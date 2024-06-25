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Стая обезьян сбежала из приюта и пыталась "захватить" отделение полиции

Стая обезьян сбежала из приюта и пыталась "захватить" отделение полиции

Автор:
25 июня 2024 08:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Стая обезьян   в мире   животные   новости   отделение полиции   фото   
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Сотрудникам правоохранительных органов пришлось плотно закрыть все окна и двери, чтобы не допустить проникновения приматов в здание.

В популярном туристическом городке Лопбури (Таиланд) обезьяны устроили массовый побег из муниципального приюта для животных, где содержалось более 300 приматов с рынка "Манора", и едва не захватили местный участок полиции.

Около 30 обезьян каким-то образом смогли освободиться из вольеров и оказались на улице курорта, а затем попытались захватить отделение полиции, расположенное неподалёку. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось плотно закрыть все окна и двери, чтобы не допустить проникновения приматов в здание.

После осмотра вольера выяснилось, что животные сделали в заграждении щель шириной примерно 20 сантиметров и сбежали через нее. По словам специалистов, руководил побегом один из вожаков стаи.

Представители власти посоветовали жителям близлежащих районов закрыть свои дома, чтобы обезьяны не смогли там спрятаться, пока их не отловят. До этого времени горожанам рекомендовали сохранять осторожность.

Кстати, многие местные жители подкармливают приматов, однако из-за этого последние настолько обнаглели, что открыто набрасываются на людей, отбирают у них еду, портят имущество и кусают. Весной власти начали устраивать облавы на макак и массово отлавливать особо агрессивные стаи.

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Метки: Видео   Стая обезьян   в мире   животные   новости   отделение полиции   фото   
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1  комментарий
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Ультратрахуил Полчаса назад
В ростовском сизо так же было
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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