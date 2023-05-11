16 фото достопримечательностей, демонстрирующих разницу между социальными сетями и реальностью

Вопрос к любителям путешествий — сталкивались ли вы с тем, что известная достопримечательность, чьи фото широко распространяют в сети, на самом деле оказалась не такой уж и величественной? Такое разочарование может свалиться на голову каждому.
И действительно, правильный ракурс и фотошоп способны превратить ничем не примечательное место во что-то особенное и крайне интересное для туристов.
Эта проблема распространена настолько широко, что в TikTok и других социальных сетях запустили отдельный тренд. Его суть заключается в совмещении профессиональных фото и видео достопримечательностей с теми, на которых эти самые места изображены без прикрас. Собрали интересные примеры «разоблачений», на которые вам наверняка будет интересно взглянуть.
Мост Жуйи, провинция Чжэцзян, Китай
Двухъярусный мост возвели в КНР в 2017 году. Это удивительное строение привлекает туристов со всего мира. Главная его особенность — стеклянный и абсолютно прозрачный настил. У посетителей при его посещении есть реальная возможность заглянуть в бездну и испытать свои нервишки на прочность.
Колоссальная разница
Остров Мон-Сен-Мишель, Франция
Мон-Сен-Мишель — знаменитый остров-крепость, расположенный в Нижней Нормандии, на севере Франции. Достопримечательность существует с 709 года. Место интересно не только своей архитектурой. Также туристов привлекают сильные приливы и отливы, которые регулярно наблюдаются на острове.
Китай, Янчжоу, озеро Луян
Вместо уединённого оазиса многолюдный пляж
Контраст, которого удалось добиться с помощью правильного ракурса
Пляж Даймонд, Исландия. Где лёд?
Ни намёка на уединённое место
Да что вы знаете о насыщенности цвета?
Немножко перестарались с цветокоррекцией. С кем не бывает!
Ещё немного пошалили с цветопередачей
Кажется, тут немного тесновато
Любители яркой осенней листвы
И снова ракурс решает
Поиграли с ракурсом и цветом
А так всё хорошо начиналось
Тут точно не получится побыть наедине со своими мыслями
Источник:
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