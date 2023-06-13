В Иркутской области пьяный капитан доверил управление танкера помощнику - тот наехал на стоявшее судно

Один из танкеров стоял на ремонте в порту на реке Лена, а второй перевозил 832 тонны бензина, часть которого попала в воду. В Киренском районе введён режим ЧС.
Инцидент произошел 12 июня в районе Алексеевска Киренского района. Танкера ТР-900 «Ерофей Хабаровск», перевозивший бензин, наехал на стоявшее на ремонте другое судно.
Источник:
В результате столкновения лопнула цистерна, в которой находилось 138 тонны горючего. Часть его попала в реку - какое именно количество, не сообщается, но, видимо, его было достаточно для введения в области режима ЧС, хотя сначала губернатор региона Игорь Кобзев сообщил о предпринимаемых мерах: в частности, экипаж сразу же занялся перекачкой бензина в неповрежденную емкость, а также установил вокруг судна боновое ограждение. Для этого использовали 300 кг сорбента.
Но т.к. река является судоходной и внизу по течению находятся населённые пункты, местные власти стали проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки.
В связи с аварией проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и ст. 246 УК РФ о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.
По результатам проверки выяснилось, что капитан танкера был пьян, а потому "дал порулить" своему помощнику, который наехал на другое судно. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Также стало известно, что в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн АИ-92, и сейчас нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов. По поручению губернатора области в них созданы рабочие группы, которые будут информировать население о запрете использования воды из реки.
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
что въехал в неподвижное препятствие