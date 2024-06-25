Стая обезьян сбежала из приюта и пыталась "захватить" отделение полиции

В популярном туристическом городке Лопбури (Таиланд) обезьяны устроили массовый побег из муниципального приюта для животных, где содержалось более 300 приматов с рынка "Манора", и едва не захватили местный участок полиции.

Около 30 обезьян каким-то образом смогли освободиться из вольеров и оказались на улице курорта, а затем попытались захватить отделение полиции, расположенное неподалёку. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось плотно закрыть все окна и двери, чтобы не допустить проникновения приматов в здание.

После осмотра вольера выяснилось, что животные сделали в заграждении щель шириной примерно 20 сантиметров и сбежали через нее. По словам специалистов, руководил побегом один из вожаков стаи.