Российская игровая студия анонсировала приключенческий экшен про борьбу против марсиан в 1896 году

Российская 1C Game Studios анонсировала экшен от третьего лица «Война Миров: Сибирь». Действие игры будет происходить в альтернативном 1896 году, где Земля подверглась нападению марсиан.
Сюжет:
В альтернативном 1896 году Земля подверглась массированному вторжению марсиан. Действие игры «Война Миров: Сибирь» происходит в России, где несколько героев, спасая свою жизнь, бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток Империи.
По словам разработчиков, в игре будет «много красивых персонажей и локаций, кинематографических сцен и испытаний». Они сообщили, что это «амбициозный проект и серьезный вызов для независимой игровой студии».
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Ранее в сети появились кадры неанонсированного ААА-проекта студии. Сообщалось, что авторы нацелены на создание крупного проекта, а новинка не будет представлять собой мобильную или условно-бесплатную игру.
Спустя несколько дней после утечки 1С Game Studios официально представила игру. О дате релиза и платформах собираются сообщить отдельно.
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Ожидается, что игра будет совмещать в себе графику и реальные съёмки.
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