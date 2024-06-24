Раскрыты шокирующие масштабы крупнейшей мусорной свалки в океане

Проект Ocean Cleanup был придуман и основан аквалангистом Бояном Слатом. Его крайне удручало то, что в водах Средиземного моря «пластика больше, чем рыбы». По словам главы Ocean Cleanup Маттиаса Эггера, проект направлен на то, чтобы «убрать мусор из океана, пока это еще возможно, и предотвратить экологическую бомбу замедленного действия».