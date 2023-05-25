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Американец заменил туалетную бумагу на листья и советует следовать его примеру

Американец заменил туалетную бумагу на листья и советует следовать его примеру

Автор:
25 мая 2023 13:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   жизнь в сша   замена   и такое бывает   предприниматель   туалетная бумага   эколог   экология   
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Робин Гринфилд, 36-летний житель Эшвилла (США), уже пять лет использует вместо туалетной бумаги листья растения Plectranthus ciliatus (плектрантуса реснитчатого или шпороцветника). По его словам, они имеют идеальный размер и правильную текстуру, а главное — это экологично и совершенно бесплатно.

Мужчина утверждает, что листья шпороцветника «блестяще справляются со своей задачей», сэкономили ему целое состояние и позволяют «быть добрее к планете». Он перестал покупать рулоны туалетной бумаги и бумажных полотенец в 2013 году, обходясь обычными салфетками, которых обычно много остаётся, если покупать еду навынос, или тканевыми салфетками.


Но пять лет назад Робин понял, что правильно подобранные листья растений — гораздо более экологичная замена, выбрал листья шпороцветника и полностью переключился на них. Он считает, что сэкономил уже тысячи долларов. И теперь надеется, что и другие последуют его примеру.


Потребление туалетной бумаги способствует вырубке лесов и массовому использованию ископаемого топлива в транспорте. Поэтому призыв выращивать собственные растения дома и находить альтернативы потребительству как никогда актуален.



В целом идея довольно проста. В настоящее время мы полностью зависим от корпораций, которые зарабатывают миллионы, уничтожая планету. Ископаемое топливо и крупные фабрики наносят планете большой урон, а выращивать собственную туалетную бумагу весело и экологично. Американец в среднем тратит 11 198 долларов на туалетную бумагу в течение своей жизни, так что это также огромная финансовая выгода.



Листья очень мягкие, выдерживают давление и не ломаются, к тому же обладают естественным мятным ароматом. Растение легко выращивать, и оно принципиально не нанесет никакого вреда окружающей среде!


Некоммерческая кампания Робина предоставляет черенки растения тем, кто хочет попробовать его метод «выращивания туалетной бумаги». Эколог-предприниматель ездит с туром по стране, рассказывая о том, как это здорово и выгодно — завести у себя дома такое полезное растение.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   жизнь в сша   замена   и такое бывает   предприниматель   туалетная бумага   эколог   экология   
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16  комментариев
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9k
Борис Карабанов 39 минут назад
- Слыхал, листьями, лопушками подтираются!
- Ну, дык, отсталый нищий "совок", чего с них взять?
- США!
- А! Ну, я и говорю - прогрессивная инновация!
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582
ZeroCross.ru 2 минуты назад
Вестерн. Юг.
- Ха-ха, Джон !!! зачем тебе эти огрызки от кукурузы ?
- Завтра мы с тобой про это поговорим.
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1k
Max 3 минуты назад
Все давно уже придумано. Отрывок из Гаргантюа и Пантагрюэль.:
"После долговременных и любопытных опытов я изобрел особый способ подтираться, – отвечал Гаргантюа, – самый, можно сказать, королевский, самый благородный, самый лучший и самый удобный из всех, какие я знаю.
Как-то раз я подтерся бархатной полумаской одной из придворных дам и нашел, что это недурно, – прикосновение мягкой материи к заднепроходному отверстию доставило мне наслаждение неизъяснимое. В другой раз – шапочкой одной из помянутых дам,– ощущение было то же самое. Затем шейным платком. Затем атласными наушниками, но к ним, оказывается, была прицеплена уйма этих поганых золотых шариков, и они мне все седалище ободрали. Боль прошла только после того, как я подтерся шляпой пажа, украшенной перьями на швейцарский манер.
Затем как-то раз я присел под кустик и подтерся мартовской кошкой, попавшейся мне под руку, но она мне расцарапала своими когтями всю промежность.
Подтирался я еще шалфеем, укропом, анисом, майораном, розами, тыквенной ботвой, свекольной ботвой, капустными и виноградными листьями, проскурняком, диванкой, от которой краснеет зад, латуком, листьями шпината.
Затем я подтирался простынями, одеялами, занавесками, подушками, скатертями, дорожками, тряпочками для пыли, салфетками, носовыми платками, пеньюарами. Все это доставляло мне больше удовольствия, нежели получает чесоточный, когда его скребут.
Я подтирался сеном, соломой, паклей, волосом, шерстью, бумагой.
Потом я еще подтирался, – продолжал Гаргантюа, – головной повязкой, думкой, туфлей, охотничьей сумкой, корзинкой, но все это была, доложу я вам, прескверная подтирка! Наконец шляпами. Надобно вам знать, что есть шляпы гладкие, есть шерстистые, есть ворсистые, есть шелковистые, есть атласистые. Лучше других шерстистые – кишечные извержения отлично ими отчищаются.
Подтирался я еще курицей, петухом, цыпленком, телячьей шкурой, зайцем, голубем, бакланом.
В заключение, однако ж, я должен сказать следующее: лучшая в мире подтирка – это пушистый гусенок, уверяю вас, – только когда вы просовываете его себе между ног, то держите его за голову. Вашему отверстию в это время бывает необыкновенно приятно, во-первых, потому, что пух у гусенка нежный, а во-вторых, потому, что сам гусенок тепленький, и это тепло через задний проход и кишечник без труда проникает в область сердца и мозга. И напрасно вы думаете, будто всем своим блаженством в Елисейских полях герои и полубоги обязаны амброзии и нектару, как тут у нас болтают старухи. По-моему, все дело в том, что они подтираются гусятами…"
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66k
Дворняга 4 минуты назад
"а главное это экологично и совершенно бесплатно" - так это пока, а как покатит, так сразу начнутся нарушения прав растений, иски природозащитников, юридический прецедент и всё: плати или сиди.
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−4
zhevasich 9 минут назад
я правильно понимаю, что он листочки с говном втирает себе в бороду?
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9k
au3 17 минут назад
Ну и сколько тут листьев на кусте? В одном рулончике пожалуй раза в два больше. Там плантации нужны.
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28k
Serg2001 Полчаса назад
Для бывших "партнеров"
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Как же я жил до этого? Прекратите постить говно!!! И про средства его подтирания.
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30k
Ego sum qui sum 55 минут назад
с учетом ожирения американцев размеры не те
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75k
Доктор Джонс 56 минут назад
Чего листья-то? Что - майка короткая?
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7k
Roman Час назад
Зимой сушёными листьями предлагает подтираться?
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