Российская игровая студия анонсировала приключенческий экшен про борьбу против марсиан в 1896 году

Сюжет:

В альтернативном 1896 году Земля подверглась массированному вторжению марсиан. Действие игры «Война Миров: Сибирь» происходит в России, где несколько героев, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Империи.

По словам разработчиков, в игре будет «много красивых персонажей и локаций, кинематографических сцен и испытаний». Они сообщили, что это «амбициозный проект и серьезный вызов для независимой игровой студии».