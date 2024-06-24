FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 2064 поста • 351 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Клетка с историей в Левоче

Клетка с историей в Левоче

Автор:
24 июня 2024 12:18
Сообщество : Исторические факты
Метки: Левоча   достопримечательность   история   клетка позора   нарушение   площадь   преступление   словакия   факт   
1016
8

Изящная кованая конструкция похожа на клетку для очень большой птицы. И в неё действительно на некоторое время помещали «птичек», слишком легко относившихся к общественным нормам и правилам.

Методика наказания в виде публичного позора и унижения, увы, может похвастаться долгой историей. На протяжении столетий колодки и столбы в разных странах использовались для выставления преступников и нарушителей общественного порядка на всеобщее обозрение. Чтобы наказать нарушителей и предупредить с помощью наглядного примера других потенциальных преступников.

×

В некоторых странах Европы существовала и другая форма наказания, называемая клеткой позора.

Такая клетка имеется в Левоче – небольшом словацком городке, датируемом XVI веком. Изготовленная из кованого железа, она немного  напоминает надёжную беседку, но всё же больше похожа на гигантскую птичью клетку. Якобы из соображений трогательной заботы о нарушителях, на дверце имеется маленькое металлическое сердечко, как бы намекающее сидельцу: «Это для твоего же блага».

Чтобы максимально усилить страдания бедолаг, попавших в ажурный плен, клетку часто использовали на рынках, ярмарках и фестивалях, когда там было много народу. Проступки, за которые бедняг сажали в клетку, сложно назвать преступлениями. Это могла стать болтовня, распускание сплетен,  измена супругу, публичное пьянство, нарушение комендантского часа или просто загул – всё это могло привести к заключению в клетку позора на пару дней.

И добрые соседи старательно способствовали осуществлению наказания, забрасывая неверную жену или любителя возлияний камнями, гнилыми овощами, а за неимением таковых используя всегда имеющийся материал – собственную слюну.

Клетки позора есть и в других словацких городах. Но эта считается самой большой и знаменитой. Она расположена на старой городской площади, которую окружают ратуша эпохи Ренессанса, разноцветные старинные домики и церковь Святого Иакова XIV века.

Большую часть времени клетка находится под замком, но иногда её открывают для проведения специальных мероприятий. В такие дни любой желающий может заглянуть внутрь, чтобы прочувствовать крохотную долю прелестей жизни в Средние века и сделать памятное фото.

Источник:

подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Левоча   достопримечательность   история   клетка позора   нарушение   площадь   преступление   словакия   факт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
129k
Аааа 40 минут назад
А зачем в ней фотографироваться? Идиотом(кой) себя в соцсетях выставить?

Это все равно, что попросить друга примотать желтым скотчем к столбу. Ну, еще можно спустить штаны для максимальной приближенности изорбажаемой сцены к оригиналу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2549 постов (2287 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120344



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Силовики провели масштабный антимигранский рейд на крупном столичном рынке
Силовики провели масштабный антимигранский рейд на крупном столичном рынке
«Твой ишак никуда не поедет»: в Питере прохожий вступился за женщину, которую сбил курьер
«Твой ишак никуда не поедет»: в Питере прохожий вступился за женщину, которую сбил курьер
Набирающие популярность в сообществах
Устарели сразу. История британских мониторов типа Roberts
Устарели сразу. История британских мониторов типа Roberts
Волшебный мир российской науки
Волшебный мир российской науки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#новости#инцидент#Китай#дети#Спорт#драка#машина
#в мире#Прикол#кошка#полиция#Россия#Индия#СУД#кино#кот#маразм
#животные#СССР#люди#Юмор#Подмосковье#забавно#факты#казино#игра
Мрачный колодец Спунера, две могилы мужа и сомнительный статус жены Мрачный колодец Спунера, две могилы мужа и сомнительный статус жены История замка Бран История замка Бран Замок Уитли – уютный вытрезвитель эпохи Просвещения Замок Уитли – уютный вытрезвитель эпохи Просвещения Пещера пиратов Кейв-Ин-Рок Пещера пиратов Кейв-Ин-Рок Комбе Гиббет: мрачная история о любви, преступлении и наказании Комбе Гиббет: мрачная история о любви, преступлении и наказании

На что жалуетесь?

Вернуться