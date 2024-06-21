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18-летняя невеста Григория Лепса рассказала, почему собралась замуж за артиста

18-летняя невеста Григория Лепса рассказала, почему собралась замуж за артиста

Автор:
21 июня 2024 18:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Девушка   жена   интересное   лепс   невеста   фото   шоу бизнес   
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Аврора на 44 года младше Лепса.

На премии МузТВ Григорий Лепс, которому совсем скоро стукнет 62 года, сделал предложение 18-летней студентке МГИМО. Когда ведущий Маркони задал ему вопрос о незнакомке, имени Лепс не назвал, но на вопрос о женитьбе ответил весьма красноречиво.

Она еще не решила, но скорее всего — да!

В своих социальных сетях Аврора ответила всем, кого волнует большая разница в возрасте. Если кратко - это её дело.

«Свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно», — написала Аврора, опубликовав видео с певцом.

Молодая красотка в социальных сетях постит красивую жизнь - кучи цветов, путешествия, брендовые вещи и украшения. В блоге студентки множество фотографий, которые иллюстрируют ее роскошную жизнь. Всё так и думали, что Аврора - дочка богатых родителей. Однако выяснилось что золотые деньки позади. Как выяснилось, красивая картинка не соответствует реальности.

Когда-то давно имена Авроры, её сестры ее двоюродной сестры Софии Ожицкой-Ройс мелькали в ныне несуществующем в России журнале Tatler. Но это было давно. Сейчас богатые родители Авроры столкнулись с трудностями - большая часть их фирм ликвидирована, а оставшиеся не приносят большой прибыли. Об этом сообщает KP.RU.

Фамилия Киба - не настоящая. С рождения девушка была Беляковой. Согласно базам данных, семья погрязла в долгах и судебных процессах. На мать Авроры оформлено пять фирм, которые почти не приносят прибыли. На отца невесты певца, 54-летнего Илью Белякова, ранее были оформлены две фирмы по недвижимости. Но все они тоже ликвидированы.

Судя по всему, Григорий Лепс - тот самый принц на белом коне, который поможет Авроре и её семье.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   жена   интересное   лепс   невеста   фото   шоу бизнес   
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38  комментариев
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23k
homerchik 2 часа назад
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5k
slesarnick Минуту назад
Интересно, как её парень ко всему этому отнёсся...
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5k
Unda 7 минут назад
а ей 18? я бы лет 25 дал бы....
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1k
Lenusya 8 минут назад
вообще это их дело, всё по взаимному согласию, она совершеннолетняя. Он её содержит, а она платит телом, молодостью, которую не вернешь, большая плата за материальные блага, только она это пока не понимает
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52k
Элек Мек 12 минут назад
Она его за муки полюбила,а он её за состраданье к ним...
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8k
Евгений Д 15 минут назад
кто б сомневался в причинах
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10k
fryazino 23 минуты назад
Комментарий к фото
Опять утиные губы и самовлюблённость.
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13k
Joker_MSK Полчаса назад
Тут многие думают что это нормально.Что с этими людьми не так?В каком возрасте они ударились головой?
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1k
Corkscrew Полчаса назад
В принципе все тут понятно. Родители используют дочь, выдавая ее за старика при деньгах, чтобы не пойти окончательно ко дну.
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152k
parallax Полчаса назад
"...Однако выяснилось что золотые деньки позади."

И тут она вдруг влюбилась в небедного Лепса. Какая случайность.
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3k
Igor Grishaev 39 минут назад
Старый сластолюбец, пускающий слюни на молодое тело:

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516
Денис Веселов 39 минут назад
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394k
Алексей 40 минут назад
может не объяснять. все и так поняли. деньги и возможность вылезти на сцену
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1k
mosfan 48 минут назад
Аврора, ты когда-нибудь пробовала играть на бильярде веревкой?
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2k
Aleksei 54 минуты назад
ска..неужели самой не противно ? пожилой кукан обрабатывать за цацки...
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468
Дима Новосельский Aleksei 47 минут назад
Уверен,она его пьяную блевотину готова слизывать, чтобы перед друзьями понтоваться достатком...
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11k
Клёст 56 минут назад
«Свобода это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно»©
Видимо какая-то уж очень глубокая мысль, мне не донырнуть))
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15k
Иван Иваныч 56 минут назад
В 18 быть на таком дне...
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15k
Sapsan Час назад
Верим, верим.
Парень выиграл 181 миллион и сразу же нашёл любовь всей своей жизни.
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2k
Gadova Час назад
Все знают почему
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7k
Трям Час назад
Потому что шлюха меркантильная!
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11k
Vacony 2 часа назад
ладно.. оставим все вопросы о возрасте и деньгах... но вот где надо было ходить, что бы подцепить Лепса ? ....
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5149 постов (4934 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
360222



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