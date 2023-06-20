В Ангарске президент бойцовского клуба "Ахмат" расстрелял президента местной Федерации бокса и его друга

Разборки с стиле 90-х произошли сегодня днём в кафе Coffe Like в Ангарске Иркутской области. По данным СМИ, в заведение зашёл президент местного бойцовского клуба «Ахмат» Василий Мурачев и после недолгого разговора с сидевшими за столиком мужчинами выстрелил несколько раз в одного из них из пистолета.





Как выяснилось позднее, Мурачев стрелял в президента ангарской Федерации бокса Александра Ракислова. С ним за одним столиком сидел бизнесмен Оганез Туманян, который после нападения схватил на кухне нож и бросился вдогонку за Мурачевым. На улице Туманян успел пырнуть вооруженного мужчину в живот и получил в ответ смертельное ранение. Туманян скончался на месте.