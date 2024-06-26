"Помогите, она плачет!": в Краснодаре прохожие пытались спасти избитую девушку, но та отказалась, заявив, что получила тумаков от благоверного

Очередная восточная сказка про славянку, которая выходит замуж за иноверца.
На дороге в сторону Хадыженска на Кубани проезжающие мимо водители стали свидетелями неоднозначной ситуации. Из стоявшей в пробке машины выбежала девушка. Она была в крови и пыталась сбежать от компании бородачей, сидевших в авто.Однако те её поймали, поколотили и снова запихнули в машину.
Другие водители, увидев эту сцену, поспешили узнать, не нужна ли избитой помощь. Они подошли к авто и стали уговаривать девушку выйти из него и обратиться в полицию. Но та, плача, сообщила, что один из бородачей - её муж, а потом сама захлопнула дверь машины под оскорбительные выкрики своего благоверного.
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Очевидцы не успокоились и всё равно сообщили об избитой блондинке в полицию.В пресс-службе ГУВД по Краснодарскому краю сообщили, что "автомобиль Lada Granta с участниками конфликта в кратчайшие сроки был задержан госавтоинспекторами на территории Туапсинского района".
Правоохранители также установили личность избитой девушки и начали проверку по факту "причинения телесных повреждений". Ситуация находится на контроле Следкома, однако известно, что сама избитая в полицию не заявляла.
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У меня одноклассница по молодости в сирийца влюбилась. Типа даже богатого, сына бизнесмена.
Тот ей тоже в любви клялся.
Не расписывались, разумеется, потому что «ты и так моя жена”.
Она родила сына.
Если бы дочку, то проблем не было бы.
А сын в семье отца должен расти по их традициям.
Ну эти сирийцы её несколько лет преследовали. Она пряталась, уезжала. Только серьезное подключение органов помогло исправить ситуацию.
И что вы думаете? Года три назад её мошенник развел на оплате импортного подарка, из-за границы.
В профиль посмотрели, какой-то турок, Мустафа. Типа пилот каких-то авиалиний.
Ну на судьбе у таких мечтательниц такое написано.
Сейчас он её избил перед спариванием, а что дальше, овладеет на детской площадке на глазах у детей?!
Совсем с катушек съехала.
Они-то заяву накатают 146%
А на каком основании, позвольте вас спросить?
Барышня о помощи не просит и претензий не имеет.
Да и так, для справки.
Номера на машине это Адыгея.
Это не пришлые чурки из тачикистона, а вполне себе местные
Что они в этих Мастурбеках нашли? Тогда бы уж с ниггером гоняла, всяко плюс есть один большой
Тем не менее, YouTube и tiktok пестрит роликами, в которых девушки жалуются, что в России не осталось "настоящих мужчин", видите ли за них не платят в кафе, а должен содержать, дарить дорогие подарки, оплачивать их шмотки из спа-салоны.
Не нравятся русские "настоящие мужчины", вот вам другие варианты, девушки, пользуйтесь на здоровье.
если кто то считает что не надо, то он не должен возмущаться подобными явлениями
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ты кое-что пропустил в списке. Сам догадаешься?