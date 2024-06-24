Клетка с историей в Левоче

Изящная кованая конструкция похожа на клетку для очень большой птицы. И в неё действительно на некоторое время помещали «птичек», слишком легко относившихся к общественным нормам и правилам.
Методика наказания в виде публичного позора и унижения, увы, может похвастаться долгой историей. На протяжении столетий колодки и столбы в разных странах использовались для выставления преступников и нарушителей общественного порядка на всеобщее обозрение. Чтобы наказать нарушителей и предупредить с помощью наглядного примера других потенциальных преступников.
В некоторых странах Европы существовала и другая форма наказания, называемая клеткой позора.
Такая клетка имеется в Левоче – небольшом словацком городке, датируемом XVI веком. Изготовленная из кованого железа, она немного напоминает надёжную беседку, но всё же больше похожа на гигантскую птичью клетку. Якобы из соображений трогательной заботы о нарушителях, на дверце имеется маленькое металлическое сердечко, как бы намекающее сидельцу: «Это для твоего же блага».
Чтобы максимально усилить страдания бедолаг, попавших в ажурный плен, клетку часто использовали на рынках, ярмарках и фестивалях, когда там было много народу. Проступки, за которые бедняг сажали в клетку, сложно назвать преступлениями. Это могла стать болтовня, распускание сплетен, измена супругу, публичное пьянство, нарушение комендантского часа или просто загул – всё это могло привести к заключению в клетку позора на пару дней.
И добрые соседи старательно способствовали осуществлению наказания, забрасывая неверную жену или любителя возлияний камнями, гнилыми овощами, а за неимением таковых используя всегда имеющийся материал – собственную слюну.
Клетки позора есть и в других словацких городах. Но эта считается самой большой и знаменитой. Она расположена на старой городской площади, которую окружают ратуша эпохи Ренессанса, разноцветные старинные домики и церковь Святого Иакова XIV века.
Большую часть времени клетка находится под замком, но иногда её открывают для проведения специальных мероприятий. В такие дни любой желающий может заглянуть внутрь, чтобы прочувствовать крохотную долю прелестей жизни в Средние века и сделать памятное фото.
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Это все равно, что попросить друга примотать желтым скотчем к столбу. Ну, еще можно спустить штаны для максимальной приближенности изорбажаемой сцены к оригиналу