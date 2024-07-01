Муфтий Дагестана выступил за запрет никабов в республике

Он добавил, что не обращает внимание на критиков такого решения.
Лично я против ношения никаба... Это одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против.
О запрете никабов высказался и председатель СК Александр Бастрыкин:
Это задача Госдумы - принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно всё это запретить, - ответил он одному из участников Международного юридического форума.
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Теперь же об этой религиозной одежде высказался и муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев:
Мы будем выносить фетву (богословско-правовое заключение, прим.) о запрете никаба, - заявил он.
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А в мае за полный запрет никабов на всей территории России выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. Но тогда вопрос пообсуждали и на этом всё закончилось.
А вот видео из Дагестана - местная жительница якобы увидела женщину в никабе и заявила:
Тебя так мама одевала? Ты дагестанка! Ты в Махачкале живёшь!
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В Дагестане девушкам нельзя в шортах. Нужно уважать их традиции.
В России нельзя в никабах. Нужно уважать наши традиции.
-если бы понты светились , над Кавказом круглый год были бы белые ночи.
Понты бывают разные.
Например заниженнная тонированная приора или толстая золотая цепь и перстень у мужика.
Другой пример понтов поведение в стиле абу-бандит или наоборот показная религиозность. В христианстве такие описаны в библии как фарисеи.
Макаки умеют в интернете шарохаться, а не только лизгинку танцевать.
Респект муфтию.
Надоели эти клоуны в балахонах.
- Папа, а что у тебя за шапка на голове?
- Это куфия, сын мой. Она защищает нас в пустыне от невыносимой жары.
- Папа, а что это у тебя за шмотки сверху?
- Это джеллаба. Она защищает нас в пустыне от палящего зноя.
- Папа, а что это у тебя на ногах такая ужасная обувь?
- Это бабуши, сын мой. Они оберегают нас в пустыне от раскалённого песка.
- Папа, а нахера ты всё это носишь осенью во Франкфурте-на-Майне?
Это свидомые.
Сейчас каникулы и они выполняют задание ЦИПСО по раскачке противостояния мусульман и христиан России.
Я тут столько минусов нахватал, настаивая что все в России должны жить дружно вне зависимости от религии.
Такие закутанные - скорее редкость. Хотя какой то платок на голову - обязательно.