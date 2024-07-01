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Муфтий Дагестана выступил за запрет никабов в республике

Муфтий Дагестана выступил за запрет никабов в республике

Автор:
01 июля 2024 17:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Дагестан   Сергей Меликов   запрет   муфтий   никаб   
1348
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Он добавил, что не обращает внимание на критиков такого решения.

23 июня в Махачкале и Дербенте произошли страшные теракты, погибли силовики и рядовые граждане.

После этого выступил глава Дагестана Сергей Меликов. В числе прочего, он заявил, что выступает против ношения никабов.

Лично я против ношения никаба... Это одежда, несвойственная для кавказских народов, дает возможность за платками скрываться мужчинам, а женщинам проносить запрещенные предметы. С точки зрения террористической безопасности я тоже против.

О запрете никабов высказался и председатель СК Александр Бастрыкин:

Это задача Госдумы - принять закон, запрещающий то, о чем вы говорите. Там это запрещено, а здесь разрешено. Почему? Я не знаю, я не законодатель. Я с вами согласен, надо срочно всё это запретить, - ответил он одному из участников Международного юридического форума.

Теперь же об этой религиозной одежде высказался и муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев:

Мы будем выносить фетву (богословско-правовое заключение, прим.) о запрете никаба, - заявил он.

А в мае за полный запрет никабов на всей территории России выступил глава СПЧ Валерий Фадеев. Но тогда вопрос пообсуждали и на этом всё закончилось.

А вот видео из Дагестана - местная жительница якобы увидела женщину в никабе и заявила:

Тебя так мама одевала? Ты дагестанка! Ты в Махачкале живёшь!

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   Сергей Меликов   запрет   муфтий   никаб   
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22  комментария
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485
Dupych 57 минут назад
Не вижу проблем с Никабом.
В Дагестане девушкам нельзя в шортах. Нужно уважать их традиции.
В России нельзя в никабах. Нужно уважать наши традиции.
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22k
иванов дмитрий 15 минут назад
как мне сказали в Ингушетии ,
-если бы понты светились , над Кавказом круглый год были бы белые ночи.
Понты бывают разные.
Например заниженнная тонированная приора или толстая золотая цепь и перстень у мужика.
Другой пример понтов поведение в стиле абу-бандит или наоборот показная религиозность. В христианстве такие описаны в библии как фарисеи.
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5k
Василий Афиногенов 20 минут назад
а что не раньше?
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530
ViciousSnake 37 минут назад
Не хило черножопые по камментам волнами говна прошлись. Честно - я в а.уе от такова внезапного наплыва каловых масс.
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17k
Александр Н. 55 минут назад
Хренасе в комментах десант прошелся
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41k
albedo Час назад
Наконец то свое слово сказал и настоящий ислам.
Респект муфтию.
Надоели эти клоуны в балахонах.

- Папа, а что у тебя за шапка на голове?
- Это куфия, сын мой. Она защищает нас в пустыне от невыносимой жары.
- Папа, а что это у тебя за шмотки сверху?
- Это джеллаба. Она защищает нас в пустыне от палящего зноя.
- Папа, а что это у тебя на ногах такая ужасная обувь?
- Это бабуши, сын мой. Они оберегают нас в пустыне от раскалённого песка.
- Папа, а нахера ты всё это носишь осенью во Франкфурте-на-Майне?
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63k
dima423 Час назад
А кто минусит пост то? Сторонники никаба?) Может аргументируете свои минуса?
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44k
Карандаш Час назад
Посмотрел комменты - чурки минусят наотмашь. А последнее видео наглядно показало настоящую дагестанку(настоящую мусульманку) и малолетнюю чурку спорящую с ней.
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878
FlakoBoy Час назад
Черножопые экстремисты минусить кинулись как сучки обосравшиеся
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1k
mik6059 Час назад
Не только в Дагестане, а по всей стране полный запрет! Гдура пусть дальше сопли жуёт. Её пинать надо, чтоб работали на благо страны. А лучше распустить на хрен. Бездельники, халявщики, коррупционеры
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3k
Егор Час назад
Никаб - это вышиванка, только черная.
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11k
Alex Час назад
Черножопые фанатики ох**ли наверно ))
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2k
Corkscrew Час назад
Отлично! В Дагестане процесс пошел - как насчет всей остальной России или в ГД как всегда начнут сопли жевать в угоду чьим-то другим интересам, а не граждан страны?
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42k
АнтонПолднев Час назад
Ну тут нечего добавить. Просто оставлю тут.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3066 постов (3018 в горячем)

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