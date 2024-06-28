FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8929 постов • 913 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Архивные фото знаменитостей, когда они ещё не были такими матёрыми

Архивные фото знаменитостей, когда они ещё не были такими матёрыми

Автор:
28 июня 2024 13:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: архивные фото   звезды   знаменитости   интересно   фото   шоу бизнес   
2041
16

Со временем мы забываем, как звёзды выглядели в молодости. Особенно зарубежные. В этом посте собраны фото разных артистов во времена, когда они были молоды. Классическая красота, без фильтров и накачанных губ!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: архивные фото   звезды   знаменитости   интересно   фото   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Corkscrew Час назад
Сильвестр Сталлоне, 1970
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
538
Сергей Кузьмин 46 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
696
Сеня Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Наталья Час назад
Комментарий к фото
А сейчас такая худющая - одни глаза и зубы остались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Наталья Час назад
Шерон Стоун - вне конкуренции
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki 2 часа назад
Том Круз, 19873
Из далёкого будущего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
376
unclejohn Darki 3 минуты назад
Вполне реальная дата, судя по его мировоззрениям...религии...диагнозу?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Голос Вселенной 2 часа назад
Комментарий к фото
Соски стоят - стекло резать можно.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1772 поста (1723 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

76397



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я бы сейчас тебя пообнимал!": в Свердловской области поймали педофила, который домогался несовершеннолетних девочек
"Я бы сейчас тебя пообнимал!": в Свердловской области поймали педофила, который...
Коты большой красоты с нереальной высоты
Коты большой красоты с нереальной высоты
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Будучи изначально строго московской транспортной картой, «Тройка» превращается в полноценную платёжную систему⁠⁠
Будучи изначально строго московской транспортной картой, «Тройка» превращается в...
Тинькофф отсекает лишнее
Тинькофф отсекает лишнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Юмор#забавно#Китай#полиция#Москва#истории#Ynews#нападение
#в мире#интересно#новости#интересное#кот#позитив#США#собака#Россия#конфликт
#люди#Прикол#фильм#кино#история#Индия#факты#улыбнуло#Реакция#маразм
Тинькофф отсекает лишнее Тинькофф отсекает лишнее 6 красоток из России, покоривших мужчин Голливуда 6 красоток из России, покоривших мужчин Голливуда Как выглядят дети звёзд, которые как две капли воды похожи на знаменитых родителей Как выглядят дети звёзд, которые как две капли воды похожи на знаменитых родителей Архивные фото отечественных звёзд из 90-х и 2000-х, которые мало кто видел Архивные фото отечественных звёзд из 90-х и 2000-х, которые мало кто видел Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали Отечественные звёзды 45+, которые не стесняются показывать фигуру Отечественные звёзды 45+, которые не стесняются показывать фигуру

На что жалуетесь?

Вернуться