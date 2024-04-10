В Красноярске силовики проверили нелегальных мигрантов и рассказали им, как можно получить российское гражданство

В итоге четверо мигрантов отправятся на родину, один иностранец получил штраф в 3 тысячи рублей. Как они работали без документов - тут будут разбираться отдельно.

Заодно силовики рассказали верный способ стать гражданином РФ:

Согласно действующему законодательству, каждый из вас может стать гражданином Российской Федерации, заключив контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы.