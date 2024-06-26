"Конституционный суд отверг идею возвращения смертной казни".

По словам главы КС, при действующей Конституции высшая мера наказания применяться судами не может.
Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подготовил доклад "Конституционно-судебная защита прав в РФ: основные свойства", в котором говорится о незыблемости моратория на смертную казнь в стране.
В документе Зорькин отметил, что "мера ограничения прав [человека] не является константной величиной", она может меняться, но это не касается вопроса смертной казни.
"Мера ограничения прав не является константной величиной. Как угрозы, против которых направлены эти меры, "подвижны", столь же "подвижными" могут быть и меры, направленные на противодействие им, а как следствие - и их конституционная оценка. Но есть и пределы такой "подвижности". Для Конституционного суда одним из таковых является уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей Конституции", - говорится в докладе.
Дискуссии о возвращении смертной казни возобновились после теракта "Крокус Сити Холле". Сенатор Андрей Клишас, возглавляющий комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, отмечал, что ни Госдума, ни Совет Федерации преодолеть решение Конституционного суда по вопросу возвращения высшей меры наказания не могут. По его словам, для этого необходимо принимать новую Конституцию.
Напомним, что смертную казнь отменили в 1997 году в рамках присоединения России к Совету Европы и подписания протокола № 6 к Конвенции о защите прав человека. Документ так и не был ратифицирован и в уголовном кодексе до сих пор в качестве исключительной меры наказания присутствует смертная казнь. Однако в последний раз смертную казнь в России применили в 1996 году.
Источник:
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Какой демагогический и фальшивый заголовок. Наглядный пример либеральной западной пропагандистской лжи.
Конституционный суд России не имеет никакого отношения к разрешению или запрету, отвержению, смертной казни. Суд лишь констатировал, что существующее правовое поле, действующие нормы законов и Конституции - не позволяют применять смертную казнь.
Суд ничего не отвергал. Он лишь констатировал действующую букву закона. Законы менять, что-то в них отвергать, вводить нормы или отменять - это не полномочия Конституционного суда России.
Удивляет, что кто-то с пеной у рта и истерично клюёт на нацистскую дезинформацию по поводу правовой позиции Конституционного суда России и его председателя.
был же прецедент?
12 часов работы-12 часов на еду и отдых.
Если есть шанс что невиновный был осуждён безвинно-часть жизни проведёт на месте выработки,увы,но будет иметь хоть шанс на прижизненную реабилитацию..Таким предлагаю предоставить жильё,если нет уже и достойную пенсию.
Это явно выгоднее просто пожизненного.
С суровыми охранниками.
Конституция РФ
Статья 20. Каждый имеет право на жизнь. Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
А он точно конституцию читал?
Они в неё поправок ввели туеву хучу, не принимая новую, начиная с увеличения президентского срока и заканчивая... Впрочем это совсем другая история.
Просто они все сами в основном под вышкой ходят, боятся, что против них и повернётся...
В СССР вон даже за экономические преступления была возможность высшую меру назначить.