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Российская игровая студия анонсировала приключенческий экшен про борьбу против марсиан в 1896 году

Российская игровая студия анонсировала приключенческий экшен про борьбу против марсиан в 1896 году

Автор:
01 сентября 2023 09:10
Сообщество : Игромир
Метки: Видео   Война Миров: Сибирь   Россия   геймер   игра   интересно   трейлер   
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Российская 1C Game Studios анонсировала экшен от третьего лица «Война Миров: Сибирь». Действие игры будет происходить в альтернативном 1896 году, где Земля подверглась нападению марсиан.

Сюжет:

В альтернативном 1896 году Земля подверглась массированному вторжению марсиан. Действие игры «Война Миров: Сибирь» происходит в России, где несколько героев, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Империи.

По словам разработчиков, в игре будет «много красивых персонажей и локаций, кинематографических сцен и испытаний». Они сообщили, что это «амбициозный проект и серьезный вызов для независимой игровой студии».

Ранее в сети появились кадры неанонсированного ААА-проекта студии. Сообщалось, что авторы нацелены на создание крупного проекта, а новинка не будет представлять собой мобильную или условно-бесплатную игру.

Спустя несколько дней после утечки 1С Game Studios официально представила игру. О дате релиза и платформах собираются сообщить отдельно.

Ожидается, что игра будет совмещать в себе графику и реальные съёмки.

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Метки: Видео   Война Миров: Сибирь   Россия   геймер   игра   интересно   трейлер   
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5  комментариев
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14k
Александр 50 минут назад
Комментарий к фото
Особенно удались погоны, молния и тигровая ленточка... Для альтернативного 1896 только значка с Зюгановым не хватает.
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19k
Алексей 21 минуту назад
Что то я игры так и не увидел, или это будет на манер американских игр вестернов когда ты типа смотришь фильм и иногда тебе надо мышкой щелкнуть что бы выбрать действие героя. Хочу наших разочаровать, этот жанр не взлетел ещё в начале 2000х, а на фоне имеющегося разнообразия это будет просто распил бюджета.
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900
АлоКин Полчаса назад
Наконец-то! Наша битва будет легендарной!
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16k
куджо 40 минут назад
Актеры харизматичные, но чет форма чистая слишком, ладно офицер с вагона выпрыгивает белоснежный, но у солдата откуда такая роскошь
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528
ruslan d 59 минут назад
Будем ждать
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