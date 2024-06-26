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"Не повторяйте моих ошибок": в Махачкале задержали дагестанца, пошутившего о готовящейся перестрелке

"Не повторяйте моих ошибок": в Махачкале задержали дагестанца, пошутившего о готовящейся перестрелке

Автор:
26 июня 2024 09:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   МВД   Махачкала   задержание   полиция   теракт   шутка   
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27-летний сверхразум говорит, что не виноват - просто находившиеся рядом девушки не так его поняли.

Вчера вечером ряд Телеграм-каналов поспешил опубликовать сообщения о новой заварухе в Махачкале. Якобы опять стреляют и кого-то ловят. После недавних терактов в Дагестане такие новости воспринимаются очень остро, однако через время выяснилось, что никакого плана "перехват" не вводили, террористов не было, как и шумихи.

МВД Дагестана официально опровергло стрельбу в Махачкале и нападение на сотрудников полиции. Правоохранители перекрыли и проверили территорию Университетской площади по поступившему от очевидца заявлению о вооруженном человеке -и информация не подтвердилась.


Также не соответствует действительности сообщение про “двух вооружённых людей, открывших огонь по сотруднику ППС”, которую распространил государственный тг-канал Shot.



А паника была спровоцирована глупой шуткой. Выяснилось, что 27-летний махачкалинец, по его версии, комментировал видео, рассуждая, что сейчас время такое - везде что-то случается, где-то стреляют. Якобы его слова услышали девушки, сидящие неподалёку - они-то и раздули панику, сообщив правоохранителям о вооружённом человеке, которого не было.


По версии девушек всё происходило совсем не так. 17-летняя заявительница сидела с подругами в кофейне. Рядом припарковался внедорожник, из которого вышли три незнакомца. Один из них подошёл к девчонкам и сказал:: “Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!”. Девушки тотчас же убежали и сообщили обо всём в полицию. На место выехали семь нарядов полиции с кинологами. Угрозы не обнаружили, зато задержали шутника.


Шутить в такое время? Видимо, когда Бог раздавал мозги, кто-то крепко спал.

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   МВД   Махачкала   задержание   полиция   теракт   шутка   
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16  комментариев
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4k
Ультратрахуил Час назад
Ну и сделали бы ему контрольку в голову, как в недавнем прецеденте, или ухо отрезали в шутку! А потом, когда он прожевал, и во всём сознался - Итс а пранк бро! И набутылили на камеру! Но по доброму, без негатива!
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15k
кот базилий 14 минут назад
Ээээ, ослан просто шутиль, миня не поняль
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12k
Доктор Полчаса назад
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40k
Андрей Иванов 59 минут назад
А всего то хотел освободить столик в кофейне. А получил пи.ды и проблемы
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27k
ЦСКА Час назад
Типа, типа, типа....Дебил! Ошибка-это то что он будучи спермотозоидом в яйцеклетку попал, а не стёк мутной каплей в грязные трусы сврего папаши, во время ночной полюции...
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4k
Radugananebe 2 часа назад
В Дагестане еще остались нормальные, думающие люди? Не замотанные в тряпки, не радикалы, не тупые борцухи, а те кто думает головой, а не просто в нее ест?
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11k
Alex 2 часа назад
Тупая макака
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7k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Они там все [мат]? Были же вроде люди как люди и вдруг все дебилами стали.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2258 постов (2248 в горячем)

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