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В Кузбассе спасли сестёр 2 и 4 лет, которые два дня бродили по полям

В Кузбассе спасли сестёр 2 и 4 лет, которые два дня бродили по полям

Автор:
20 мая 2023 14:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: СК   видео   дети   кузбасс   поисковая операция   полиция   семья   
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Девочек оставили без присмотра и они заблудились во время прогулки. Скорее всего, их теперь заберут органы опеки.

Вечером 18 мая две сестры из посёлка Ленинский Яшкинского района отправились играть на детскую площадку и пропали. Однако пьющие родители решили, что девочки ушли к кому-то ночевать и не придали значения их исчезновению. Только на следующий день тревогу подняла приехавшая в гости тетя.

К поискам оперативно подключились все экстренные службы и около 200 волонтёров из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт". Местность прочёсывали как в пешем порядке, так и на квадроциклах и использовали квадрокоптеры. К счастью, сегодня утром девочек нашли волонтёры.

Две маленькие путешественницы, сбившие с ног все экстренные службы, рассказали, что решили погулять, но заблудились и найти дорогу домой не смогли.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении органов профилактики. В ведомстве сообщили, что девочки воспитывались в многодетной, но неблагополучной семье. Садик не посещали, а их мать не единожды привлекалась к административной ответственности. Но органы профилактики закрывали на это глаза и не принимали никаких мер по изъятию детей из социально опасного положения.

А добровольцев из "ЛизыАлерт", которые нашли девочек, обещают наградить.

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Метки: СК   видео   дети   кузбасс   поисковая операция   полиция   семья   
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5  комментариев
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12k
Shtoppi 8 минут назад
<<Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении органов профилактики.>>
-------
как всегда, чухаться начали когда жареный петух в очко клюнул.
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388
Серега 20 минут назад
Такое надо нашим детям рассказывать и показывать,чтобы понимали,что такое алкоголизм и наркомания,чтобы понимали как они живут,в отличии от этих бедных девочек,и ценили это.
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107k
parallax 23 минуты назад
Грёбаная алкашня. Хочешь пьянствовать, не заводи детей.
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