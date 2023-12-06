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Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали

Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали

Автор:
06 декабря 2023 17:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: архивные фото   звезды   знаменитости   интересно   фото   фото звезд   
1769
15

Перед вами фото с советскими и российскими знаменитостями, которые раскрывают суть недалёкого прошлого. Звёзды на кадрах такие молодые, некоторые ещё неизвестные, но очень счастливые.

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Метки: архивные фото   звезды   знаменитости   интересно   фото   фото звезд   
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7  комментариев
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12k
Sapsan Час назад
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4k
10001011101100 20 минут назад
на нашей планете нет звезд.
все они за пределами Земли.
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58k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Нагиев как герой фильма Слово пацана выглядит))
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36k
АнтонПолднев Час назад
Поклонник, по ходу, мягко говоря, не сильно трезв. Ну его можно понять...

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Спелая кукурузинка

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