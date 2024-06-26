В Дагестане наградят двух мальчиков, разносивших воду силовикам во время теракта

В Дагестане пообещали наградить двух братьев 8 и 10 лет, которые раздавали воду бойцам спецназа во время активной фазы КТО.



Как рассказал 10-летний Абдулбасыр Нурмагомедов, он вместе с братом играл во дворе, когда услышал выстрелы. Они подумали, что это рвутся петарды, но когда с работы приехал отец и рассказал о случившемся, старший мальчик не захотел сидеть дома и решил помочь бойцам. Дети запрыгнули в машину отца, который собирался отвозить домой гостя, и отправились с ними.