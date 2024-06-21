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Рю-дю-Ша-ки-Пеш – пристанище таинственного Кота-Рыболова

Рю-дю-Ша-ки-Пеш – пристанище таинственного Кота-Рыболова

Автор:
21 июня 2024 12:54
Сообщество : Истории
Метки: Rue du Chat-qui-Pêche   Париж   Рю-дю-Ша-ки-Пеш   Франция   достопримечательность   история   кот   легенда   монах   улица Кота-Рыболова   
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Есть в столице Франции и другие узкие закоулки. Но Рю-дю-Ша-ки-Пеш (Rue du Chat-qui-Pêche) – улица Кота-Рыболова считается самой узкой и одной из самых коротких.

Эта средневековая улица в Латинском квартале Парижа шириной чуть меньше 1,8 метра и длиной около 29 метров считается самой узкой в городе. Улочка настолько узкая, что прохожий может коснуться обеих сторон разведёнными руками. Забавное название предположительно происходит от вывески, которая когда-то висела на окне магазина рыболовных снастей. Но местные предания предлагают совершенно другую историю – в стиле средневековых легенд.

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Считается, что улица появилась около 1540 года. А сама легенда гласит, что в 1600-х годах некий монах Перле, занимавшийся алхимией, жил здесь со своим добропорядочным во всех отношениях чёрным котом. Активный, ловкий и резвый котик мог легко вытащить рыбку одной лапой из реки Сены. Ел сам и угощал хозяина.

В один прекрасный момент трое студиозусов, которых в Латинском квартале было немало, увидели котейку в действии. И твёрдо решили, что наблюдают не пример ума и изобретательности животинки, а некую форму чёрной магии, благодаря которой Перле принимает вид животного. И поэтому надо незамедлительно брать дело в свои руки. Они убили беднягу и выбросили тушку в реку. По странному совпадению, монах исчез в то же самое время. Несколько недель его никто не видел. Но в итоге алхимик вернулся, заявив всем, что был в отъезде.

Перле стал ещё большим затворником, выходил очень редко и только глубоко натянув капюшон на голову так, что лицо было невозможно рассмотреть. По округе поползли слухи, что это сама Смерть вышла на  улицы, чтобы выследить и наказать обидчиков чёрного кота.

Кот вскоре тоже появился на улице и вернулся к своему любимому занятию. Местные жители стали стараться избегать этого места. Старинные легенды оказались столь впечатляющими, что вера в них сохранилась и по сей день. Но это только для местных, старающихся не появляться на улице Кота-Рыболова без необходимости.

Туристы здесь с удовольствием фотографируются, возможно, в надежде встретить сверхъестественного котика. А главная мораль истории, надо полагать, заключается в том, чтобы мимокрокодилы не лезли в дело, которое их совершенно не касается. И тогда будет хорошо всем: и алхимикам, и студентам, и котам.

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Метки: Rue du Chat-qui-Pêche   Париж   Рю-дю-Ша-ки-Пеш   Франция   достопримечательность   история   кот   легенда   монах   улица Кота-Рыболова   
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