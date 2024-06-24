В Питере накрыли банду девушек, разводивших мужиков на деньги во время свиданий

За полгода они стрясли с любителей романтики около 15 миллионов рублей.
В Санкт-Петербурге задержали целую банду дам, отчаянно «доивших» мужиков на деньги. Строго говоря, женщины были лишь частью этой ОПГ, мужчин там тоже хватало.
Схема была такая: несколько аферистов создавали аккаунты девушек на сайтах знакомств, переписывались с доверчивыми мужиками и организовывали свидания.
Следующая партия мошенников - сами девушки-консуматорши. Они встречались с мужчинами в определённых кафе и разводили х на деньги. Например, просили заказать шампанское и какие-то блюда - всё это стоило в 10-20 раз дороже, чем в обычном заведении.
Это подставное кафе. <...> Кухни нет, так что все, что вы там закажите из еды, вы не получите. Девушка будет брать дорогое шампанское за 7000, по факту ей будут давать лимонад или разбавленный алкоголь. <...> Если ты откажешься платить, то просто так тебе не удастся оттуда уйти. Есть вероятность, что подъедут братки тебя прессовать и запугивать. Меня развели на 15 тысяч, кого-то и на большую сумму, - сообщил один из обманутых посетителей.
В день точка обрабатывала до 25 мужчин. Если кто-то отказывался платить - его начинали прессовать охранники, прямо как в 1990-х. Средняя сумма с каждого бедолаги - 20-30 тысяч рублей. Рекордная сумма с одного клиента - 380 тысяч рублей. Всего же банда проработала полгода и получила около 15 миллионов. Потом в кафе нагрянули силовики.
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В преступной схеме участвовали почти 60 человек. Среди них было несколько девушек 16-17 лет. На данный момент задержано 10 мошенников.
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