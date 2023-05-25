Американец заменил туалетную бумагу на листья и советует следовать его примеру

Мужчина утверждает, что листья шпороцветника «блестяще справляются со своей задачей», сэкономили ему целое состояние и позволяют «быть добрее к планете». Он перестал покупать рулоны туалетной бумаги и бумажных полотенец в 2013 году, обходясь обычными салфетками, которых обычно много остаётся, если покупать еду навынос, или тканевыми салфетками.

Но пять лет назад Робин понял, что правильно подобранные листья растений — гораздо более экологичная замена, выбрал листья шпороцветника и полностью переключился на них. Он считает, что сэкономил уже тысячи долларов. И теперь надеется, что и другие последуют его примеру.