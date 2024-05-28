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Пилот был против: 12 летнюю девушку с аллергией на арахис высадили из самолета

Пилот был против: 12 летнюю девушку с аллергией на арахис высадили из самолета

Автор:
28 мая 2024 08:53
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: аллергия   арахис   в мире   истории   люди   пилот   самолет   
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Семья Соллом потеряла почти 5 000 фунтов стерлингов (почти 600 тысяч рублей), так как им пришлось в последнюю минуту бронировать билеты у другой авиакомпании и перепланировать жилье. Девочка очень сильно переживала из-за того, что её сняли с рейса.

48-летний Ник Соллом из Великобритании рассказал, что его жену и двоих детей высадили с рейса SunExpress после того, как он попросил экипаж принять во внимание аллергию его 12-летней дочери во время трех с половиной часов полета в Турцию.


Девочку вместе с семьей высадили из самолета в аэропорту Гатвик (Лондон, Англия) после того, как капитан отказался просить пассажиров не есть орехи ради ее безопасности. По словам отца, они потеряли почти 5 000 фунтов стерлингов, так как им пришлось в последнюю минуту бронировать билеты у другой авиакомпании и перепланировать жилье.

"Просто невероятно, что в 2024 году такое может произойти. Просто удивительно", — сказал он.

Инцидент произошел во вторник вечером, 21 мая, когда семья пыталась сесть на рейс SunExpress, на юго-западном побережье Турции. Однако капитан самолета отказался принимать на борт 12-летнюю Рози, у которой аллергия на арахис. Девочка не может находиться рядом с орехами, если у нее возникнет аллергическая реакция, известная как анафилактический шок. По данным Британского общества аллергии и клинической иммунологии, анафилаксия является возможной причиной смерти от 20 до 40 человек в год.


Экипажу самолета было "все равно"

По словам Соллома, проблемы у семьи начались, когда он забронировал билет на самолет, и он не смог найти способа уведомить авиакомпанию об аллергии Рози.

По прибытии в аэропорт мужчина сказал, что на стойке регистрации SunExpress ему сказали, чтобы он сообщил об этом бортпроводникам. На сайте компании было написано следующее: "Как только вы окажетесь на борту, пожалуйста, сообщите нашему бортпроводнику о своей аллергии".

Но бортпроводники, по словам Ника Соллома, не придали этому значения, когда он попросил сделать объявление, чтобы попросить других пассажиров не есть орехи.

"Они просто сказали, что капитан отказался это делать. И он не будет делать никаких объявлений. Это не в его правилах и не в правилах компании", — сказал он.

Капитан заперся в кабине и отдавал приказы через бортпроводников. Тогда мистер Соллом решил, что они сами расскажут об этом пассажирам, и его жена Джорджи обратилась к первым двум рядам. Однако информация уже распространилась благодаря паре, которая сидела позади них и начала рассказывать людям о происходящем. Отец девочки отметил, что все были очень любезны, но потом капитан уловил, что сообщение было донесено другим путем.

"Он просто сказал: "Так, снимаем сумки, выкидываем их". Думаю, в кабине возникла напряженность, потому что нас не усадили. Они просто сказали, что мы должны выйти", — добавил Ник.

Издание отмечает, что Рози до сих пор переживает унижение от того, что ее сняли с рейса и вывели из терминала.

Источник:

