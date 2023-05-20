В Кузбассе спасли сестёр 2 и 4 лет, которые два дня бродили по полям

Девочек оставили без присмотра и они заблудились во время прогулки. Скорее всего, их теперь заберут органы опеки.
Вечером 18 мая две сестры из посёлка Ленинский Яшкинского района отправились играть на детскую площадку и пропали. Однако пьющие родители решили, что девочки ушли к кому-то ночевать и не придали значения их исчезновению. Только на следующий день тревогу подняла приехавшая в гости тетя.
К поискам оперативно подключились все экстренные службы и около 200 волонтёров из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Местность прочёсывали как в пешем порядке, так и на квадроциклах и использовали квадрокоптеры. К счастью, сегодня утром девочек нашли волонтёры.
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Две маленькие путешественницы, сбившие с ног все экстренные службы, рассказали, что решили погулять, но заблудились и найти дорогу домой не смогли.
Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении органов профилактики. В ведомстве сообщили, что девочки воспитывались в многодетной, но неблагополучной семье. Садик не посещали, а их мать не единожды привлекалась к административной ответственности. Но органы профилактики закрывали на это глаза и не принимали никаких мер по изъятию детей из социально опасного положения.
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А добровольцев из "ЛизыАлерт", которые нашли девочек, обещают наградить.
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как всегда, чухаться начали когда жареный петух в очко клюнул.