Эти люди точно знают, как правильно фотографироваться со статуями

Практически в каждом городе мира найдётся несколько любопытных достопримечательностей, с которыми любят фотографироваться туристы. И речь идёт не только про архитектурные достояния вроде Пизанской башни или Статуи Свободы, но и про небольшие малоизвестные памятники и статуи.

Мужчина, отпустите ребёнка!