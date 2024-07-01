Муфтий Дагестана выступил за запрет никабов в республике

Лично я против ношения никаба... Это одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против.

О запрете никабов высказался и председатель СК Александр Бастрыкин:

Это задача Госдумы - принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно всё это запретить, - ответил он одному из участников Международного юридического форума.