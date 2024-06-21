18-летняя невеста Григория Лепса рассказала, почему собралась замуж за артиста

На премии МузТВ Григорий Лепс, которому совсем скоро стукнет 62 года, сделал предложение 18-летней студентке МГИМО. Когда ведущий Маркони задал ему вопрос о незнакомке, имени Лепс не назвал, но на вопрос о женитьбе ответил весьма красноречиво.

Она еще не решила, но скорее всего — да!

В своих социальных сетях Аврора ответила всем, кого волнует большая разница в возрасте. Если кратко - это её дело.