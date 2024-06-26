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"Помогите, она плачет!": в Краснодаре прохожие пытались спасти избитую девушку, но та отказалась, заявив, что получила тумаков от благоверного

"Помогите, она плачет!": в Краснодаре прохожие пытались спасти избитую девушку, но та отказалась, заявив, что получила тумаков от благоверного

Автор:
26 июня 2024 12:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: абьюз   водители   домашнее насилие   избиение   краснодарский край   неравнодушные люди   полиция   следком Краснодарского края   
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Очередная восточная сказка про славянку, которая выходит замуж за иноверца.

На дороге в сторону Хадыженска на Кубани проезжающие мимо водители стали свидетелями неоднозначной ситуации. Из стоявшей в пробке машины выбежала девушка. Она была в крови и пыталась сбежать от компании бородачей, сидевших в авто.Однако те её поймали, поколотили и снова запихнули в машину.


Другие водители, увидев эту сцену, поспешили узнать, не нужна ли избитой помощь. Они подошли к авто и стали уговаривать девушку выйти из него и обратиться в полицию. Но та, плача, сообщила, что один из бородачей - её муж, а потом сама захлопнула дверь машины под оскорбительные выкрики своего благоверного.




Очевидцы не успокоились и всё равно сообщили об избитой блондинке в полицию.В пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю сообщили, что "автомобиль Lada Granta с участниками конфликта в кратчайшие сроки был задержан госавтоинспекторами на территории Туапсинского района".


Правоохранители также установили личность избитой девушки и начали проверку по факту "причинения телесных повреждений". Ситуация находится на контроле Следкома, однако известно, что сама избитая в полицию не заявляла.


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Метки: абьюз   водители   домашнее насилие   избиение   краснодарский край   неравнодушные люди   полиция   следком Краснодарского края   
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30  комментариев
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4k
Ультратрахуил 2 часа назад
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8k
Евгений Д 3 минуты назад
Никогда не понимал таких браков людей с разными менталитетами
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15k
кот базилий Полчаса назад
Прибьет ее черный муж тогда заявит ...дура. Или отдерет с кунаками хором.
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407
Самуил Маршак Полчаса назад
Любовь зла, полюбишь и козла.
У меня одноклассница по молодости в сирийца влюбилась. Типа даже богатого, сына бизнесмена.
Тот ей тоже в любви клялся.
Не расписывались, разумеется, потому что «ты и так моя жена”.
Она родила сына.
Если бы дочку, то проблем не было бы.
А сын в семье отца должен расти по их традициям.
Ну эти сирийцы её несколько лет преследовали. Она пряталась, уезжала. Только серьезное подключение органов помогло исправить ситуацию.
И что вы думаете? Года три назад её мошенник развел на оплате импортного подарка, из-за границы.
В профиль посмотрели, какой-то турок, Мустафа. Типа пилот каких-то авиалиний.
Ну на судьбе у таких мечтательниц такое написано.
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645
Dima Полчаса назад
у чернильницы нет цели только путь.....
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7k
мемфрид 50 минут назад
Вот что бывает, когда насасываешь хачапурянцам
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11k
Alex 55 минут назад
Очередная чернильница.
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33k
AzuveR 56 минут назад
Она сама выбрала свой путь чернильницы. Теперь пусть хлебает двумя руками. Как можно связать свою жизнь с чуркабесом ? Это выше моего понимания.
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29k
сеньор Леонсио 56 минут назад
Мерзко и отвратительно, когда ослеплённые похотью животные, вовлекают окружающих в свои ролевые игры!
Сейчас он её избил перед спариванием, а что дальше, овладеет на детской площадке на глазах у детей?!

Ссылка youtu.be
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32k
Григорий 59 минут назад
Благоверный? Это благо? Это верный?
Совсем с катушек съехала.
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2k
Pioner76 Час назад
Блин. Столько здоровых мужиков подошло... А вытащить и раз.ь,е,бать чурок не кому. Ладно она чернильница. Но она ваша соотечественница.
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343
Serg Z_Павел Юрьевич_V 19 минут назад
Да не, эти обсосы при любом конфликте с пеной у ротового отверстия утверждают, что никогда с ментами не связываются. Мамой клянутся))
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5k
Serj81 Час назад
Очередная чернильница.
Что они в этих Мастурбеках нашли? Тогда бы уж с ниггером гоняла, всяко плюс есть один большой
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32
Risting Serj81 49 минут назад
может деньги
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1k
Тимур Час назад
Столько видео про избитых девушек кавказцами, да и просто иноверцами.
Тем не менее, YouTube и tiktok пестрит роликами, в которых девушки жалуются, что в России не осталось "настоящих мужчин", видите ли за них не платят в кафе, а должен содержать, дарить дорогие подарки, оплачивать их шмотки из спа-салоны.
Не нравятся русские "настоящие мужчины", вот вам другие варианты, девушки, пользуйтесь на здоровье.
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14k
Copycat Час назад
А надо как у нас в КЗ ввести уголовку за бытовое насилие и всё)
если кто то считает что не надо, то он не должен возмущаться подобными явлениями
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32
Risting Copycat 48 минут назад
по вашему бытовое насилие исключено из УК ? нет
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Это не женщина а муж её не мужчина, это даже не люди. Это животные какие то.
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1k
Quantimus 2 часа назад
Эх, женщины... всё бы им эмоции, страсть, поэтому горячие южные мужчины так притягательны. Они напористы, даже навязчивы, активно добиваются и дама думает, что это по большой любви... итог, частенько, закономерен. Хотя, может быть, небольшие побои такими дамами воспринимаются тоже как проявление любви.
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32
Risting Quantimus Час назад
всё бы им эмоции, страсть, поэтому горячие южные мужчины так притягательны. Они напористы, даже навязчивы, активно добиваются
---------------
ты кое-что пропустил в списке. Сам догадаешься?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2260 постов (2248 в горячем)

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