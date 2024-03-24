В Совете Федерации объяснили, почему мораторий на смертную казнь для террористов не будет снят

Я думаю, в принципе, вероятна возможность прекращения моратория. Но говорить о том, что это обязательно произойдёт, я бы не стал. В любом случае даже при принятии решения о прекращении моратория на приведение в исполнение смертной казни, думаю, должны быть сформированы определённые механизмы отсрочки её исполнения в ряде случаев.