Пилот был против: 12 летнюю девушку с аллергией на арахис высадили из самолета

По прибытии в аэропорт мужчина сказал, что на стойке регистрации SunExpress ему сказали, чтобы он сообщил об этом бортпроводникам. На сайте компании было написано следующее: "Как только вы окажетесь на борту, пожалуйста, сообщите нашему бортпроводнику о своей аллергии".

Но бортпроводники, по словам Ника Соллома, не придали этому значения, когда он попросил сделать объявление, чтобы попросить других пассажиров не есть орехи.

"Они просто сказали, что капитан отказался это делать. И он не будет делать никаких объявлений. Это не в его правилах и не в правилах компании", — сказал он.

Капитан заперся в кабине и отдавал приказы через бортпроводников. Тогда мистер Соллом решил, что они сами расскажут об этом пассажирам, и его жена Джорджи обратилась к первым двум рядам. Однако информация уже распространилась благодаря паре, которая сидела позади них и начала рассказывать людям о происходящем. Отец девочки отметил, что все были очень любезны, но потом капитан уловил, что сообщение было донесено другим путем.

"Он просто сказал: "Так, снимаем сумки, выкидываем их". Думаю, в кабине возникла напряженность, потому что нас не усадили. Они просто сказали, что мы должны выйти", — добавил Ник.

Издание отмечает, что Рози до сих пор переживает унижение от того, что ее сняли с рейса и вывели из терминала.