Архивные фото знаменитостей, когда они ещё не были такими матёрыми

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Со временем мы забываем, как звёзды выглядели в молодости. Особенно зарубежные. В этом посте собраны фото разных артистов во времена, когда они были молоды. Классическая красота, без фильтров и накачанных губ!
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