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В Дагестане наградят двух мальчиков, разносивших воду силовикам во время теракта

В Дагестане наградят двух мальчиков, разносивших воду силовикам во время теракта

Автор:
26 июня 2024 12:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дагестан   Награда   вода   герои   помощь   спецназ   
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Дети не захотели сидеть дома и уговорили отца поехать в самое пекло, чтобы хоть чем-то помочь борцам с басмачами.

В Дагестане пообещали наградить двух братьев 8 и 10 лет, которые раздавали воду бойцам спецназа во время активной фазы КТО.

Как рассказал 10-летний Абдулбасыр Нурмагомедов, он вместе с братом играл во дворе, когда услышал выстрелы. Они подумали, что это рвутся петарды, но когда с работы приехал отец и рассказал о случившемся, старший мальчик не захотел сидеть дома и решил помочь бойцам. Дети запрыгнули в машину отца, который собирался отвозить домой гостя, и отправились с ними.

Отец мальчиков купил в магазине 8 ящиков бутилированной воды, но за оцепление пропустили только детей. Юные водоносы ходили от позиции к позиции и предлагали бойцам напиться. Ребята рассказали, что поначалу им было страшно и не считают свой поступок героическим — им просто хотелось помощь борцам с бандитами.

Смелых мальчиков пообещали наградить, глава Дагестана Меликов заявил, что хотел бы лично пожать им руки. Однако получат ли они госнаграду, пока неизвестно. Тем не менее семью Нурмагомедовых уже посетили представители нескольких общественных организаций, вручив им грамоты и памятные подарки.

Тем временем в храме Покрова пресвятой Богородицы в Дербенте приводят панихиду по погибшему от рук террористов отцу Николаю. Владимир Путин посмертно наградил его орденом мужества. Также медалью "За отвагу" посмертно наградили охранника Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале Михаила Вавилина, который погиб во время теракта спасая других людей.

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Метки: Видео   Дагестан   Награда   вода   герои   помощь   спецназ   
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2  комментария
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turyst Полчаса назад
Какой сверхразум пропустил маленьких детей на место проведения операции по захвату вооружённых террористов?

Бойцы там неделю, что-ли сидели? Без воды.
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