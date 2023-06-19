У берегов Балаклавы вода окрасилась в кислотно-зелёный цвет

Заместитель губернатора Севастополя подозревает, что причиной этого ЧП мог стать краситель, который используют для проверки утечки из канализационной трубы. Также среди предположений фигурирует диверсия.
Море у Балаклавы стало ярко-зелёным. Неестественного цвета вода вызвала опасение у жителей города и туристов.
В соцсетях появляются фото и видео непривычно яркого моря и выдвигаются самые разные версии причин этого явления. Т.к. зеленое пятно нрастеклось в районе выхода канализационных стоков у берегов Балаклавы, многие предположили, что именно утечка канализации вызвала такой эффект.
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Кстати, эту причину сначала предположил и и.о. губернатора Севастополя Евгений Горлов. Правда, такой раствор в службах водоканала в Севастополе не используется.
На место ЧП выехали специалисты природоохранной организации, Следственного комитета и прокуратуры. Экологи взяли пробы воды, кроме этого провели проверку всех люков и системы канализационных стоков, но нарушений не обнаружено.
И.о. губернатора Горлов сообщил, что по результатам промежуточной проверки угрозы для окружающей среды нет, а случившееся - "какие-то хулиганские выходки либо провокация со стороны третьих лиц, чтобы дестабилизировать нормальное настроение жителей нашего города".
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А как безвредную краску видно это деверсия.
Почти каждый год привозим с побережья краснодарского края и из Крыма ротовирус.
Если день-два то ещё терпимо.
А некоторые по недели мучаются.
Пусть ставят или нормальные очистные или выводят далеко от берега трубы. Сейчас эти старые советские трубы все дырах. На побережье КК так вообще нельзя купаться рядом с местом впадения мелкой речки в море. Местные эти речки используют как сток.
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Слава богу есть на кого свалить.В своём глазу бревна не видно.