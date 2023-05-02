Межутёсье: удивительный португальский дом – отличная декорация для фильмов-фэнтези

Потом толпы паломников, желающих поближе взглянуть на необычный домик, из слабого ручейка превратились в бурную реку. И жизнь, и отдых значительно затруднились: ведь, как говорится, в таких условиях ни в трусах не походить, ни в бассейне не поплескаться.

Семья съехала, а дом продала. После сменилось ещё несколько собственников. Сейчас здание находится в ведении местной администрации. Хозпостройка и бассейн доступны для обозрения. А внутри оборудован небольшой музей, экспозиция которого включает предметы быта и обихода, с которых начиналась история необычного дома.