Эпичная крепость в Испании, превратившаяся в призрачную

Прошло много времени. Переселенцы и их потомки даже создали специальную ассоциацию для защиты своих прав. Но пока безрезультатно. В 80-х Гранадилью на законодательном уровне превратили в исторический памятник и организовали музей под открытым небом. Изгнанники посещают малую родину дважды в год, на праздники, и продолжают надеяться, что когда-нибудь улицы древнего призрачного города снова наполнятся жизнью, а они смогут вернуть свою и приходить домой не на редких праздниках, а остаться здесь навсегда.