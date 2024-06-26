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Конституционный суд отверг идею возвращения смертной казни

Конституционный суд отверг идею возвращения смертной казни

Автор:
26 июня 2024 14:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Валерий Зорькин   Смертная казнь   доклад   конституционный суд   конституция   мораторий   
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По словам главы КС, при действующей Конституции высшая мера наказания применяться судами не может.

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подготовил доклад "Конституционно-судебная защита прав в РФ: основные свойства", в котором говорится о незыблемости моратория на смертную казнь в стране.


В документе Зорькин отметил, что "мера ограничения прав [человека] не является константной величиной", она может меняться, но это не касается вопроса смертной казни.


"Мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, "подвижны", столь же "подвижными" могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие - и их конституционная оценка. Но есть и пределы такой "подвижности". Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции", - говорится в докладе.

Дискуссии о возвращении смертной казни возобновились после теракта "Крокус Сити Холле". Сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, отмечал, что ни Госдума, ни Совет Федерации преодолеть решение Конституционного суда по вопросу возвращения высшей меры наказания не могут. По его словам, для этого необходимо принимать новую Конституцию.


Напомним, что смертную казнь отменили в 1997 году в рамках присоединения России к Совету Европы и подписания протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека. Документ так и не был ратифицирован и в уголовном кодексе до сих пор в качестве исключительной меры наказания присутствует смертная казнь. Однако в последний раз смертную казнь в России применили в 1996 году.

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Метки: Валерий Зорькин   Смертная казнь   доклад   конституционный суд   конституция   мораторий   
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Боятся.
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1k
Дмитрий 10 минут назад
Зассали
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5k
Горожанин 11 минут назад
"Конституционный суд отверг идею возвращения смертной казни".
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Какой демагогический и фальшивый заголовок. Наглядный пример либеральной западной пропагандистской лжи.

Конституционный суд России не имеет никакого отношения к разрешению или запрету, отвержению, смертной казни. Суд лишь констатировал, что существующее правовое поле, действующие нормы законов и Конституции - не позволяют применять смертную казнь.

Суд ничего не отвергал. Он лишь констатировал действующую букву закона. Законы менять, что-то в них отвергать, вводить нормы или отменять - это не полномочия Конституционного суда России.

Удивляет, что кто-то с пеной у рта и истерично клюёт на нацистскую дезинформацию по поводу правовой позиции Конституционного суда России и его председателя.
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9k
Тяжолый Орк 14 минут назад
штож, тогда давайте народное голосование.
был же прецедент?
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5k
foggen2 19 минут назад
Урановые рудники.
12 часов работы-12 часов на еду и отдых.
Если есть шанс что невиновный был осуждён безвинно-часть жизни проведёт на месте выработки,увы,но будет иметь хоть шанс на прижизненную реабилитацию..Таким предлагаю предоставить жильё,если нет уже и достойную пенсию.
Это явно выгоднее просто пожизненного.
С суровыми охранниками.
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Chuna 22 минуты назад
Хорошо, не могут отменить,тогда давать сроки 50+ без права по УДО.
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35
Андрей 38 минут назад
Не суд отверг, а суду могли намекнуть что надо отвергнуть ... судьи независимы, поэтому кто судей содержит тот им и намекает, но ни в коем случае не указывает, если верить закону и честным глазам судей.
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43k
Сергей 51 минуту назад
Согласен с Валерой Зорькиным смертную казнь не применять, но с одним условием: террористов и им подобных, которые и после отсидки займутся тем же самым, потому как они неисправимы, после приговора и посадки не кормить и не поить, и пусть аллах решает сколько они протянут.
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2k
Провокатор 55 минут назад
"По его словам, для этого необходимо принимать новую Конституцию."
Конституция РФ
Статья 20. Каждый имеет право на жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.

А он точно конституцию читал?
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11k
Сол Гудман 57 минут назад
Я согласен применять смертную казнь, когда вина 100 доказана и очевидна, как например террористов и наркоторговцев
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45k
SinigamiRuuk Час назад
Значит должно быть больше убийств при задержании при попытке скрыться и т.д.
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6k
Руслан Час назад
Ну как-то обтекаемо. «В рамках действующей конституции невозможно» - говорит. Значит изменения в конституции позволят снять мораторий? Так выходит логически?
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494
ViciousSnake Андрей 44 минуты назад
В америке конституцией уже давно подтерлись и не только своей.
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12k
vasilykopkov Час назад
Ага, "для этого необходимо принимать новую Конституцию" - насмешили, ржунимагу.
Они в неё поправок ввели туеву хучу, не принимая новую, начиная с увеличения президентского срока и заканчивая... Впрочем это совсем другая история.

Просто они все сами в основном под вышкой ходят, боятся, что против них и повернётся...
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1k
Quantimus Час назад
А, собственно, почему не может? Это же не означает, что поголовно всех надо расстреливать. В исключительных случаях почему нет? Сомневаюсь, что дело в самом умерщвлении - ведь никого не смущают погибающие военные. Так в чём причина? Или для общества нужно, чтобы какой-нибудь педофил-рецидивист, истязавший и съедавший своих жертв РЕАБИЛИТРОВАЛСЯ и стал полезным членом общества? Или опять будет песня про "ошибки" возможные? Ну так, судья пусть думает, прежде чем кому-то назначать такое наказание - достаточно или нет доказательств, в конце концов на такой случай можно делать время заключения на несколько лет - так сказать, чтобы могли вылезти новые доказательства невиновности.

В СССР вон даже за экономические преступления была возможность высшую меру назначить.
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99k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Corkscrew 2 часа назад
Обезопасили себя, падлы! Можно дальше что хочешь творить, все равно дальше отсидки дело не дойдет, если вообще дойдет. Ну а если все-таки кого-то и посадят, то продажное правосудие много не даст и УДО для них работает всегда, а после кореша без "заработка" не оставят - хлебное местечко для своих всегда найдется.
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11k
Alex 2 часа назад
Твари продажные.
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Burzum
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