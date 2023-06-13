FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 350 постов • 24 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Иркутской области пьяный капитан доверил управление танкера помощнику - тот наехал на стоявшее судно

В Иркутской области пьяный капитан доверил управление танкера помощнику - тот наехал на стоявшее судно

Автор:
13 июня 2023 07:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Иркутская область   бензин   видео   режим чс   столкнулись   танкер   экология   
1913
2
1

Один из танкеров стоял на ремонте в порту на реке Лена, а второй перевозил 832 тонны бензина, часть которого попала в воду. В Киренском районе введён режим ЧС.

Инцидент произошел 12 июня в районе Алексеевска Киренского района. Танкера ТР-900 «Ерофей Хабаровск», перевозивший бензин, наехал на стоявшее на ремонте другое судно.


В результате столкновения лопнула цистерна, в которой находилось 138 тонны горючего. Часть его попала в реку - какое именно количество, не сообщается, но, видимо, его было достаточно для введения в области режима ЧС, хотя сначала губернатор региона Игорь Кобзев сообщил о предпринимаемых мерах: в частности, экипаж сразу же занялся перекачкой бензина в неповрежденную емкость, а также установил вокруг судна боновое ограждение. Для этого использовали 300 кг сорбента.


Но т.к. река является судоходной и внизу по течению находятся населённые пункты, местные власти стали проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки.


В связи с аварией проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и ст. 246 УК РФ о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.


По результатам проверки выяснилось, что капитан танкера был пьян, а потому "дал порулить" своему помощнику, который наехал на другое судно. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Также стало известно, что в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн АИ-92, и сейчас нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов. По поручению губернатора области в них созданы рабочие группы, которые будут информировать население о запрете использования воды из реки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Ynews   Иркутская область   бензин   видео   режим чс   столкнулись   танкер   экология   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Женя 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений Д Час назад
Видно что тоже и помощник был в каком то измененном сознании,
что въехал в неподвижное препятствие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
котегRUS 2 часа назад
жаль что никто озвучку не слышит к этому видео...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Юрий 3 часа назад
"Танкер... наехал на стоявшее на ремонте другое судно." - капитан с помощником отмечали день речного флота?

Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

127308



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#новости#машина#аварии#Россия#факты#позитив#подборка#Германия
#в мире#история#СССР#интересно#ДТП#животные#Ynews#Приколы#интересное#ученые
#люди#автомобили#автомир#кино#авто аварии#картинки#дети#Прикол#фильм
Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца Из 526 антенн: в России построили уникальный объект для изучения Солнца В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться