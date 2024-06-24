В Питере накрыли банду девушек, разводивших мужиков на деньги во время свиданий

В Санкт-Петербурге задержали целую банду дам, отчаянно «доивших» мужиков на деньги. Строго говоря, женщины были лишь частью этой ОПГ, мужчин там тоже хватало.

Схема была такая: несколько аферистов создавали аккаунты девушек на сайтах знакомств, переписывались с доверчивыми мужиками и организовывали свидания.

Следующая партия мошенников - сами девушки-консуматорши. Они встречались с мужчинами в определённых кафе и разводили х на деньги. Например, просили заказать шампанское и какие-то блюда - всё это стоило в 10-20 раз дороже, чем в обычном заведении.