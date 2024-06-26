"Помогите, она плачет!": в Краснодаре прохожие пытались спасти избитую девушку, но та отказалась, заявив, что получила тумаков от благоверного

На дороге в сторону Хадыженска на Кубани проезжающие мимо водители стали свидетелями неоднозначной ситуации. Из стоявшей в пробке машины выбежала девушка. Она была в крови и пыталась сбежать от компании бородачей, сидевших в авто.Однако те её поймали, поколотили и снова запихнули в машину.





Другие водители, увидев эту сцену, поспешили узнать, не нужна ли избитой помощь. Они подошли к авто и стали уговаривать девушку выйти из него и обратиться в полицию. Но та, плача, сообщила, что один из бородачей - её муж, а потом сама захлопнула дверь машины под оскорбительные выкрики своего благоверного.





