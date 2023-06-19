У берегов Балаклавы вода окрасилась в кислотно-зелёный цвет

На место ЧП выехали специалисты природоохранной организации, Следственного комитета и прокуратуры. Экологи взяли пробы воды, кроме этого провели проверку всех люков и системы канализационных стоков, но нарушений не обнаружено.

И.о. губернатора Горлов сообщил, что по результатам промежуточной проверки угрозы для окружающей среды нет, а случившееся - "какие-то хулиганские выходки либо провокация со стороны третьих лиц, чтобы дестабилизировать нормальное настроение жителей нашего города".