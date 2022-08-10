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Вреднее, чем заявлено: Toyota призналась 20-летней фальсификации данных об уровне выбросов

Вреднее, чем заявлено: Toyota призналась 20-летней фальсификации данных об уровне выбросов

Автор:
10 августа 2022 10:46
Сообщество : Автомир
Метки: Hino Motors   Toyota   Ynews   выбросы   расследование   фальсификация   экология   
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Оказывается, компания Hino Motors фальсифицировала данные о выбросах от своих машин на протяжение долгого времени. И всё ради того, чтобы соответствовать экологическим нормам.

Еще в марте нынешнего года Hino Motors сообщила, что в отчётах о четырех видах моторов нашли нарушения. Испытания этой техники проводились с 2016 года, и оказалось, что она не такая безвредная, как свидетельствовали данные. После этого следственный комитет выяснил, что случаи мошенничества с фальсификацией результатов исследований случались с раньше. Первые подделки данных нашли в отчетах, датированных 2003 годом.


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Таким образом, практически 20 лет Toyota скрывала истинное положение вещей. Согласно отчету о расследовании, мошенничество связано с плохим руководством организации, сообщает Financial Times. Глава Toyota Акио Тойода назвал эту ситуацию с фальсификацией предательством со стороны Hino Motors. Теперь компании придётся отозвать более 67 тысяч машин.


При этом, обвинять всю компанию целиком не стоит - согласно отчетам Следственного комитета основная ответственность за фальсификацию лежит на отделе по разработке силовых агрегатов. Отмечается, что недостоверные данные были нужны, чтобы соответствовать нормам выбросов.


Из-за этого мошенничества Hino Motors уже лишилась 628 миллионов долларов в завершившемся в марте финансовом году — и это рекордная потеря в истории компании. Что же будет сейчас, и вовсе не ясно.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Hino Motors   Toyota   Ynews   выбросы   расследование   фальсификация   экология   
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5  комментариев
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4k
Copycat 12 минут назад
И все равно я считаю что проблема мусорного загрязнения стоит острей

но её решать совершенно не торопятся по тому что эти псевдо-защитники природы лучше стрясут бабла с компании чем:
- строить заводы по переработке мусора
- искать пути повторно использовать сырье и делать из него полезыне вещи
- проводить пропаганду среди людей о том что стоит сортировать мусор, стараться меньше покупать расходуемых вещей и больше думать о многоразовых вещах
- пресовать корпорации что бы старались вводить единные стандарты переходников, разъемов и пр. что бы сократить производство и потребление вещей которые в сущности моли бы быть ненужны

ну я думаю тут они даже не думают) так сказать
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12k
gavrosh Минуту назад
Все эти нормы одно большое кидалово, бабло стрич...
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5
Андрей Л Полчаса назад
Ремень безопастности пристегнут? Стекла не затонированы? Перегара нет? Проезжайте!
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60k
Александр Ломовицкий 36 минут назад
с 2015 по 2022 общая прибыль Хино моторс составила 105,8 млрд евро потеря 628 миллионов конечно удар по карману но врятли компания заметит .
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5k
Бу 41 минуту назад
ха ха
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