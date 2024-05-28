Пилот был против: 12 летнюю девушку с аллергией на арахис высадили из самолета

Семья Соллом потеряла почти 5 000 фунтов стерлингов (почти 600 тысяч рублей), так как им пришлось в последнюю минуту бронировать билеты у другой авиакомпании и перепланировать жилье. Девочка очень сильно переживала из-за того, что её сняли с рейса.
48-летний Ник Соллом из Великобритании рассказал, что его жену и двоих детей высадили с рейса SunExpress после того, как он попросил экипаж принять во внимание аллергию его 12-летней дочери во время трех с половиной часов полета в Турцию.
Девочку вместе с семьей высадили из самолета в аэропорту Гатвик (Лондон, Англия) после того, как капитан отказался просить пассажиров не есть орехи ради ее безопасности. По словам отца, они потеряли почти 5 000 фунтов стерлингов, так как им пришлось в последнюю минуту бронировать билеты у другой авиакомпании и перепланировать жилье.
"Просто невероятно, что в 2024 году такое может произойти. Просто удивительно", — сказал он.
Инцидент произошел во вторник вечером, 21 мая, когда семья пыталась сесть на рейс SunExpress, на юго-западном побережье Турции. Однако капитан самолета отказался принимать на борт 12-летнюю Рози, у которой аллергия на арахис. Девочка не может находиться рядом с орехами, если у нее возникнет аллергическая реакция, известная как анафилактический шок. По данным Британского общества аллергии и клинической иммунологии, анафилаксия является возможной причиной смерти от 20 до 40 человек в год.
Экипажу самолета было "все равно"
По словам Соллома, проблемы у семьи начались, когда он забронировал билет на самолет, и он не смог найти способа уведомить авиакомпанию об аллергии Рози.
По прибытии в аэропорт мужчина сказал, что на стойке регистрации SunExpress ему сказали, чтобы он сообщил об этом бортпроводникам. На сайте компании было написано следующее: "Как только вы окажетесь на борту, пожалуйста, сообщите нашему бортпроводнику о своей аллергии".
Но бортпроводники, по словам Ника Соллома, не придали этому значения, когда он попросил сделать объявление, чтобы попросить других пассажиров не есть орехи.
"Они просто сказали, что капитан отказался это делать. И он не будет делать никаких объявлений. Это не в его правилах и не в правилах компании", — сказал он.
Капитан заперся в кабине и отдавал приказы через бортпроводников. Тогда мистер Соллом решил, что они сами расскажут об этом пассажирам, и его жена Джорджи обратилась к первым двум рядам. Однако информация уже распространилась благодаря паре, которая сидела позади них и начала рассказывать людям о происходящем. Отец девочки отметил, что все были очень любезны, но потом капитан уловил, что сообщение было донесено другим путем.
"Он просто сказал: "Так, снимаем сумки, выкидываем их". Думаю, в кабине возникла напряженность, потому что нас не усадили. Они просто сказали, что мы должны выйти", — добавил Ник.
Издание отмечает, что Рози до сих пор переживает унижение от того, что ее сняли с рейса и вывели из терминала.
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Эта вонючая либеральная повестка развратила умы молодёжи и в нашей стране, им плевать на всё, им все обязаны и должны, дайте им прямо здесь и сейчас что они хотят! На всё остальное плевать! Я же живу, Я же хочу, Мне же надо! И.т.д.
И был скандал .
квс их отослал.
"если рядом хоть кто-то ест орехи?"
Семейка явно с приветом. Если есть необходимость ребенку путешествовать и такая ситуация, то у нее должны быть с собой инъекции. и наверно первый класс чтобы ограничить контакт.
А не требование чтобы все вышли из самолета кто ел сегодня орехи. Или какой был план?
Не понял суть недовольства. Семья попросила принять меры - экипаж принял меры.
Билет ну пусть 200 евро, такси, гостиница. Максимум 1200. Похоже кто-то решил подзаработать. К тому же жена и второй ребенок могли полететь сами.
Войти в положение человека, помочь ему при такой просьбе- плёвое дело.
А так как я ещё и стеснительная - то не могу срать при всех , и следовательно , все вон из самолёта : уважайте мою болезнь !
Приняла бы таблетку Зодака и летела бы спокойно...
Масла эфирные.
Но на сколько это серьезно?
И все, вопрос был бы решен просто, эффективно, по-человечески. Но нет, блть, у нас аллергия, СЛУШАЙТЕ ВСЕ, убирайте арахис весь самолет!!! Вот не понимаю людей, которые перекладывают свои трудности на других в обязательном порядке...