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Метки: аллергия   арахис   в мире   истории   люди   пилот   самолет   
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40  комментариев
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1k
Лёха Лёха 2 часа назад
У моего ребёнка аллергия на кошку. Когда мы идëм в гости к кошатникам, он принимает таблетку и видит проходит без осложнений. Мы не выгоняем кошку, не перестаëм общаться с кошатниками, ни ищем крайних и виноватых. Если у нашего ребëнка есть такая своеобразная проблема, нужно её решать самим, а не флагом размахивать
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11k
Zhora 5 секунд назад
У них что, кларитин не продают? И масок после ковида не осталось?
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11k
soar 21 секунду назад
Интересно, кто-нибудь специально изучал механизм возникновения аллергий?
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33k
Kladbische 8 минут назад
Это называется либеральные ценности. Когда человеку внушают что он это пуп земли. Причём такой, что на всех остальных наплевать, главное собственное Я! Неужели сложно не есть орехи всем вокруг? Я же болею, понимаете, Я БОЛЕЮ!
Эта вонючая либеральная повестка развратила умы молодёжи и в нашей стране, им плевать на всё, им все обязаны и должны, дайте им прямо здесь и сейчас что они хотят! На всё остальное плевать! Я же живу, Я же хочу, Мне же надо! И.т.д.
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1k
олег 12 минут назад
Медмаски было бы достаточно .
И был скандал .
квс их отослал.
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913
ssl 23 минуты назад
С такими "нюансами" как она вообще в мир выходит - зачем вообще путешествовать?
"если рядом хоть кто-то ест орехи?"
Семейка явно с приветом. Если есть необходимость ребенку путешествовать и такая ситуация, то у нее должны быть с собой инъекции. и наверно первый класс чтобы ограничить контакт.
А не требование чтобы все вышли из самолета кто ел сегодня орехи. Или какой был план?
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17k
_Tango_ Полчаса назад
Позанудствую. ТС, когда переводишь статьи обращай внимание на нюансы. В английском языке должность главы экипажа называется действительно капитан. В русском же это КВС, командир воздушного судна. Капитанами у нас называют тех, кто ходит на торговых судах. А командирами тех кто плавает на военных кораблях )
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5k
DiS Полчаса назад
У капитана задача довезти пассажиров живыми с возможным комфортом, подстраиваться под какого-то чудика с требованиями не есть что-то не стал и сделал абсолютно правильно!
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14k
Djeff Полчаса назад
Я интроверт. У меня аллергия на людей. Сообщите всем, чтобы они куда-то исчезли...
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9k
Александр Полчаса назад
Есть же противоаллергические пилюли.
Не понял суть недовольства. Семья попросила принять меры - экипаж принял меры.

Билет ну пусть 200 евро, такси, гостиница. Максимум 1200. Похоже кто-то решил подзаработать. К тому же жена и второй ребенок могли полететь сами.
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15k
Artem 39 минут назад
Может там соседка по креслу такая сидела ))
Ссылка coub.com
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3k
Кирилл 45 минут назад
Полностью понимаю пилота. Нафиг ему это надо? Ну сделал бы он это объявление, а кто-то забьет и будет есть орехи и девочка начнет помирать в воздухе. Тем более самейка судя по всему та еще, с нюансами.
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51
Саша 47 минут назад
Я интроверт, так что теперь просить всех выйти на..й из самолёта и лететь одному!
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 56 минут назад
По ходу устроили кипиш на борту вот их и попросили.
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6k
TirAn Час назад
Зачёт пилотам.
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1k
Рома Час назад
- Так. У меня клаустрофобия и я не могу срать с закрытой дверкой туалета. А сру я постоянно. Целый день.
А так как я ещё и стеснительная - то не могу срать при всех , и следовательно , все вон из самолёта : уважайте мою болезнь !
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1k
no. Час назад
какая религия мешает семье носить лекарства с собой?
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11k
vasilykopkov Час назад
П*здят конечно. Скорее всего, они просто устроили скандал на борту, поэтому их вывели из самолёта. Пилот такие объявления конечно не может делать и это правильно - это доставит дискомфорт другим пассажирам.
Приняла бы таблетку Зодака и летела бы спокойно...
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34k
Snork Snorkoff Час назад
Если прям всё так печально, девочка одевает респиратор и сидит в нем, не вынося мозг никому более
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1k
DuckTales Час назад
А аллергия может проявиться когда кто-то рядом ест орехи ? Я просто не в курсе ...
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
Англичане, кули.... тоже считают себя главными на Земле, как и америкосы... Все им всё должны.... Раздули проблему из какой-то куйни... Сели бы спокойно, попросили бы просто по-человечески рядом сидящих, ряд сзади, ряд спереди, не есть арахис. В самолете хорошая вентиляция, дальше ближних рядов уже не будет запаха.
И все, вопрос был бы решен просто, эффективно, по-человечески. Но нет, блть, у нас аллергия, СЛУШАЙТЕ ВСЕ, убирайте арахис весь самолет!!! Вот не понимаю людей, которые перекладывают свои трудности на других в обязательном порядке...
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2379 постов (2337 в горячем)

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