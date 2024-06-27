На Сахалине сиделка "изгоняла бесов" из пенсионерки и попала под проверку СК

Женщине грозит уголовное наказание.
В правоохранительные органы Южно-Сахалинска обратился сын 68-летней женщины, инвалида первой группы. Он рассказал, что сиделка, которую он нанял, издевается над матерью — не даёт вставать с постели, бросает на кровать, заламывает руки и молится, чтобы изгнать из неё злых духов. В качестве доказательства он предоставил запись с домашней камеры видеонаблюдения, которые подтверждают его слова.
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Как рассказал сын потерпевшей, при найме сиделки на работу он предупредил её о наличии камеры. Сославшись на проблемы с родственниками, женщина поселилась в квартире бабушки и поначалу к её работе претензий не было. После первого инцидента с изгнанием бесов сын потерпевшей поговорил с сиделкой самостоятельно, однако результатов это не дало — издевательства продолжились. Тогда мужчина был вынужден обратиться в полицию. Но делом занялся Следственный комитет.
"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям сиделки, а также принято процессуальное решение", - сообщили в СК.
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По ходу бесов нужно изгонять из самой сиделки.