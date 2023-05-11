16 фото достопримечательностей, демонстрирующих разницу между социальными сетями и реальностью

И действительно, правильный ракурс и фотошоп способны превратить ничем не примечательное место во что-то особенное и крайне интересное для туристов.

Эта проблема распространена настолько широко, что в TikTok и других социальных сетях запустили отдельный тренд. Его суть заключается в совмещении профессиональных фото и видео достопримечательностей с теми, на которых эти самые места изображены без прикрас. Собрали интересные примеры «разоблачений», на которые вам наверняка будет интересно взглянуть.

Мост Жуйи, провинция Чжэцзян, Китай