18-летняя невеста Григория Лепса рассказала, почему собралась замуж за артиста

Аврора на 44 года младше Лепса.
На премии МузТВ Григорий Лепс, которому совсем скоро стукнет 62 года, сделал предложение 18-летней студентке МГИМО. Когда ведущий Маркони задал ему вопрос о незнакомке, имени Лепс не назвал, но на вопрос о женитьбе ответил весьма красноречиво.
Она еще не решила, но скорее всего — да!
В своих социальных сетях Аврора ответила всем, кого волнует большая разница в возрасте. Если кратко - это её дело.
«Свобода — это про то, когда ты позволяешь другим думать, что ты плохой, а тебе с этим абсолютно комфортно», — написала Аврора, опубликовав видео с певцом.
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Молодая красотка в социальных сетях постит красивую жизнь - кучи цветов, путешествия, брендовые вещи и украшения. В блоге студентки множество фотографий, которые иллюстрируют ее роскошную жизнь. Всё так и думали, что Аврора - дочка богатых родителей. Однако выяснилось что золотые деньки позади. Как выяснилось, красивая картинка не соответствует реальности.
Когда-то давно имена Авроры, её сестры ее двоюродной сестры Софии Ожицкой-Ройс мелькали в ныне несуществующем в России журнале Tatler. Но это было давно. Сейчас богатые родители Авроры столкнулись с трудностями - большая часть их фирм ликвидирована, а оставшиеся не приносят большой прибыли. Об этом сообщает KP.RU.
Фамилия Киба - не настоящая. С рождения девушка была Беляковой. Согласно базам данных, семья погрязла в долгах и судебных процессах. На мать Авроры оформлено пять фирм, которые почти не приносят прибыли. На отца невесты певца, 54-летнего Илью Белякова, ранее были оформлены две фирмы по недвижимости. Но все они тоже ликвидированы.
Судя по всему, Григорий Лепс - тот самый принц на белом коне, который поможет Авроре и её семье.
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И тут она вдруг влюбилась в небедного Лепса. Какая случайность.
Извини, Гриня, ты сам знал на что идёшь...
Видимо какая-то уж очень глубокая мысль, мне не донырнуть))
Парень выиграл 181 миллион и сразу же нашёл любовь всей своей жизни.
Пруфов нет, читал мельком как-то.
Папа?Юля ты куришь?
Как в анекдоте.