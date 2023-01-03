Специальная сборка: разработчики игры исполнили последнее желание фаната

Глава благотворительной организации Solving Kids' Cancer поделилась с изданием GamesIndustry.biz подробностями о том, как разработчики из студии Firaxis в 2021 году помогли британцу Люку Уилтширу осуществить свою последнюю мечту.



В 2012 году, когда Люку было 14 лет, врачи поставили ему редкий диагноз нейробластома — злокачественная раковая опухоль, которая возникает из клеток нервной системы. Подросток потерял возможность самостоятельно передвигаться, но нашёл утешение в видеоиграх. По его словам, они позволяли ему делать всё то, что в реальном мире ему просто не позволяло его состояние.



В 2021 году врачи сообщили Люку, что лечение перестало помогать и никаких альтернатив нет. Когда молодой человек узнал об этом, он составил список из трёх последних желаний. Он попросил своих родственников завести щенка для мамы, чтобы она присматривала за ним, когда сына не станет, а также пригласил семью на последнее барбекю.



Третьим желанием Люка было поиграть в Marvel's Midnight Suns. Однако если первые две цели были легкодостижимыми, то с третьим возникли трудности, ведь до релиза тактической RPG оставалось больше года. Тогда в дело вмешалась благотворительная организация Solving Kids' Cancer, которая оказывала поддержку Люку и его семье больше девяти лет.



Помочь исполнить желание геймера взялась сама руководительница организации Гейл Джексон. Она не знала, как правильно связаться с разработчиками игры, поэтому просто разместила сообщение о Люке на сервисе LinkedIn. По её словам, отклик её поразил. Десятки и сотни незнакомых людей стали делиться этим сообщением в соцсети, в результате чего его действительно заметили создатели Midnight Suns.



Через некоторое время ей на почту написал представитель 2K — издатель Midnight Suns. Комьюнити-менеджеры компании обратили внимание на сообщение о Люке, а после связались с разработчиками из Firaxis. В студии с охотой согласились помочь исполнитель последнее желание фаната, даже несмотря на то, что на тот момент не существовало даже ранней сборки, в которую можно было бы полноценно играть.



Разработчики Midnight Suns объединились с коллегами из 2K и Marvel, и всего в течение суток подготовили специальную сборку игры для Люка. Как отметили в студии, над этим им пришлось работать всю ночь, но результат того стоил.



Уже на следующий день комьюнити-менеджер 2K Асим Танвир отправился домой к Люку с ноутбуком, на котором находилась первая рабочая сборка Midnight Suns. Когда Танвир представился и объяснил Люку, что происходит, показывая игру на ноутбуке, Люк не сдержал слёз.