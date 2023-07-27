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Эпичная крепость в Испании, превратившаяся в призрачную

Эпичная крепость в Испании, превратившаяся в призрачную

Автор:
27 июля 2023 10:34
Сообщество : Исторические факты
Метки: Гранадилья   Испания   водохранилище   выселение   дамба   дом   древность   интересно   история   
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Туристы с удовольствием посещают этот город в Испании, чтобы побродить по пустым улицам, заглянуть в осиротевшие дома и осмотреть окрестности с величественных крепостных стен. Когда-то Гранадилья была оживлённым городом, а сейчас здесь живёт лишь ветер.

Город-крепость на северо-западе провинции Касерес основали арабы в далёком IX веке, чтобы контролировать Серебряный путь – древнюю дорогу в западной части Пиренейского полуострова, по которой торговые караваны и пилигримы на протяжении многих веков пересекали его.

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С того момента город неоднократно поменял владельцев. Пока не перешёл в руки каудильо Франсиско Франко. В ходе его жёсткой политики страна стремилась приобрести максимальную ресурсную независимость. В рамках этой задачи было обустроено водохранилище Габриэль-и-Галан, задачей которого стало обеспечение водой особенно засушливых территорий.

Реку Алагон перегородили. И Гранадилья должна была оказаться в пойме водохранилища. Всех жителей (а их на тот момент было около 1000 человек) принудительно переселили в близлежащие населённые пункты. В 1963 году строительство дамбы завершили. И город стал полуостровом, который с материковой частью связывала единственная дорога.

Под воду поселение не ушло, но жители так и не смогли вернуться в родные дома. Прошли уже десятки лет. А те вынужденные переселенцы, что ещё живы, с горечью вспоминают обиду и опустошение, которые испытали, когда их силой заставили покинуть свой дом. Хотя городу не грозило затопление, ведь Гранадилья располагалась выше дамбы. Но оспаривать диктаторские решения было бессмысленно.

Прошло много времени. Переселенцы и их потомки даже создали специальную ассоциацию для защиты своих прав. Но пока безрезультатно. В 80-х Гранадилью на законодательном уровне превратили в исторический памятник и организовали музей под открытым небом. Изгнанники посещают малую родину дважды в год, на праздники, и продолжают надеяться, что когда-нибудь улицы древнего призрачного города снова наполнятся жизнью, а они смогут вернуть свою и приходить домой не на редких праздниках, а остаться здесь навсегда.

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Метки: Гранадилья   Испания   водохранилище   выселение   дамба   дом   древность   интересно   история   
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