Клетка с историей в Левоче

Чтобы максимально усилить страдания бедолаг, попавших в ажурный плен, клетку часто использовали на рынках, ярмарках и фестивалях, когда там было много народу. Проступки, за которые бедняг сажали в клетку, сложно назвать преступлениями. Это могла стать болтовня, распускание сплетен, измена супругу, публичное пьянство, нарушение комендантского часа или просто загул – всё это могло привести к заключению в клетку позора на пару дней.