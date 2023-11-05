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Председатель Конституционного суда России назвал главные опасности для России

Председатель Конституционного суда России назвал главные опасности для России

Автор:
05 ноября 2023 20:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Валерий Зорькин   конституционный суд   коррупция   опасность   председатель   проблема   
1345
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Он считает, что это приобрело «опасный для жизни характер».

Председатель Конституционного суда России (КС РФ) Валерий Зорькин считает, что одна из главных проблем современной России - коррупция.

Очень болезненной для общества остается проблема коррупции, которая приобрела опасный для жизни людей характер, несмотря на осознание властью и обществом масштабов этой проблемы. В этой области использованы, на мой взгляд, далеко не все имеющиеся резервы.

Сохранение и развитие коррупции ведёт к разрушению страны - считает Зорькин. И добавляет:

Коррупция в переводе с латыни, как вы знаете, означает буквально «порча», «разрушение», «разложение». В данном случае речь идет о разложении институтов власти, что особенно опасно, что чревато разрушением той системы общественных отношений, на которые данная власть распространяется. Поэтому борьба с коррупцией - это жизненно важный для нашего общества вопрос, без решения которого невозможно достичь искомого общественного согласия.

А другой основной проблемой Председатель КС назвал «межэтническую напряжённость». И не только в России:

Весь мир столкнулся с этим. Не случайно Илон Маск заявил буквально на днях, что Европа стоит на грани гражданской войны именно в силу этого обстоятельства. А когда это подогревается в нескольких точках, то это дало Папе Франциску возможность сказать, что мы стоим накануне Третьей мировой войны. Это серьёзные очень вещи, поэтому сильное государство должно уметь соединить в своих руках такую политику, демографическую, межэтническую, правовую, прежде всего политику в социальной области.

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Метки: Валерий Зорькин   конституционный суд   коррупция   опасность   председатель   проблема   
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14  комментариев
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28k
Matrosskin Час назад
Хренасе , гений. А теперь сложи 1+1. Может догадаешься - почему у нас толпы этих бродят по улицам, но - доки у них проверяют исключительно если где что случиться, да и после проверки вместо того чтоб усадить их по товарным "теплушкам", прицепить к локомотиву и отправить эшелонами на родину - отпускают обратно. Почему даже если их выпрут, то они меняют букву в своих дока и возвращаются обратно. Почему простейшее действо - даже не визовый режим, а просто въезд по биометрии так и буксует в органах власти и законотворчества. Откуда у нас все ВУЗы забиты гениями "э , 100 баллов ЭГЭ, брат !" которые писать/считать с рудом умеют.
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129k
Leff 3 минуты назад
Проснулся! Сколько же спал наш батыр и вдруг вот те на ? Если на всех постах находятся свои люди ,то никакой эффективной борьбы с убивающей государство коррупцией не может быть по определению .Страну разворовывают не простой люд ,а только СВОИ!
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596
Olldd 6 минут назад
Два раза Ѣ.
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2k
Duke_kir Полчаса назад
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75
Александр Полчаса назад
да он вроде лодку раскачивает...)
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7
Alf090 Полчаса назад
коррупция это плохо - сказал человек, который разрешил поменять конституцию для ОДНОГО человека!
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18k
Shtoppi 50 минут назад
<<Председатель Конституционного суда России (КС РФ) Валерий Зорькин считает, что одна из главных проблем современной России - коррупция.>>
-------
да неужели, правда что ли!!!??? вот это, блRть, сюрприз так сюрприз!!! взятки брали/давали десятилетиями и тут вдруг "ОЙ, ЙОПТА!!! А КОРРУПЦИЯ ТО УЖЕ ПЗДЦ КАКИЕ МАСШТАБЫ ПРИОБРЕЛА!!! ОЙ-ЙОЙ-ОЙ!!!".
тьфу блRть!!! смотреть на все это лицемерное и лживое дерьмо противно.
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4k
workmen77 54 минуты назад
Да ну, а зачем тогда закрыли ФБК Навального?
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10k
BarOb Час назад
"в современной России" а по другому у нас было?
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5k
Alex Час назад
Коррупция и черные - главные проблемы.
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5k
Fishki_surfer Час назад
Да он Навального насмотрелся!
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36k
АнтонПолднев Час назад
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