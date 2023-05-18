Эти люди точно знают, как правильно фотографироваться со статуями

723
17
Что делать, если хочется фото с местной достопримечательностью, но идея просто стать рядом с памятником кажется скучной? Герои наши подборки точно знают, что делать в такой ситуации.
Практически в каждом городе мира найдётся несколько любопытных достопримечательностей, с которыми любят фотографироваться туристы. И речь идёт не только про архитектурные достояния вроде Пизанской башни или Статуи Свободы, но и про небольшие малоизвестные памятники и статуи.
Мужчина, отпустите ребёнка!
×
×
Какая подлость!
Страшно подумать, сколько неудачных попыток и разбитых коленей ушло на это фото.
Помогает спуститься с постамента?
Жестоко
Что читаете?
Ребята, может обойдёмся без драки?
Взятка?
Вписался в компанию
За что?!
Что же он ей сказал?
Когда очень нуждаешься в собеседнике.
Кто-то из них мухлюет
Какой ехидный взгляд
Ауч
Флешмоб
Спасибо, не курю
Приятная компания
Источник:
Ссылки по теме:
- Фотошоп-мастер, который любит выполнять просьбы клиентов в нестандартном ключе
- Фотографии, которые сломают ваш мозг и заставят посмотреть на них дважды
- 19 подарков от шутников, которые знают как сделать любой праздник незабываемым
- Почему мне никогда не выучить финский: 12 приколов об этом удивительном языке
- 20 забавных фотографий с памятниками, которые поднимут настроение
Новости партнёров