Отца террористов и экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова отправили в камеру на 10 суток

А в перспективе ему светит до 20 лет тюрьмы.
В воскресенье террористы атаковали Махачкалу и Дербент. От их рук погибли полицейские, рядовые граждане и православный священник. Несколько десятков людей пострадали.
Когда силовики стали расследовать преступление, то мгновенно вышли на главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. В террористическом нападении участвовали два его сына и племянник.
Чиновника увезли на допрос и там он заявил, что никакого отношения к стрельбе и поджогам не имеет. Но добавил, что на протяжении нескольких лет знал, что его отпрыски придерживались радикальных взглядов.
На что глава Дагестана Сергей Меликов позже заявил:
Мы несём ответственность за тех, кого воспитываем.
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Это прокомментировал адвокат Вадим Багатурия. Он считает, что Омарову может грозить до 20 лет за решёткой.
Если ему все-таки предъявят обвинение, то ему грозит до 20 лет лишения свободы. Избежать ответственности можно будет только в случае, если он сможет обстоятельно доказать свою непричастность к этим преступлениям. Потому что всё-таки его сыновья, которые совершили этот теракт, они не могли находиться вне поле его зрения.
Сегодня Омарова арестовали по статье о мелком хулиганстве и отправили за решётку на 10 суток. Расследование теракта продолжается.
А руководитель Дагестана Меликов заявил, что компетентные органы проверят личные дела всех чиновников республики. По его словам, это нужно для того, чтобы разобраться с клановостью во властных структурах.
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Также Меликов выступил за запрет никаба:
Лично я против ношения никаба. Это одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против.
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Знал и молчал. Уже за этэ можно давать вышку, ибо молчание стоило жизни 20я-и человек.
Давно пора менять законы и давать вышку уже за принадлежность к радикальной секте.