Раскрыты шокирующие масштабы крупнейшей мусорной свалки в океане

Снимки, обнародованные некоммерческой организацией Ocean Cleanup, демонстрируют шокирующие масштабы Большого тихоокеанского мусорного пятна, самой большой в мире мусорной свалки на воде.
Площадь Большого тихоокеанского мусорного пятна составляет 1,6 млн квадратных километров. Эта огромная мусорная куча содержит 100 000 тонн выброшенных предметов, включая бытовую технику, игрушки и рыболовное снаряжение. Большинство отходов поступает из развитых стран, таких как Китай, Япония, Корея и США.
Мусорное пятно, впервые обнаруженное в 1997 году, с тех пор быстро росло, угрожая морской жизни и вызывая выбросы микропластика в атмосферу.
В 2019 году некоммерческая организация Ocean Cleanup запустила проект стоимостью 189 миллионов долларов, чтобы удалить мусор из океана за следующие 10 лет. Их революционная технология, известная как System 3, безопасно извлекает мусор, не причиняя вреда морским обитателям.
Машина System 3 собирает весь пластик в нечто похожее на большой мешок, оставляя при этом рыб невредимыми. Система разработана таким образом, чтобы при сборе мусора не вредить морским обитателям. Специальный звук отпугивает их, также есть специальные отверстия — пути отхода для случайно попавшей внутрь вместе с мусором живности.
Проект Ocean Cleanup был придуман и основан аквалангистом Бояном Слатом. Его крайне удручало то, что в водах Средиземного моря «пластика больше, чем рыбы». По словам главы Ocean Cleanup Маттиаса Эггера, проект направлен на то, чтобы «убрать мусор из океана, пока это еще возможно, и предотвратить экологическую бомбу замедленного действия».
Эггер подчеркнул, что 80% мусора в пятне — это выброшенное рыболовное снаряжение. Несмотря на распространенное мнение, что загрязнение пластиком исходит в основном из развивающихся стран, Ocean Cleanup обнаружила, что основным источником является развитый мир.
Эггер также предупредил об опасности частиц микропластика, образующихся в результате разложения мусора: «Они вездесущи и представляют серьезную угрозу для морской жизни, здоровья человека и экосистем".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Снимки, обнародованные некоммерческой организацией Ocean Cleanup"
где б*лядь они обнародованы, почему их тут нет?
Не, срать мусором плохо, кто ж спорит, но естественные природные процессы все встроят в себя.