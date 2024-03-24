В Совете Федерации объяснили, почему мораторий на смертную казнь для террористов не будет снят

Вчерашнее нападение на «Крокус Сити Холл» снова подняло очень острую тему — отмену запрета на смертную казнь в России.
Наталья Поклонская, советник генпрокурора РФ, одна из первых высказалась на эту тему, отметив, что подобные деяния являются преступлениями без права на прощение.
Те, кто совершил подобное преступление, не могут называться людьми, это лишь управляемый механизм в оболочке человека-фанатика, не способного размышлять своей головой.
Её поддержал и Владимир Гутенёв, председатель комитета нижней палаты парламента по промышленности и торговле.
Я думаю, в принципе, вероятна возможность прекращения моратория. Но говорить о том, что это обязательно произойдёт, я бы не стал. В любом случае даже при принятии решения о прекращении моратория на приведение в исполнение смертной казни, думаю, должны быть сформированы определённые механизмы отсрочки её исполнения в ряде случаев.
Не остался в стороне и Михаил Шеремет, депутат Государственной думы от Крымского региона.
Считаю необходимым на период СВО снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников, чтобы лишить их возможности избежать карающей руки правосудия.
Глава фракции "Единой России" в Госдуме Владимир Васильев заявил, что тема смертной казни будет "глубоко и содержательно проработана" и будет принято "решение, соответствующее настроениям и ожиданиям общества".
Сейчас много задают вопросов о смертной казни. Эта тема безусловно будет глубоко, профессионально, содержательно проработана. И будет принято решение, которое будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества.
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов также поддерживает отмену моратория на смертную казнь.
Следствие, разумеется, разберется в том, кто за этим стоял, и все виновные понесут суровое наказание. Не исключаю, что дойдет и до смертной казни, вернуть которую для террористов я давно призываю.
Дмитрий Медведев в своем тг-канале высказал все, что думает по этому поводу.
Вот только на пути справедливого гнева встает непреодолимая преграда.
«Ни Дума, ни Совет Федерации не могут преодолеть решения Конституционного суда по вопросу о смертной казни», — написал в своём Telegram-канале глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
После присоединения России к Совету Европы и подписания протокола к Конвенции о защите прав человека в 1997 году в стране был введён мораторий на казни, и он не подразумевает исключений для особых случаев.
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Я за вышку, включая исполнение приговора вне стен учреждений МВД. Для тех, кто скрывается под крылом недругов.
Вот и пускай проводят пересмотр , вносят изменения и поправки - мировая практика.
"Вышка" по-любому нужна - с зверьём иначе поступать не годиться.