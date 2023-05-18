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Эти люди точно знают, как правильно фотографироваться со статуями

Эти люди точно знают, как правильно фотографироваться со статуями

Автор:
18 мая 2023 09:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   Юмор   достопримечательность   забавно   люди   памятник   статуя   фото   
723
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Что делать, если хочется фото с местной достопримечательностью, но идея просто стать рядом с памятником кажется скучной? Герои наши подборки точно знают, что делать в такой ситуации.

Практически в каждом городе мира найдётся несколько любопытных достопримечательностей, с которыми любят фотографироваться туристы. И речь идёт не только про архитектурные достояния вроде Пизанской башни или Статуи Свободы, но и про небольшие малоизвестные памятники и статуи.


Мужчина, отпустите ребёнка!

×
×

Какая подлость!

Страшно подумать, сколько неудачных попыток и разбитых коленей ушло на это фото.


Помогает спуститься с постамента?


Жестоко


Что читаете?


Ребята, может обойдёмся без драки?


Взятка?


Вписался в компанию


За что?!


Что же он ей сказал?

Когда очень нуждаешься в собеседнике.


Кто-то из них мухлюет

Какой ехидный взгляд


Ауч

Флешмоб

Спасибо, не курю

Приятная компания

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Метки: Прикол   Юмор   достопримечательность   забавно   люди   памятник   статуя   фото   
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kaboza 3 минуты назад
Улыбнуло)))
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