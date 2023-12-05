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Первый трейлер и подробности игры GTA VI

Первый трейлер и подробности игры GTA VI

Автор:
05 декабря 2023 07:55
Сообщество : Игромир
Метки: GTA VI   Grand Theft Auto   Gta   Видео   геймер   игра   премьера   трейлер   
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Компания Rockstar Games опубликовала первый трейлер Grand Theft Auto VI. Действие игры будет происходить в вымышленном штате Леонида, в который входит в том числе город Вайс-Сити.

  • В дебютном трейлере Rockstar показала главных героев игры Лусию и Джейсона, которые объединятся, чтобы выбраться из некой передряги. Действие игры развернётся в вымышленном американском штате Леонида, в котором находятся Вайс-Сити и другие города. Таким образом, крупная утечка 2022 года, из которой впервые стало известно о протагонистах и другие детали, подтвердилась.
  • Лусия станет первым главным героем-женщиной в играх из серии GTA.
  • В ролике показали многочисленные фрагменты катсцен и кадры на движке. Они в том числе позволяют оценить качество графики, детализацию персонажей и объектов, а также анимации GTA VI.
  • В ролике звучит композиция «Love Is A Long Road» Тома Петти.
  • Релиз GTA VI состоится в 2025 году на PS5 и Xbox Series X|S, о чём в Take-Two Interactive сообщили в пресс-релизе. Когда игра выйдет на ПК, пока неизвестно. В пресс-релизе от 5 декабря нет упоминания ПК.
  • Дебютный трейлер GTA VI вышел на YouTube с субтитрами на 15 языках, включая русский.

Кадры из трейлера

Предыдущая игра из серии, Grand Theft Auto V, вышла в сентябре 2013 сперва на PS3 и Xbox 360. На протяжении следующих 10 лет в Rockstar Games выпустили экшен и на других платформах. При этом с каждым релизом компания усовершенствовала свою игру.

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Метки: GTA VI   Grand Theft Auto   Gta   Видео   геймер   игра   премьера   трейлер   
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11  комментариев
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10k
insaider 2 часа назад
Главный герой сильная, независимая женщина, это понятно! Но почему тема её котов не раскрыта?! И почему не предлагается играть за трансгендера, пи-дора, или куколда, комон, вообще то 21 век уже!!!
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16k
GROMOZEKA Час назад
А мне вот интересно.
Я последний раз играл в ГТА, лет 20 назад, если не больше.
Там хоть сюжет меняется, или также мочишь шлюх из всех стволов и поливаешь без правил по городу, только в более высоком разрешении?
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10k
hairov Час назад
Толстожопые негрилы трясут своими задницами. Это реально кому то нравится?!
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куджо Час назад
Это нам не Ждал.K.E.R. 2
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