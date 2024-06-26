"Не повторяйте моих ошибок": в Махачкале задержали дагестанца, пошутившего о готовящейся перестрелке

Вчера вечером ряд Телеграм-каналов поспешил опубликовать сообщения о новой заварухе в Махачкале. Якобы опять стреляют и кого-то ловят. После недавних терактов в Дагестане такие новости воспринимаются очень остро, однако через время выяснилось, что никакого плана "перехват" не вводили, террористов не было, как и шумихи.



МВД Дагестана официально опровергло стрельбу в Махачкале и нападение на сотрудников полиции. Правоохранители перекрыли и проверили территорию Университетской площади по поступившему от очевидца заявлению о вооруженном человеке -и информация не подтвердилась.





