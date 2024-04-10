В Красноярске силовики проверили нелегальных мигрантов и рассказали им, как можно получить российское гражданство

Но одного них всё равно ждёт депортация, остальных - штрафы.
Красноярские полицейские устроили рейд на овощебазе, лесоперерабатывающем предприятии и местном заводе. Искали нелегальных мигрантов. После проверки выяснилось, что у нескольких людей не было документов - их забрали в отдел.
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В итоге четверо мигрантов отправятся на родину, один иностранец получил штраф в 3 тысячи рублей. Как они работали без документов - тут будут разбираться отдельно.
Заодно силовики рассказали верный способ стать гражданином РФ:
Согласно действующему законодательству, каждый из вас может стать гражданином Российской Федерации, заключив контракт с Министерством обороны для прохождения военной службы.
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Согласился ли кто-то из иностранцев на такое предложение - неизвестно. Но сообщают, что с начала этого года полиция нашла 165 человек с приобретённым гражданством РФ и 10 человек решили подписать контракт с Минобороны.
Варианты получения гражданства России предлагали и депутаты. Например, партия ЛДПР считает, что на российский паспорт могут претендовать только те, кто прожил у нас в стране не менее 10 лет. По мысли парламентариев, чтобы получить вид на жительство потребуется 2 года, а гражданство иностранец сможет оформить лишь через 8 лет. В этот срок власти могут аннулировать ВНЖ за любое правонарушение. Упрощённая система получения гражданства тоже предусмотрена, но для этого мигрант должен отслужить по контракту не менее 2 лет (по действующим нормам - 1 год). Законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму.
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они сюда совершенно за другими вещами едут и служба в армии по контракту, тем более во время проведения Россией СВО - куда их могут отправить и где их могут убить, в планы мигрантов явно не входит. им проще сидеть тут на нелегальном положении пока не депортируют.