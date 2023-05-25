Американец заменил туалетную бумагу на листья и советует следовать его примеру

Робин Гринфилд, 36-летний житель Эшвилла (США), уже пять лет использует вместо туалетной бумаги листья растения Plectranthus ciliatus (плектрантуса реснитчатого или шпороцветника). По его словам, они имеют идеальный размер и правильную текстуру, а главное — это экологично и совершенно бесплатно.
Мужчина утверждает, что листья шпороцветника «блестяще справляются со своей задачей», сэкономили ему целое состояние и позволяют «быть добрее к планете». Он перестал покупать рулоны туалетной бумаги и бумажных полотенец в 2013 году, обходясь обычными салфетками, которых обычно много остаётся, если покупать еду навынос, или тканевыми салфетками.
Но пять лет назад Робин понял, что правильно подобранные листья растений — гораздо более экологичная замена, выбрал листья шпороцветника и полностью переключился на них. Он считает, что сэкономил уже тысячи долларов. И теперь надеется, что и другие последуют его примеру.
Потребление туалетной бумаги способствует вырубке лесов и массовому использованию ископаемого топлива в транспорте. Поэтому призыв выращивать собственные растения дома и находить альтернативы потребительству как никогда актуален.
В целом идея довольно проста. В настоящее время мы полностью зависим от корпораций, которые зарабатывают миллионы, уничтожая планету. Ископаемое топливо и крупные фабрики наносят планете большой урон, а выращивать собственную туалетную бумагу весело и экологично. Американец в среднем тратит 11 198 долларов на туалетную бумагу в течение своей жизни, так что это также огромная финансовая выгода.
Листья очень мягкие, выдерживают давление и не ломаются, к тому же обладают естественным мятным ароматом. Растение легко выращивать, и оно принципиально не нанесет никакого вреда окружающей среде!
Некоммерческая кампания Робина предоставляет черенки растения тем, кто хочет попробовать его метод «выращивания туалетной бумаги». Эколог-предприниматель ездит с туром по стране, рассказывая о том, как это здорово и выгодно — завести у себя дома такое полезное растение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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- США!
- А! Ну, я и говорю - прогрессивная инновация!
- Ха-ха, Джон !!! зачем тебе эти огрызки от кукурузы ?
- Завтра мы с тобой про это поговорим.
"После долговременных и любопытных опытов я изобрел особый способ подтираться, – отвечал Гаргантюа, – самый, можно сказать, королевский, самый благородный, самый лучший и самый удобный из всех, какие я знаю.
Как-то раз я подтерся бархатной полумаской одной из придворных дам и нашел, что это недурно, – прикосновение мягкой материи к заднепроходному отверстию доставило мне наслаждение неизъяснимое. В другой раз – шапочкой одной из помянутых дам,– ощущение было то же самое. Затем шейным платком. Затем атласными наушниками, но к ним, оказывается, была прицеплена уйма этих поганых золотых шариков, и они мне все седалище ободрали. Боль прошла только после того, как я подтерся шляпой пажа, украшенной перьями на швейцарский манер.
Затем как-то раз я присел под кустик и подтерся мартовской кошкой, попавшейся мне под руку, но она мне расцарапала своими когтями всю промежность.
Подтирался я еще шалфеем, укропом, анисом, майораном, розами, тыквенной ботвой, свекольной ботвой, капустными и виноградными листьями, проскурняком, диванкой, от которой краснеет зад, латуком, листьями шпината.
Затем я подтирался простынями, одеялами, занавесками, подушками, скатертями, дорожками, тряпочками для пыли, салфетками, носовыми платками, пеньюарами. Все это доставляло мне больше удовольствия, нежели получает чесоточный, когда его скребут.
Я подтирался сеном, соломой, паклей, волосом, шерстью, бумагой.
Потом я еще подтирался, – продолжал Гаргантюа, – головной повязкой, думкой, туфлей, охотничьей сумкой, корзинкой, но все это была, доложу я вам, прескверная подтирка! Наконец шляпами. Надобно вам знать, что есть шляпы гладкие, есть шерстистые, есть ворсистые, есть шелковистые, есть атласистые. Лучше других шерстистые – кишечные извержения отлично ими отчищаются.
Подтирался я еще курицей, петухом, цыпленком, телячьей шкурой, зайцем, голубем, бакланом.
В заключение, однако ж, я должен сказать следующее: лучшая в мире подтирка – это пушистый гусенок, уверяю вас, – только когда вы просовываете его себе между ног, то держите его за голову. Вашему отверстию в это время бывает необыкновенно приятно, во-первых, потому, что пух у гусенка нежный, а во-вторых, потому, что сам гусенок тепленький, и это тепло через задний проход и кишечник без труда проникает в область сердца и мозга. И напрасно вы думаете, будто всем своим блаженством в Елисейских полях герои и полубоги обязаны амброзии и нектару, как тут у нас болтают старухи. По-моему, все дело в том, что они подтираются гусятами…"
Только есть подозрение, что листья так быстро не растут