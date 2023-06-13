В Иркутской области пьяный капитан доверил управление танкера помощнику - тот наехал на стоявшее судно

Но т.к. река является судоходной и внизу по течению находятся населённые пункты, местные власти стали проводят работу, чтобы не допустить забор воды из реки.





В связи с аварией проводится доследственная проверка по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса РФ: ч. 1 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта и ст. 246 УК РФ о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.





По результатам проверки выяснилось, что капитан танкера был пьян, а потому "дал порулить" своему помощнику, который наехал на другое судно. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. Также стало известно, что в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн АИ-92, и сейчас нефтяное пятно прошло ряд населенных пунктов. По поручению губернатора области в них созданы рабочие группы, которые будут информировать население о запрете использования воды из реки.