"Не повторяйте моих ошибок": в Махачкале задержали дагестанца, пошутившего о готовящейся перестрелке

27-летний сверхразум говорит, что не виноват - просто находившиеся рядом девушки не так его поняли.
Вчера вечером ряд Телеграм-каналов поспешил опубликовать сообщения о новой заварухе в Махачкале. Якобы опять стреляют и кого-то ловят. После недавних терактов в Дагестане такие новости воспринимаются очень остро, однако через время выяснилось, что никакого плана "перехват" не вводили, террористов не было, как и шумихи.
МВД Дагестана официально опровергло стрельбу в Махачкале и нападение на сотрудников полиции. Правоохранители перекрыли и проверили территорию Университетской площади по поступившему от очевидца заявлению о вооруженном человеке -и информация не подтвердилась.
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Также не соответствует действительности сообщение про “двух вооружённых людей, открывших огонь по сотруднику ППС”, которую распространил государственный тг-канал Shot.
А паника была спровоцирована глупой шуткой. Выяснилось, что 27-летний махачкалинец, по его версии, комментировал видео, рассуждая, что сейчас время такое - везде что-то случается, где-то стреляют. Якобы его слова услышали девушки, сидящие неподалёку - они-то и раздули панику, сообщив правоохранителям о вооружённом человеке, которого не было.
По версии девушек всё происходило совсем не так. 17-летняя заявительница сидела с подругами в кофейне. Рядом припарковался внедорожник, из которого вышли три незнакомца. Один из них подошёл к девчонкам и сказал:: “Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!”. Девушки тотчас же убежали и сообщили обо всём в полицию. На место выехали семь нарядов полиции с кинологами. Угрозы не обнаружили, зато задержали шутника.
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Шутить в такое время? Видимо, когда Бог раздавал мозги, кто-то крепко спал.
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И не было ...