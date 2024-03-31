Террористов из "Крокус Сити Холла" могут судить в Беларуси



"Я достаточно хорошо осведомлена о вашем законодательстве, в том числе о смертной казни, которая присутствует. В данном случае это — убийство двух и более лиц, поэтому вы имеете ровно такое же право на суд над этими людьми, как и РФ. Я думаю, что по линии компетентных органов уже идет по этому поводу обсуждение"



Дело в том, что пока в России только ведут разговоры о снятии моратория на смертную казнь, в Беларуси этот вопрос давно решен.