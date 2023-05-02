Межутёсье: удивительный португальский дом – отличная декорация для фильмов-фэнтези

Дома люди строят для того, чтобы обеспечить себе уют и комфорт. И немного удивить окружающих. Но владельцы этого домика переусердствовали в попытке удивить. В результате окружающие окружили строение так плотно, что выжили хозяев с насиженного места.
Итак, обо всём по порядку. Casa do Penedo, что с португальского переводится как «Каменный дом», расположился в северной части Португалии, неподалёку от города Фафе.
Место безлюдное, живописное, красивое. На первый взгляд архитектурная конструкция – качественный фотошоп. Но дом между валунами настоящий. И построил его в начале 70-х инженер Виктор Родригес. Очень уж мужчине хотелось отдыхать на природе, в домике из экологически безопасных материалов.
Пришлось попотеть, но в результате между двумя огромными камнями появился немного покосившийся, но очень уютный домик. На заднем условном дворе оборудовал бассейн: лежишь себе в тёплой водичке, наслаждаешься видами. Красота!
Вся обстановка и внутреннее убранство тоже исключительно из натуральных материалов: дерево, камень, текстиль. Семья планировала использовать дом для отдыха на выходных, отпуска и каникул.
Кстати, когда слухи о каменном доме поползли по стране, то многие нашли в строении сходство с домиком Флинустоунов – героев комедийного сериала, живших в каменном веке. Действительно ли мульт был у инженера любимым, или он просто доверился интуиции – неизвестно. Но некоторое время семья Родригес жила в тайном убежище. В доме два этажа, каминное отопление, кухня и гостиная внизу и спальня, в которую надо подниматься по вырубленным в камне ступеням, наверху.
Потом толпы паломников, желающих поближе взглянуть на необычный домик, из слабого ручейка превратились в бурную реку. И жизнь, и отдых значительно затруднились: ведь, как говорится, в таких условиях ни в трусах не походить, ни в бассейне не поплескаться.
Семья съехала, а дом продала. После сменилось ещё несколько собственников. Сейчас здание находится в ведении местной администрации. Хозпостройка и бассейн доступны для обозрения. А внутри оборудован небольшой музей, экспозиция которого включает предметы быта и обихода, с которых начиналась история необычного дома.
Надо полагать, что бывший владелец промахнулся с идеей. Ведь именно необычность строения стала привлекать народ. Но, с другой стороны, страна заполучила интересную туристическую достопримечательность.
Рискнули бы провести выходные в таком месте, лишённом благ цивилизации?
Источник:
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А в итоге там устраивается беспонтовый музей, в котором нечего показать.