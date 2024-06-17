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Мальчика сняли с рейса за отказ пристегнуть ремни

Мальчика сняли с рейса за отказ пристегнуть ремни

Автор:
17 июня 2024 09:24
Сообщество : Путешествия
Метки: Колумбия   безопасность   нарушение   пассажир   правило   рейс   самолёт   
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Рейс 4049 авиакомпании Latam должен был следовать из Санта-Марты в Боготу в Колумбии, но маленький пассажир отказался выполнять инструкции экипажа, что заставило командира воздушного судна отменить взлёт. Со слов очевидцев, мальчик не хотел оставаться на месте и пристегиваться ремнём безопасности.

Ребёнка и его отца попросили покинуть самолёт. Из-за этой перепалки рейс в международном аэропорту имени Симона Боливара был задержан более чем на час.

На видеозаписи разъярённые пассажиры требуют вывести мальчика и призывают персонал "сделать что-нибудь".

Стюардесса объявила: "Уважаемые пассажиры, сообщаем вам, что если инструкции не соблюдаются, мы не можем начать полёт. Сейчас мы ждём, когда пассажиры, нарушившие правила, покинут борт. Мы руководствуемся принципами безопасности".

В конце концов сотрудник аэропорта поднялся на борт и убедил отца покинуть судно. Однако не все одобрили такое решение. Одна женщина защищала мальчика: "У него есть права, это же ребёнок".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Колумбия   безопасность   нарушение   пассажир   правило   рейс   самолёт   
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4  комментария
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3k
Ультратрахуил 48 минут назад
У него есть права, это же ребёнок"(ц)
Ага, право расшибить башку, или сломать себе что нибудь! Давайте дадим детям право, самим выяснять, что такое алкоголь, огонь, электроток, огнестрельное оружие, и прочие травмирующие факторы, ведь они же дети!
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1k
DuckTales 15 минут назад
А ремня мальчику там не выдали ?
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8k
KarabasBarabas Полчаса назад
Долбанутый яжотец с капризным тугосерей
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no. 37 минут назад
если ваш жеребенок не может сидеть смирно, держите его в стойле.
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3034 поста (2863 в горячем)

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