Потоп ради прибыли: история маленькой затопленной деревушки в Испании

Асередо – испанская деревня, которая была заброшена больше чем тридцать лет назад. Многие жители были вынуждены покинуть свои дома в 1992 году из-за строительства водохранилища. Местные жители уехали, когда португальская гидроэлектростанция закрыла свои шлюзы, в результате чего река Лимия затопила земли и здания в окрестностях.
Окружающие реку общины в провинции Оренсе боролись с выселением, но их попытки не увенчались успехом. Однако спустя тридцать с лишним лет произошло нечто неожиданное. Низкий уровень воды в водохранилище Линдосо открыл взору место практически в его прежнем виде. Удивительно, но многие строения остались нетронутыми, лишившись только крыш.
Оказавшись на месте падения уровня воды, Асередо стала деревней-призраком, запертой во времени. Реальные, но при этом потусторонние останки поселения позволяют представить, каким оно было.
Люди, которые жили здесь раньше, получили возможность вернуться в свои дома и посмотреть на то, что осталось от прежней жизни. В дом, который когда-то был очень тихим, спокойным районом процветающей общины.
Когда-то здесь было 70 домов и проживало около 120 человек, но всё это было потеряно при строительстве водохранилища.
Власти оценили туристическую привлекательность населённого пункта, побывавшего пленником вод.
Один из прежних жителей города, Франсиско Вильялонга, рассказал местным газетам, что тем, чьи корни здесь, тяжело видеть это в таком виде. Видя дома, где они родились и выросли, люди очень скучают по прошлому. Он был одним из тех жителей, которые боролись с постановлениями о выселении и протестовали у здания мэрии. Их заставили уехать и наблюдать, как их дом тонет под волнами.
Для одних водохранилище принесло в район промышленность, работу и деньги, но другие с трудом привыкали к своим новым домам и сетовали на то, что лучшие сельскохозяйственные угодья долины оказались затоплены. Правда не всё было потеряно с подъёмом воды: так, церковь XVIII века разбиралась камень за камнем, чтобы её можно было перенести в другую деревню.
Многие люди и семьи, вынужденные переехать, страдают от депрессии. Хотя прошли десятки лет, они так и не смогли смириться с переездом.
Большинство людей успело покинуть свои дома до начала наводнения, и предупреждений было достаточно. Однако некоторые отказались уезжать, и это застало их врасплох. Эти люди оказались в ловушке и не смогли выбраться, поэтому правительству пришлось вмешаться и спасти их.
Некоторые жители даже остались жить в окрестностях, потому что не хотели верить в то, что вода действительно придёт. Кроме того, многие не желали оставлять наследие своих предков.
Но по мере того как мрачная реальность становилась очевидной, люди брали с собой всё, что могли, и оставляли то, что не могли унести. Очевидцы утверждали, что в дни, предшествовавшие приходу воды, по улицам сновали машины и грузовики, пытаясь перевезти имущество и даже дома.
Жители получили компенсацию. Однако многие утверждали, что денег, которые им дали, было недостаточно.
Некоторые чувствовали, что потеряли не только дом и имущество, но и места, к которым у них была эмоциональная привязанность. Среди них были детские и семейные воспоминания, вернуть которые невозможно.
Рассказывают, как жителей деревни грубо будили по ночам, угрожали и требовали, чтобы они продали участок. Пожилые испугались и продали, но более молодых и уверенных это не убедило. Некоторые жители отказались уезжать.
Те, кто отказался, нанесли ответный удар единственным известным и доступным им способом. И мужчины, и женщины деревни громко протестовали. Полиция была организована и сплотилась, чтобы выступить против протестующих. Они объявили голодовку на десять дней.
После десяти дней протеста для решения проблемы был привлечён GEO – испанский полицейский спецназ. Очевидец записал, что все жители окрестностей этого региона собрались вместе, чтобы не допустить составления протокола. Однако когда они прибыли, силовики достали дубинки, и начался конфликт. Многие жители были ранены.
В итоге, несмотря на протесты и усилия, вода всё-таки пришла, и жители были вынуждены покинуть свои дома. На третий день после прихода воды город практически исчез.
Людям было предложено достаточно денег, чтобы начать жизнь заново в другом месте. Но для некоторых эмоциональная рана осталась на всю жизнь. В 2015 году был снят документальный фильм «Утонувшие дни», который сохранил память об этих деревнях – некогда таких настоящих, а теперь таких призрачных, словно они никогда и не были наполнены жизнью.
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