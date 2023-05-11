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16 фото достопримечательностей, демонстрирующих разницу между социальными сетями и реальностью

16 фото достопримечательностей, демонстрирующих разницу между социальными сетями и реальностью

Автор:
11 мая 2023 09:30
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   достопримечательность   обман   путешествие   разница   реальность   фото   
1748
17

Вопрос к любителям путешествий — сталкивались ли вы с тем, что известная достопримечательность, чьи фото широко распространяют в сети, на самом деле оказалась не такой уж и величественной? Такое разочарование может свалиться на голову каждому.

И действительно, правильный ракурс и фотошоп способны превратить ничем не примечательное место во что-то особенное и крайне интересное для туристов.

Эта проблема распространена настолько широко, что в TikTok и других социальных сетях запустили отдельный тренд. Его суть заключается в совмещении профессиональных фото и видео достопримечательностей с теми, на которых эти самые места изображены без прикрас. Собрали интересные примеры «разоблачений», на которые вам наверняка будет интересно взглянуть.


Мост Жуйи, провинция Чжэцзян, Китай

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Двухъярусный мост возвели в КНР в 2017 году. Это удивительное строение привлекает туристов со всего мира. Главная его особенность — стеклянный и абсолютно прозрачный настил. У посетителей при его посещении есть реальная возможность заглянуть в бездну и испытать свои нервишки на прочность.


Колоссальная разница


Остров Мон-Сен-Мишель, Франция

Мон-Сен-Мишель — знаменитый остров-крепость, расположенный в Нижней Нормандии, на севере Франции. Достопримечательность существует с 709 года. Место интересно не только своей архитектурой. Также туристов привлекают сильные приливы и отливы, которые регулярно наблюдаются на острове.


Китай, Янчжоу, озеро Луян


Вместо уединённого оазиса многолюдный пляж


Контраст, которого удалось добиться с помощью правильного ракурса


Пляж Даймонд, Исландия. Где лёд?


Ни намёка на уединённое место


Да что вы знаете о насыщенности цвета?

Немножко перестарались с цветокоррекцией. С кем не бывает!


Ещё немного пошалили с цветопередачей

Кажется, тут немного тесновато

Любители яркой осенней листвы

И снова ракурс решает

Поиграли с ракурсом и цветом

А так всё хорошо начиналось

Тут точно не получится побыть наедине со своими мыслями

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Метки: в мире   достопримечательность   обман   путешествие   разница   реальность   фото   
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4  комментария
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10k
Juli 52 минуты назад
а по какому принципу выбирались фото к которым соизволили добавить описание?
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88
Александр 2 минуты назад
Дело в фотографе и в умении выбирать композицию. Плюс погода и время суток. У меня тысячи снимков с отдыха, на них нет ни одного лишнего человека и многое выглядит не хуче чем на медийных фото.
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2k
fkamash 21 минуту назад
Построение фото, ракурс, линии, перспектива - это учиться надо. Одну и ту же вещь можно всегда преподнести диаметрально противоположно
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15
DimaRus Полчаса назад
Тут скорее сравнение хорошего фотографа с плохим.
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