Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали

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Перед вами фото с советскими и российскими знаменитостями, которые раскрывают суть недалёкого прошлого. Звёзды на кадрах такие молодые, некоторые ещё неизвестные, но очень счастливые.
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4. Маргарита Терехова и Лембит Ульфсак на съёмках фильма "Только для сумасшедших", 1990 год
10. Группа "Блестящие" на одной из "кулинарных" вечеринок в культурно-развлекательном комплексе "Golden Palace", 1999 год
11. Валерий Меладзе выступает на праздничном шоу в честь Дома моды Валентина Юдашкина, 1998 год
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все они за пределами Земли.