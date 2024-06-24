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В Питере накрыли банду девушек, разводивших мужиков на деньги во время свиданий

В Питере накрыли банду девушек, разводивших мужиков на деньги во время свиданий

Автор:
24 июня 2024 18:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   банда   девушки   задержание   консумация   мошенники   
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За полгода они стрясли с любителей романтики около 15 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге задержали целую банду дам, отчаянно «доивших» мужиков на деньги. Строго говоря, женщины были лишь частью этой ОПГ, мужчин там тоже хватало.

Схема была такая: несколько аферистов создавали аккаунты девушек на сайтах знакомств, переписывались с доверчивыми мужиками и организовывали свидания.

Следующая партия мошенников - сами девушки-консуматорши. Они встречались с мужчинами в определённых кафе и разводили х на деньги. Например, просили заказать шампанское и какие-то блюда - всё это стоило в 10-20 раз дороже, чем в обычном заведении.

Это подставное кафе. <...> Кухни нет, так что все, что вы там закажите из еды, вы не получите. Девушка будет брать дорогое шампанское за 7000, по факту ей будут давать лимонад или разбавленный алкоголь. <...> Если ты откажешься платить, то просто так тебе не удастся оттуда уйти. Есть вероятность, что подъедут братки тебя прессовать и запугивать. Меня развели на 15 тысяч, кого-то и на большую сумму, - сообщил один из обманутых посетителей.

В день точка обрабатывала до 25 мужчин. Если кто-то отказывался платить - его начинали прессовать охранники, прямо как в 1990-х. Средняя сумма с каждого бедолаги - 20-30 тысяч рублей. Рекордная сумма с одного клиента - 380 тысяч рублей. Всего же банда проработала полгода и получила около 15 миллионов. Потом в кафе нагрянули силовики.

В преступной схеме участвовали почти 60 человек. Среди них было несколько девушек 16-17 лет. На данный момент задержано 10 мошенников.

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Метки: Видео   банда   девушки   задержание   консумация   мошенники   
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16  комментариев
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5k
Tuskub Час назад
Кста, меня всегда интересовал этот вопрос - приходит парочка (консуматорша и "лох"). Обычно всегда принесут меню и "карту вин"- там цены написаны уже заоблачные или как? Лох, ессно, "не мамонт", но он цены все равно должен видеть? Дальше по заказу - тоже "непонятка" - пьет и жрет девка подставная - кто мешает ему сказать "разделить чек"? Предположим - заказывал он (хотя это не является основанием в отказе от "разделения чека"). Дальше что? Приносят ему чек на 100 тыр. Он говорит - ребяты - вы меня развели, девка сожрала и напила по вашему чеку на 99 тыр и платить я отказываюсь за нее - все вопросы не ко мне. Потом что? Наезды и бородатые без усов ваххабиты? Ответ прост -вызываем полицию, составляем протокол с понятыми и фиксацией всего, чего видно - чек, отсутствие кухни, меню, записываем все паспортные данные ВСЕХ, кто тут находится. Требуем уставные документы на заведение, сертификаты на продукты и бухло. Через полиционера просите (с внесением в протокол вашей просьбы) предоставить закупочные документы и т.д. Потом, вероятно, должен быть суд и вот тут эти доказы будут не лишними. И, с огромной долей вероятности, дже самы слабый лоер развалит всю эту контору на раз-два. Некоторые скажут - да тебя там попытаются тамошние"быки" запугать, будут угрожать увезти в лес и т.п. Ребяты! 90е закончились давно!!...итого - "меня всегда интересовал этот вопрос". Кто пострадал или знает из первых уст (россказни про троюродного брата сестры бабушки соседа - мимо) расскажите - как происходит и почему нельзя поступить, как сказал я?
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2k
Corkscrew 7 минут назад
шаболды - разводилы на романтичных лошарах не плохо так бабла подняли.
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15k
Иван Иваныч 7 минут назад
А зачем бабу тащить в кабак на первом свидании? Или раздельный чек и пох на недовольство шмары.
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64k
Олег 12 минут назад
развод стар как мир. При заказе просишь раздельный счёт и все сливаются, даже кофе не принесут
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43k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Этой схеме лет 20 минимум. Странно, что кто-то до сих пор ведётся, когда приходит в незнакомое кафе и видит там блюда по космической цене. Я даже репортаж по ТВ видел как в СПБ таких ловили, так что "официанты" и "массовка" через окно в цокольном этаже пытались удрать от приехавших на вызов ППС, когда очередной нетерпила сказал что ничего платить не будет и вызвал милицию.
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1k
Vustinii Полчаса назад
Писдешь
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1k
Tevet Полчаса назад
как им не стыдно
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14k
hunter 42 минуты назад
а например пойти пассать в туалет и потом незаметно слиться)?
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9k
Тяжолый Орк Час назад
15 млн, 6 месяцев, 60 человек... ~41 тыс. рублей в месяц на лапу. Оно того стоило?
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17k
Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3037 постов (2988 в горячем)

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