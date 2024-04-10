FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8640 постов • 1061 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Красноярске силовики проверили нелегальных мигрантов и рассказали им, как можно получить российское гражданство

В Красноярске силовики проверили нелегальных мигрантов и рассказали им, как можно получить российское гражданство

Автор:
10 апреля 2024 18:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   гражданство   иностранцы   контракт   красноярск   мигранты   минобороны   
1100
3
2

Но одного них всё равно ждёт депортация, остальных - штрафы.

Красноярские полицейские устроили рейд на овощебазе, лесоперерабатывающем предприятии и местном заводе. Искали нелегальных мигрантов. После проверки выяснилось, что у нескольких людей не было документов - их забрали в отдел.

В итоге четверо мигрантов отправятся на родину, один иностранец получил штраф в 3 тысячи рублей. Как они работали без документов - тут будут разбираться отдельно.

Заодно силовики рассказали верный способ стать гражданином РФ:

Согласно действующему законодательству, каждый из вас может стать гражданином Российской Федерации, заключив контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы.

Согласился ли кто-то из иностранцев на такое предложение - неизвестно. Но сообщают, что с начала этого года полиция нашла 165 человек с приобретённым гражданством РФ и 10 человек решили подписать контракт с Минобороны.

Варианты получения гражданства России предлагали и депутаты. Например, партия ЛДПР считает, что на российский паспорт могут претендовать только те, кто прожил у нас в стране не менее 10 лет. По мысли парламентариев, чтобы получить вид на жительство потребуется 2 года, а гражданство иностранец сможет оформить лишь через 8 лет. В этот срок власти могут аннулировать ВНЖ за любое правонарушение. Упрощённая система получения гражданства тоже предусмотрена, но для этого мигрант должен отслужить по контракту не менее 2 лет (по действующим нормам - 1 год). Законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   гражданство   иностранцы   контракт   красноярск   мигранты   минобороны   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
Shtoppi 2 часа назад
«Согласно действующему законодательству, каждый из вас может стать гражданином Российской Федерации, заключив контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы.»
-------
они сюда совершенно за другими вещами едут и служба в армии по контракту, тем более во время проведения Россией СВО - куда их могут отправить и где их могут убить, в планы мигрантов явно не входит. им проще сидеть тут на нелегальном положении пока не депортируют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75
ya da 17 минут назад
Ну вы и [мат] , оборотни в погонах!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 18 минут назад
Да, сейчас они разбегутся контракт подписывать. Да вы что, с ума сошли? Для этого они в Россию из кишлаков и аулов приехали? Социальные пособия их интересует, бесплатная медицина и образование. На все остальное нас..ть они хотели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Александр Полчаса назад
Мне стало прям очень интересно - кто из этой кучки согласился? Я свою Родину защищаю, так как сам тут живу и мои дети тут живут и будут жить... А что "новорусские" - готовы ли они защищать страну, где они собираются жить? Или так - как гастролёры? Если временщики - то нахер таких. Пусть на своей родине тусят тогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
С.В. 55 минут назад
если не депортация , то обязательно кастрация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Олег Час назад
мент! Ты-б еще на испанском им доводил информацию! Джамшуты всё сразу поняли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
ПаганецЪ 2 часа назад
Вот ещё придумали - этим обезьянам оружие в руки дать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2776 постов (2728 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

294494



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом
В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.
В России разработан литровый двигатель мощностью 105 л.с.
Набирающие популярность в сообществах
Внутри этих часов - двухметровые пружины. Как это возможно?
Внутри этих часов - двухметровые пружины. Как это возможно?
Один из «фантастической» династии
Один из «фантастической» династии
Потерянный Android-смартфон теперь можно найти даже без интернета (4 фото)
Потерянный Android-смартфон теперь можно найти даже без интернета (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#в мире#факты#интересное#авто аварии#Автовсячина#милота#фильм#подборка
#животные#автомобили#машина#люди#аварии#дети#Россия#позитив#кот#собака
#Прикол#автомир#интересно#история#ДТП#забавно#кино#Реакция#конфликт#улыбнуло
Антидепрессивные советы Антидепрессивные советы В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов В Екатеринбурге силовики нагрянули в торговый центр и устроили проверку документов у мигрантов В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов Власти Петербурга за неделю выявили более 400 мигрантов, подлежащих выдворению Власти Петербурга за неделю выявили более 400 мигрантов, подлежащих выдворению Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в военкомат Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в...

На что жалуетесь?

Вернуться