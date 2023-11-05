Председатель Конституционного суда России назвал главные опасности для России

Он считает, что это приобрело «опасный для жизни характер».
Председатель Конституционного суда России (КС РФ) Валерий Зорькин считает, что одна из главных проблем современной России - коррупция.
Очень болезненной для общества остается проблема коррупции, которая приобрела опасный для жизни людей характер, несмотря на осознание властью и обществом масштабов этой проблемы. В этой области использованы, на мой взгляд, далеко не все имеющиеся резервы.
Сохранение и развитие коррупции ведёт к разрушению страны - считает Зорькин. И добавляет:
Коррупция в переводе с латыни, как вы знаете, означает буквально «порча», «разрушение», «разложение». В данном случае речь идет о разложении институтов власти, что особенно опасно, что чревато разрушением той системы общественных отношений, на которые данная власть распространяется. Поэтому борьба с коррупцией - это жизненно важный для нашего общества вопрос, без решения которого невозможно достичь искомого общественного согласия.
А другой основной проблемой Председатель КС назвал «межэтническую напряжённость». И не только в России:
Весь мир столкнулся с этим. Не случайно Илон Маск заявил буквально на днях, что Европа стоит на грани гражданской войны именно в силу этого обстоятельства. А когда это подогревается в нескольких точках, то это дало Папе Франциску возможность сказать, что мы стоим накануне Третьей мировой войны. Это серьёзные очень вещи, поэтому сильное государство должно уметь соединить в своих руках такую политику, демографическую, межэтническую, правовую, прежде всего политику в социальной области.
Источник:
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да неужели, правда что ли!!!??? вот это, блRть, сюрприз так сюрприз!!! взятки брали/давали десятилетиями и тут вдруг "ОЙ, ЙОПТА!!! А КОРРУПЦИЯ ТО УЖЕ ПЗДЦ КАКИЕ МАСШТАБЫ ПРИОБРЕЛА!!! ОЙ-ЙОЙ-ОЙ!!!".
тьфу блRть!!! смотреть на все это лицемерное и лживое дерьмо противно.