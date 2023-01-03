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Специальная сборка: разработчики игры исполнили последнее желание фаната

Специальная сборка: разработчики игры исполнили последнее желание фаната

Автор:
03 января 2023 10:26
Сообщество : Игромир
Метки: видео   геймер   добро   жизни   игра   интресно   история   разработчики   фанат   
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Авторы тактической RPG Marvel’s Midnight Suns исполнили желание больного раком геймера. Парень получил возможность прикоснуться к ожидаемой игре за год до полноценного релиза.
Люк стал первым в мире, кто поиграл в Midnight Suns. Он прошёл первый акт и поделился своими впечатлениями. За это разработчики назначили Люку условную должность консультанта по геймдизайну, под которой геймера указали в титрах игры.

В тот же день авторы Midnight Suns связались с Люком и рассказали ему о том, как проходит разработка игры. Люк, в свою очередь, показал творческому директору Marvel Games Биллу Роузманну проекты своих комиксов.

В ходе разговора разработчики Midnight Suns также показали поклоннику специальный подарок. Создатели RPG добавили на одно из деревьев в игру надпись «Здесь был Люк». Когда Люк увидел это, то сказал, что теперь его навсегда увековечили во вселенной Marvel.

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Метки: видео   геймер   добро   жизни   игра   интресно   история   разработчики   фанат   
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1  комментарий
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Shtoppi Полчаса назад
Это так мило с их стороны. Прям до слез.
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