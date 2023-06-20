В Ангарске президент бойцовского клуба "Ахмат" расстрелял президента местной Федерации бокса и его друга

Последний погиб. В больнице оказался и сам нападавший.
Разборки с стиле 90-х произошли сегодня днём в кафе Coffe Like в Ангарске Иркутской области. По данным СМИ, в заведение зашёл президент местного бойцовского клуба «Ахмат» Василий Мурачев и после недолгого разговора с сидевшими за столиком мужчинами выстрелил несколько раз в одного из них из пистолета.
Как выяснилось позднее, Мурачев стрелял в президента ангарской Федерации бокса Александра Ракислова. С ним за одним столиком сидел бизнесмен Оганез Туманян, который после нападения схватил на кухне нож и бросился вдогонку за Мурачевым. На улице Туманян успел пырнуть вооруженного мужчину в живот и получил в ответ смертельное ранение. Туманян скончался на месте.
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Президент бойцовского клуба "Ахмат" скрылся с места преступления на "Крузаке" без номеров. Однако доехать он смог только до ближайшей больницы. Сообщается, что его прооперировали и сейчас он лежит в палате под надзором полицейских. О состоянии Александра Ракислова не сообщается.
Известно, что Мурачев ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью и вымогательство. Впрочем, в СК отмечают, что все трое "характеризуются отрицательно, являются лицами криминальной направленности".
Известно, что погибший Оганез Туманян планировал открыть федерацию бокса в городе Байкальск. Причины конфликта пока неизвестны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
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Во тиктокеры дают.)))
Что может быть лучше?