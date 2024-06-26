Потоп ради прибыли: история маленькой затопленной деревушки в Испании

Люди, которые жили здесь раньше, получили возможность вернуться в свои дома и посмотреть на то, что осталось от прежней жизни. В дом, который когда-то был очень тихим, спокойным районом процветающей общины.

Когда-то здесь было 70 домов и проживало около 120 человек, но всё это было потеряно при строительстве водохранилища.

Власти оценили туристическую привлекательность населённого пункта, побывавшего пленником вод.