В Кузбассе спасли сестёр 2 и 4 лет, которые два дня бродили по полям

Вечером 18 мая две сестры из посёлка Ленинский Яшкинского района отправились играть на детскую площадку и пропали. Однако пьющие родители решили, что девочки ушли к кому-то ночевать и не придали значения их исчезновению. Только на следующий день тревогу подняла приехавшая в гости тетя.



К поискам оперативно подключились все экстренные службы и около 200 волонтёров из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Местность прочёсывали как в пешем порядке, так и на квадроциклах и использовали квадрокоптеры. К счастью, сегодня утром девочек нашли волонтёры.