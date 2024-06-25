"Утренний кофе в аэропорту сделал своё дело": люди рассказали, из-за чего пропустили свой самолёт

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Оказывается, даже сидя возле гейта, можно опоздать на рейс. Причин для этого много: уснул, был в туалете, не услышал, что сменили зону вылета. В этом посте пользователи поделились причинами, почему их самолёт улетел без них.
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гм.. у меня гости были...они на месяц опоздали..
взяли туда-обратно на одну дату, намереваясь месяц погостить..