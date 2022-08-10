Вреднее, чем заявлено: Toyota призналась 20-летней фальсификации данных об уровне выбросов

При этом, обвинять всю компанию целиком не стоит - согласно отчетам Следственного комитета основная ответственность за фальсификацию лежит на отделе по разработке силовых агрегатов. Отмечается, что недостоверные данные были нужны, чтобы соответствовать нормам выбросов.

Из-за этого мошенничества Hino Motors уже лишилась 628 миллионов долларов в завершившемся в марте финансовом году — и это рекордная потеря в истории компании. Что же будет сейчас, и вовсе не ясно.