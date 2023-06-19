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У берегов Балаклавы вода окрасилась в кислотно-зелёный цвет

У берегов Балаклавы вода окрасилась в кислотно-зелёный цвет

Автор:
19 июня 2023 11:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Видео   Крым   балаклава   вода   вода окрасилась   море   хулиганство   экология   
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Заместитель губернатора Севастополя подозревает, что причиной этого ЧП мог стать краситель, который используют для проверки утечки из канализационной трубы. Также среди предположений фигурирует диверсия.

Море у Балаклавы стало ярко-зелёным. Неестественного цвета вода вызвала опасение у жителей города и туристов.


В соцсетях появляются фото и видео непривычно яркого моря и выдвигаются самые разные версии причин этого явления. Т.к. зеленое пятно нрастеклось в районе выхода канализационных стоков у берегов Балаклавы, многие предположили, что именно утечка канализации вызвала такой эффект.


Кстати, эту причину сначала предположил и и.о. губернатора Севастополя Евгений Горлов. Правда, такой раствор в службах водоканала в Севастополе не используется.


На место ЧП выехали специалисты природоохранной организации, Следственного комитета и прокуратуры. Экологи взяли пробы воды, кроме этого провели проверку всех люков и системы канализационных стоков, но нарушений не обнаружено.


И.о. губернатора Горлов сообщил, что по результатам промежуточной проверки угрозы для окружающей среды нет, а случившееся - "какие-то хулиганские выходки либо провокация со стороны третьих лиц, чтобы дестабилизировать нормальное настроение жителей нашего города".


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Метки: Ynews   Видео   Крым   балаклава   вода   вода окрасилась   море   хулиганство   экология   
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10  комментариев
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523
Дмитрий 59 минут назад
Кто-то бросил брикет флюоресцента от авиационного спасжилета. Безобидная фигня для того, чтоб приводнившегося летчика было проще заметить. В детстве развлекались на сплавах такими. Раздули, блин, слона...
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3k
VPJ 12 минут назад
"Диверсия" это то, что 19.06.2023 в 12-10 (примерно) опять дождь смывающий почти все настроение. Сегодня с грозой. Дожди уже полторы недели. Давненько такой паскудной погодки не было.
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7k
Алекс. К. Полчаса назад
Зелёная краска используется не в канализации , а в теплосетях для обнаружения утечки . Абсолютно безвредна .
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1k
Дмитрий Носов 2 часа назад
Если кто-то из туристов искупается в этой воде он станет Джокером?))
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4k
Денис 2 часа назад
Т.е. когда дерьмо плавает, но его особо не видно это нормально.
А как безвредную краску видно это деверсия.
Почти каждый год привозим с побережья краснодарского края и из Крыма ротовирус.
Если день-два то ещё терпимо.
А некоторые по недели мучаются.

Пусть ставят или нормальные очистные или выводят далеко от берега трубы. Сейчас эти старые советские трубы все дырах. На побережье КК так вообще нельзя купаться рядом с местом впадения мелкой речки в море. Местные эти речки используют как сток.
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3k
Капитошка 2 часа назад
Также среди предположений фигурирует диверсия
*******
Слава богу есть на кого свалить.В своём глазу бревна не видно.
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