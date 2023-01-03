Специальная сборка: разработчики игры исполнили последнее желание фаната

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Авторы тактической RPG Marvel’s Midnight Suns исполнили желание больного раком геймера. Парень получил возможность прикоснуться к ожидаемой игре за год до полноценного релиза.
Глава благотворительной организации Solving Kids' Cancer поделилась с изданием GamesIndustry.biz подробностями о том, как разработчики из студии Firaxis в 2021 году помогли британцу Люку Уилтширу осуществить свою последнюю мечту.
В 2012 году, когда Люку было 14 лет, врачи поставили ему редкий диагноз нейробластома — злокачественная раковая опухоль, которая возникает из клеток нервной системы. Подросток потерял возможность самостоятельно передвигаться, но нашёл утешение в видеоиграх. По его словам, они позволяли ему делать всё то, что в реальном мире ему просто не позволяло его состояние.
В 2021 году врачи сообщили Люку, что лечение перестало помогать и никаких альтернатив нет. Когда молодой человек узнал об этом, он составил список из трёх последних желаний. Он попросил своих родственников завести щенка для мамы, чтобы она присматривала за ним, когда сына не станет, а также пригласил семью на последнее барбекю.
Третьим желанием Люка было поиграть в Marvel's Midnight Suns. Однако если первые две цели были легкодостижимыми, то с третьим возникли трудности, ведь до релиза тактической RPG оставалось больше года. Тогда в дело вмешалась благотворительная организация Solving Kids' Cancer, которая оказывала поддержку Люку и его семье больше девяти лет.
Помочь исполнить желание геймера взялась сама руководительница организации Гейл Джексон. Она не знала, как правильно связаться с разработчиками игры, поэтому просто разместила сообщение о Люке на сервисе LinkedIn. По её словам, отклик её поразил. Десятки и сотни незнакомых людей стали делиться этим сообщением в соцсети, в результате чего его действительно заметили создатели Midnight Suns.
Через некоторое время ей на почту написал представитель 2K — издатель Midnight Suns. Комьюнити-менеджеры компании обратили внимание на сообщение о Люке, а после связались с разработчиками из Firaxis. В студии с охотой согласились помочь исполнитель последнее желание фаната, даже несмотря на то, что на тот момент не существовало даже ранней сборки, в которую можно было бы полноценно играть.
Разработчики Midnight Suns объединились с коллегами из 2K и Marvel, и всего в течение суток подготовили специальную сборку игры для Люка. Как отметили в студии, над этим им пришлось работать всю ночь, но результат того стоил.
Уже на следующий день комьюнити-менеджер 2K Асим Танвир отправился домой к Люку с ноутбуком, на котором находилась первая рабочая сборка Midnight Suns. Когда Танвир представился и объяснил Люку, что происходит, показывая игру на ноутбуке, Люк не сдержал слёз.
В 2012 году, когда Люку было 14 лет, врачи поставили ему редкий диагноз нейробластома — злокачественная раковая опухоль, которая возникает из клеток нервной системы. Подросток потерял возможность самостоятельно передвигаться, но нашёл утешение в видеоиграх. По его словам, они позволяли ему делать всё то, что в реальном мире ему просто не позволяло его состояние.
В 2021 году врачи сообщили Люку, что лечение перестало помогать и никаких альтернатив нет. Когда молодой человек узнал об этом, он составил список из трёх последних желаний. Он попросил своих родственников завести щенка для мамы, чтобы она присматривала за ним, когда сына не станет, а также пригласил семью на последнее барбекю.
Третьим желанием Люка было поиграть в Marvel's Midnight Suns. Однако если первые две цели были легкодостижимыми, то с третьим возникли трудности, ведь до релиза тактической RPG оставалось больше года. Тогда в дело вмешалась благотворительная организация Solving Kids' Cancer, которая оказывала поддержку Люку и его семье больше девяти лет.
Помочь исполнить желание геймера взялась сама руководительница организации Гейл Джексон. Она не знала, как правильно связаться с разработчиками игры, поэтому просто разместила сообщение о Люке на сервисе LinkedIn. По её словам, отклик её поразил. Десятки и сотни незнакомых людей стали делиться этим сообщением в соцсети, в результате чего его действительно заметили создатели Midnight Suns.
Через некоторое время ей на почту написал представитель 2K — издатель Midnight Suns. Комьюнити-менеджеры компании обратили внимание на сообщение о Люке, а после связались с разработчиками из Firaxis. В студии с охотой согласились помочь исполнитель последнее желание фаната, даже несмотря на то, что на тот момент не существовало даже ранней сборки, в которую можно было бы полноценно играть.
Разработчики Midnight Suns объединились с коллегами из 2K и Marvel, и всего в течение суток подготовили специальную сборку игры для Люка. Как отметили в студии, над этим им пришлось работать всю ночь, но результат того стоил.
Уже на следующий день комьюнити-менеджер 2K Асим Танвир отправился домой к Люку с ноутбуком, на котором находилась первая рабочая сборка Midnight Suns. Когда Танвир представился и объяснил Люку, что происходит, показывая игру на ноутбуке, Люк не сдержал слёз.
Люк стал первым в мире, кто поиграл в Midnight Suns. Он прошёл первый акт и поделился своими впечатлениями. За это разработчики назначили Люку условную должность консультанта по геймдизайну, под которой геймера указали в титрах игры.
В тот же день авторы Midnight Suns связались с Люком и рассказали ему о том, как проходит разработка игры. Люк, в свою очередь, показал творческому директору Marvel Games Биллу Роузманну проекты своих комиксов.
В ходе разговора разработчики Midnight Suns также показали поклоннику специальный подарок. Создатели RPG добавили на одно из деревьев в игру надпись «Здесь был Люк». Когда Люк увидел это, то сказал, что теперь его навсегда увековечили во вселенной Marvel.
В тот же день авторы Midnight Suns связались с Люком и рассказали ему о том, как проходит разработка игры. Люк, в свою очередь, показал творческому директору Marvel Games Биллу Роузманну проекты своих комиксов.
В ходе разговора разработчики Midnight Suns также показали поклоннику специальный подарок. Создатели RPG добавили на одно из деревьев в игру надпись «Здесь был Люк». Когда Люк увидел это, то сказал, что теперь его навсегда увековечили во вселенной Marvel.
Глава благотворительной организации Solving Kids' Cancer Гейл Джексон отметила, что создатели Midnight Suns действовали только из самых добрых побуждений и даже не думали о какой-либо рекламе. По её словам, сотрудники на время отложили все свои личные дела и работу, чтобы всем вместе сделать нечто по-настоящему хорошее.
Люк умер 12 ноября 2021 года, всего через несколько недель после того, как исполнил своё последнее желание. До этого родственники молодого человека успели завести щенка для его мамы.
Люк умер 12 ноября 2021 года, всего через несколько недель после того, как исполнил своё последнее желание. До этого родственники молодого человека успели завести щенка для его мамы.
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