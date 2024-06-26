"Конституционный суд отверг идею возвращения смертной казни".

Дискуссии о возвращении смертной казни возобновились после теракта "Крокус Сити Холле". Сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, отмечал, что ни Госдума, ни Совет Федерации преодолеть решение Конституционного суда по вопросу возвращения высшей меры наказания не могут. По его словам, для этого необходимо принимать новую Конституцию.

Напомним, что смертную казнь отменили в 1997 году в рамках присоединения России к Совету Европы и подписания протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека. Документ так и не был ратифицирован и в уголовном кодексе до сих пор в качестве исключительной меры наказания присутствует смертная казнь. Однако в последний раз смертную казнь в России применили в 1996 году.