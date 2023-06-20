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В Ангарске президент бойцовского клуба "Ахмат" расстрелял президента местной Федерации бокса и его друга

В Ангарске президент бойцовского клуба "Ахмат" расстрелял президента местной Федерации бокса и его друга

Автор:
20 июня 2023 19:28
Сообщество : Криминал
Метки: Ангарск   Видео   СК   кафе   стрельба   убийство   
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Последний погиб. В больнице оказался и сам нападавший.

Разборки с стиле 90-х произошли сегодня днём в кафе Coffe Like в Ангарске Иркутской области. По данным СМИ, в заведение зашёл президент местного бойцовского клуба «Ахмат» Василий Мурачев и после недолгого разговора с сидевшими за столиком мужчинами выстрелил несколько раз в одного из них из пистолета.


Как выяснилось позднее, Мурачев стрелял в президента ангарской Федерации бокса Александра Ракислова. С ним за одним столиком сидел бизнесмен Оганез Туманян, который после нападения схватил на кухне нож и бросился вдогонку за Мурачевым. На улице Туманян успел пырнуть вооруженного мужчину в живот и получил в ответ смертельное ранение. Туманян скончался на месте.

Президент бойцовского клуба "Ахмат" скрылся с места преступления на "Крузаке" без номеров. Однако доехать он смог только до ближайшей больницы. Сообщается, что его прооперировали и сейчас он лежит в палате под надзором полицейских. О состоянии Александра Ракислова не сообщается.

Известно, что Мурачев ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство. Впрочем, в СК отмечают, что все трое "характеризуются отрицательно, являются лицами криминальной направленности".


Известно, что погибший Оганез Туманян планировал открыть федерацию бокса в городе Байкальск. Причины конфликта пока неизвестны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

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Метки: Ангарск   Видео   СК   кафе   стрельба   убийство   
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17  комментариев
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1M
Великий Немой Час назад
Отличный пост для сайта хорошего настроения! У меня настроение поднялось выше крыши!
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14k
котегRUS 3 минуты назад
вот так вот, в глубинках взращиваются "спортики".. будущие кулаки ОПГ..
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10k
Летучий Мыш 4 минуты назад
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22k
AzuveR 5 минут назад
Чем больше подобных личностей уничтожают друг друга,тем лучше.
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2k
integral11 10 минут назад
Ни хрена они не спортом занимаются! Это точки подготовки "солдат" для ОПГ, которые никуда не делись, а ушли глубоко в подполье или встали под крышу госорганов.
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5k
Трям 24 минуты назад
Главное что люди не пострадали!
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58
r3mba4 Полчаса назад
Что началось? отмашку уже дали?
Во тиктокеры дают.)))
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Грызня черожопых крыс.
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109k
parallax 37 минут назад
Удним уркаганом меньше, другой надолго выпадет из общества.
Что может быть лучше?
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10k
Александр Маслов 52 минуты назад
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1k
Александр Долматов 53 минуты назад
Если так и дальше пойдёт, полицейским вообще ничего делать не придётся, кроме составления протоколов, бандюки сами своих коллег перемочат.
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6k
livaneth 53 минуты назад
Один из них чеченец. Второй армянин. Ракислов, очевидно славянин. Мурчаева в крайнем случае отправят сейчас на фронт, Туманян очевидно пройдет свидетелем а за славянина никто мстить не будет, как обычно.
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