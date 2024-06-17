Мальчика сняли с рейса за отказ пристегнуть ремни

Рейс 4049 авиакомпании Latam должен был следовать из Санта-Марты в Боготу в Колумбии, но маленький пассажир отказался выполнять инструкции экипажа, что заставило командира воздушного судна отменить взлёт. Со слов очевидцев, мальчик не хотел оставаться на месте и пристегиваться ремнём безопасности.
Ребёнка и его отца попросили покинуть самолёт. Из-за этой перепалки рейс в международном аэропорту имени Симона Боливара был задержан более чем на час.
На видеозаписи разъярённые пассажиры требуют вывести мальчика и призывают персонал "сделать что-нибудь".
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Стюардесса объявила: "Уважаемые пассажиры, сообщаем вам, что если инструкции не соблюдаются, мы не можем начать полёт. Сейчас мы ждём, когда пассажиры, нарушившие правила, покинут борт. Мы руководствуемся принципами безопасности".
В конце концов сотрудник аэропорта поднялся на борт и убедил отца покинуть судно. Однако не все одобрили такое решение. Одна женщина защищала мальчика: "У него есть права, это же ребёнок".
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Ага, право расшибить башку, или сломать себе что нибудь! Давайте дадим детям право, самим выяснять, что такое алкоголь, огонь, электроток, огнестрельное оружие, и прочие травмирующие факторы, ведь они же дети!