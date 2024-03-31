Террористов из "Крокус Сити Холла" могут судить в Беларуси

Дело в том, что во время теракта погибли белорусы и Минск имеет точно "такое же право на суд", ну и бонусом в стране разрешена смертная казнь.
По словам депутата РФ Марии Бутиной, сейчас проходят переговоры между двумя странами "по линии компетентных органов".
"Я достаточно хорошо осведомлена о вашем законодательстве, в том числе о смертной казни, которая присутствует. В данном случае это — убийство двух и более лиц, поэтому вы имеете ровно такое же право на суд над этими людьми, как и РФ. Я думаю, что по линии компетентных органов уже идет по этому поводу обсуждение"
Дело в том, что пока в России только ведут разговоры о снятии моратория на смертную казнь, в Беларуси этот вопрос давно решен.
Лидер белорусской псевдооппозиции Тихановская оперативно встала на защиту террористов и потребовала отменить такой вид наказания в стране, заявив, что не может позволить Беларуси превратиться в "камеру наказаний для России".
По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек, в том числе 15 детей, из них 144 человека погибли, в том числе 5 детей.
Источник:
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Пора у самих ВЫШКУ возвращать, а то кандидатов на неё уже много набралось, сидят скучают.
А вообще отправить ее к таджикам в самый отдаленный аул, пусть с ними поживет месяцок