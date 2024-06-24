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Раскрыты шокирующие масштабы крупнейшей мусорной свалки в океане

Раскрыты шокирующие масштабы крупнейшей мусорной свалки в океане

Автор:
24 июня 2024 12:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   гора мусора   загрязнение океанов   загрязнение среды   свалка   свалка мусора   уборка мусора   экология   
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Снимки, обнародованные некоммерческой организацией Ocean Cleanup, демонстрируют шокирующие масштабы Большого тихоокеанского мусорного пятна, самой большой в мире мусорной свалки на воде.


Площадь Большого тихоокеанского мусорного пятна составляет 1,6 млн квадратных километров. Эта огромная мусорная куча содержит 100 000 тонн выброшенных предметов, включая бытовую технику, игрушки и рыболовное снаряжение. Большинство отходов поступает из развитых стран, таких как Китай, Япония, Корея и США.



Мусорное пятно, впервые обнаруженное в 1997 году, с тех пор быстро росло, угрожая морской жизни и вызывая выбросы микропластика в атмосферу.


В 2019 году некоммерческая организация Ocean Cleanup запустила проект стоимостью 189 миллионов долларов, чтобы удалить мусор из океана за следующие 10 лет. Их революционная технология, известная как System 3, безопасно извлекает мусор, не причиняя вреда морским обитателям.


Машина System 3 собирает весь пластик в нечто похожее на большой мешок, оставляя при этом рыб невредимыми. Система разработана таким образом, чтобы при сборе мусора не вредить морским обитателям. Специальный звук отпугивает их, также есть специальные отверстия — пути отхода для случайно попавшей внутрь вместе с мусором живности.


Проект Ocean Cleanup был придуман и основан аквалангистом Бояном Слатом. Его крайне удручало то, что в водах Средиземного моря «пластика больше, чем рыбы». По словам главы Ocean Cleanup Маттиаса Эггера, проект направлен на то, чтобы «убрать мусор из океана, пока это еще возможно, и предотвратить экологическую бомбу замедленного действия».


Эггер подчеркнул, что 80% мусора в пятне — это выброшенное рыболовное снаряжение. Несмотря на распространенное мнение, что загрязнение пластиком исходит в основном из развивающихся стран, Ocean Cleanup обнаружила, что основным источником является развитый мир.


Эггер также предупредил об опасности частиц микропластика, образующихся в результате разложения мусора: «Они вездесущи и представляют серьезную угрозу для морской жизни, здоровья человека и экосистем".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   гора мусора   загрязнение океанов   загрязнение среды   свалка   свалка мусора   уборка мусора   экология   
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5  комментариев
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13k
Дмитрий 46 минут назад
Во первых честь и хвала этим людям, которые убирают мусор в океане. А во вторых: как же человеки засрали свою планету!
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4k
poбт Полчаса назад
су'ка зае*бали своим мусорным пятном
где б*лядь оно покажи?
"Снимки, обнародованные некоммерческой организацией Ocean Cleanup"
где б*лядь они обнародованы, почему их тут нет?
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1k
FreelancerND 39 минут назад
Только они забыли упомянуть что это "мусорное пятно" уже стало своей отдельной экосистемой, причем весьма обширно застеленной самыми разнообразными видами?
Не, срать мусором плохо, кто ж спорит, но естественные природные процессы все встроят в себя.
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11k
MUZSER 43 минуты назад
Человечество такое человечество
Мы ищем воду на Марсе и засераем свои океаны.
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6k
Денис 44 минуты назад
Надеюсь им хватит сил и финансирования для продолжения этого проекта.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1909 постов (1825 в горячем)

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