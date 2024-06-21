Рю-дю-Ша-ки-Пеш – пристанище таинственного Кота-Рыболова

В один прекрасный момент трое студиозусов, которых в Латинском квартале было немало, увидели котейку в действии. И твёрдо решили, что наблюдают не пример ума и изобретательности животинки, а некую форму чёрной магии, благодаря которой Перле принимает вид животного. И поэтому надо незамедлительно брать дело в свои руки. Они убили беднягу и выбросили тушку в реку. По странному совпадению, монах исчез в то же самое время. Несколько недель его никто не видел. Но в итоге алхимик вернулся, заявив всем, что был в отъезде.