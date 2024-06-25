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"Утренний кофе в аэропорту сделал своё дело": люди рассказали, из-за чего пропустили свой самолёт

"Утренний кофе в аэропорту сделал своё дело": люди рассказали, из-за чего пропустили свой самолёт

Автор:
25 июня 2024 10:56
Сообщество : Истории из жизни
Метки: вылет   гейт   истории   опоздал на рейс   проспал самолет   рейс   самолет   
1751
15

Оказывается, даже сидя возле гейта, можно опоздать на рейс. Причин для этого много: уснул, был в туалете, не услышал, что сменили зону вылета. В этом посте пользователи поделились причинами, почему их самолёт улетел без них.

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Метки: вылет   гейт   истории   опоздал на рейс   проспал самолет   рейс   самолет   
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5  комментариев
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13k
Krapiv Час назад
ну что сказать, поделом
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15k
? ? ? 14 минут назад
день-час-минуты...
гм.. у меня гости были...они на месяц опоздали..
взяли туда-обратно на одну дату, намереваясь месяц погостить..
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2k
xannar Час назад
Один товарищ заранее купил дешёвый билет на рейс в 0 с копейками часов. В дату вылета приехал в аэропорт вечером и удивился. Купил новый билет с вылетом через пару дней утром. В день вылета проспал и опоздал на рейс. Пришлось ещё раз платить, в общем с третьей попытки улетел ) Говорит, очень дорого получилось ))
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331
Alexander Час назад
Спасибо за пост! Вы сделали мой день! ))
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1759 постов (1711 в горячем)

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