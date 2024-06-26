В Дагестане наградят двух мальчиков, разносивших воду силовикам во время теракта

Дети не захотели сидеть дома и уговорили отца поехать в самое пекло, чтобы хоть чем-то помочь борцам с басмачами.
В Дагестане пообещали наградить двух братьев 8 и 10 лет, которые раздавали воду бойцам спецназа во время активной фазы КТО.
Как рассказал 10-летний Абдулбасыр Нурмагомедов, он вместе с братом играл во дворе, когда услышал выстрелы. Они подумали, что это рвутся петарды, но когда с работы приехал отец и рассказал о случившемся, старший мальчик не захотел сидеть дома и решил помочь бойцам. Дети запрыгнули в машину отца, который собирался отвозить домой гостя, и отправились с ними.
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Отец мальчиков купил в магазине 8 ящиков бутилированной воды, но за оцепление пропустили только детей. Юные водоносы ходили от позиции к позиции и предлагали бойцам напиться. Ребята рассказали, что поначалу им было страшно и не считают свой поступок героическим — им просто хотелось помощь борцам с бандитами.
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Смелых мальчиков пообещали наградить, глава Дагестана Меликов заявил, что хотел бы лично пожать им руки. Однако получат ли они госнаграду, пока неизвестно. Тем не менее семью Нурмагомедовых уже посетили представители нескольких общественных организаций, вручив им грамоты и памятные подарки.
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Тем временем в храме Покрова пресвятой Богородицы в Дербенте приводят панихиду по погибшему от рук террористов отцу Николаю. Владимир Путин посмертно наградил его орденом мужества. Также медалью "За отвагу" посмертно наградили охранника Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале Михаила Вавилина, который погиб во время теракта спасая других людей.
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Бойцы там неделю, что-ли сидели? Без воды.