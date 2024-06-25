Отца террористов и экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова отправили в камеру на 10 суток

В воскресенье террористы атаковали Махачкалу и Дербент. От их рук погибли полицейские, рядовые граждане и православный священник. Несколько десятков людей пострадали.

Когда силовики стали расследовать преступление, то мгновенно вышли на главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. В террористическом нападении участвовали два его сына и племянник.