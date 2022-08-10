Вреднее, чем заявлено: Toyota призналась 20-летней фальсификации данных об уровне выбросов

Оказывается, компания Hino Motors фальсифицировала данные о выбросах от своих машин на протяжение долгого времени. И всё ради того, чтобы соответствовать экологическим нормам.
Еще в марте нынешнего года Hino Motors сообщила, что в отчётах о четырех видах моторов нашли нарушения. Испытания этой техники проводились с 2016 года, и оказалось, что она не такая безвредная, как свидетельствовали данные. После этого следственный комитет выяснил, что случаи мошенничества с фальсификацией результатов исследований случались с раньше. Первые подделки данных нашли в отчетах, датированных 2003 годом.
Таким образом, практически 20 лет Toyota скрывала истинное положение вещей. Согласно отчету о расследовании, мошенничество связано с плохим руководством организации, сообщает Financial Times. Глава Toyota Акио Тойода назвал эту ситуацию с фальсификацией предательством со стороны Hino Motors. Теперь компании придётся отозвать более 67 тысяч машин.
При этом, обвинять всю компанию целиком не стоит - согласно отчетам Следственного комитета основная ответственность за фальсификацию лежит на отделе по разработке силовых агрегатов. Отмечается, что недостоверные данные были нужны, чтобы соответствовать нормам выбросов.
Из-за этого мошенничества Hino Motors уже лишилась 628 миллионов долларов в завершившемся в марте финансовом году — и это рекордная потеря в истории компании. Что же будет сейчас, и вовсе не ясно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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но её решать совершенно не торопятся по тому что эти псевдо-защитники природы лучше стрясут бабла с компании чем:
- строить заводы по переработке мусора
- искать пути повторно использовать сырье и делать из него полезыне вещи
- проводить пропаганду среди людей о том что стоит сортировать мусор, стараться меньше покупать расходуемых вещей и больше думать о многоразовых вещах
- пресовать корпорации что бы старались вводить единные стандарты переходников, разъемов и пр. что бы сократить производство и потребление вещей которые в сущности моли бы быть ненужны
ну я думаю тут они даже не думают) так сказать