видео, посвящённое теракту в «Крокус...

На что жалуетесь?

Вернуться