Из жизни геймеров: cтример вызвал психолога из-за неудач в игре

Популярный американский стример Kai Cenat вызвал психолога после того, как потратил 60 часов на убийство босса в хардкорном дополнении игры Elden Ring.
Дополнение игры получило смешанные отзывы. Заметную часть игроков неприятно удивила сложность местных противников.
После нескольких сотен смертей от босса стример Kai Cenat решил обратиться к специалисту за помощью.
Психолог помог: стример одолел босса спустя несколько часов после сеанса.
А вот как выглядела реакция стримера после прохождения основной игры без дополнения несколько месяцев назад. После 166-часовой трансляции и 1700 смертей он победил финального босса и разрыдался.
Источник:
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Компьютерная игра же, при всем развитии индустрии, может заинтересовать как соревнования. Знаю даже ставки делают. Но в данном случае это как если любители в коробке играют в футбол под пиво и кто-то начнет это транслировать и требовать оплаты.
его отсутствие. Если кому нравится за это платить, то это их дело.