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На Сахалине сиделка "изгоняла бесов" из пенсионерки и попала под проверку СК

На Сахалине сиделка "изгоняла бесов" из пенсионерки и попала под проверку СК

Автор:
27 июня 2024 18:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СК   истязания   пенсионерка   проверка   сиделка   южно-сахалинск   
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Женщине грозит уголовное наказание.

В правоохранительные органы Южно-Сахалинска обратился сын 68-летней женщины, инвалида первой группы. Он рассказал, что сиделка, которую он нанял, издевается над матерью — не даёт вставать с постели, бросает на кровать, заламывает руки и молится, чтобы изгнать из неё злых духов. В качестве доказательства он предоставил запись с домашней камеры видеонаблюдения, которые подтверждают его слова.

Как рассказал сын потерпевшей, при найме сиделки на работу он предупредил её о наличии камеры. Сославшись на проблемы с родственниками, женщина поселилась в квартире бабушки и поначалу к её работе претензий не было. После первого инцидента с изгнанием бесов сын потерпевшей поговорил с сиделкой самостоятельно, однако результатов это не дало — издевательства продолжились. Тогда мужчина был вынужден обратиться в полицию. Но делом занялся Следственный комитет.

"Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проведения проверки будет дана оценка действиям сиделки, а также принято процессуальное решение", - сообщили в СК.

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Метки: Видео   СК   истязания   пенсионерка   проверка   сиделка   южно-сахалинск   
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1  комментарий
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Звёздный странник 19 минут назад
Вор громче всех кричит: "Держи вора!"
По ходу бесов нужно изгонять из самой сиделки.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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