Председатель Конституционного суда России назвал главные опасности для России

Весь мир столкнулся с этим. Не случайно Илон Маск заявил буквально на днях, что Европа стоит на грани гражданской войны именно в силу этого обстоятельства. А когда это подогревается в нескольких точках, то это дало Папе Франциску возможность сказать, что мы стоим накануне Третьей мировой войны. Это серьёзные очень вещи, поэтому сильное государство должно уметь соединить в своих руках такую политику, демографическую, межэтническую, правовую, прежде всего политику в социальной области.